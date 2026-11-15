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Osmnáct měsíců na vojně, sedmadvacet na civilce. Tak vycházel účet bez cvičení

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První zákon určil civilku o polovinu delší než nahrazovanou vojenskou službu. V roce 1990 se do výpočtu začala započítávat i vojenská cvičení.
Václav Havel v kravatě prochází chodbou mezi dvěma muži v oblecích

Václav Havel v kravatě prochází chodbou mezi dvěma muži v oblecích

Zdroj: Matica slovenská / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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