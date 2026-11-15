Osmnáct měsíců na vojně, sedmadvacet na civilce. Tak vycházel účet bez cvičení

První československý zákon o civilní službě umožnil v březnu 1990 odmítnout vojnu kvůli víře nebo morálnímu přesvědčení. Civilka měla trvat o polovinu déle než vojenská služba, kterou nahrazovala. Už v prvním roce ale do výpočtu vstoupila i cvičení v záloze.
V říjnu 1990 vystoupil ve Federálním shromáždění poslanec Stanislav Chýlek. V Hradci Králové se na něj
podle jeho slov obraceli lidé, kteří už na civilku nastoupili. Nejdřív dostali oznámení, jak dlouho mají sloužit. Pak jim úřady připočetly čas za vojenská cvičení. Věta v zákoně přitom zůstala stejná. Ve Federálním shromáždění se v říjnu 1990 řešilo, proč úřady některým civilkářům dodatečně prodloužily službu. Snímek z roku 2020 ukazuje budovu už jako součást Národního muzea. Březnový zákon změnil službu i kalendář
Dne 14. března 1990 přijal československý parlament
zákon č. 73/1990 Sb. Pod zákon se podepsal prezident Václav Havel spolu s Alexandrem Dubčekem a Mariánem Čalfou. Kdo z náboženských důvodů nebo z morálního přesvědčení odmítal vojenskou činnou službu, mohl podat písemné prohlášení okresní vojenské správě. Povolávací příkaz k civilce potom vydával národní výbor.
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Téhož dne
novela branného zákona zkrátila základní vojenskou službu z 24 na 18 měsíců. Skončila tak dvouletá norma, podle níž se v kasárnách odpočítával čas od bažanta po supráka. Když se pro civilku počítala jen základní služba, k osmnácti měsícům se přičetla jejich polovina. Výsledkem bylo 27 měsíců. Jak se při výpočtu dostalo na 33 měsíců
Zákon ovšem mluvil o
vojenské činné službě, což je širší pojem. Vojenská správa zpočátku posílala národním výborům jen údaj o tom, kolik základní či náhradní služby člověk ještě nevykonal. Podle listopadové odpovědi ministra obrany Luboše Dobrovského se po upozornění vojenské prokuratury začala započítávat i očekávaná cvičení. Národní výbor vynásobil součet koeficientem 1,5.
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Dobrovský uvedl příklad horní hranice: k 18 měsícům základní služby přidal 16 týdnů cvičení, které v tomto výpočtu bral jako čtyři měsíce. Z 22 měsíců tak vyšlo 33. Ministr potvrdil, že úřady kvůli tomu měnily délku i některým lidem, kteří už sloužili. Chýlek pro dodatečný přepočet neviděl oporu v zákoně, Dobrovský ho naopak hájil.
Koště, nemocniční chodba a povolávací příkaz
Na civilce se pomáhalo třeba ve zdravotnictví, v sociálních zařízeních nebo při odstraňování následků živelních pohrom.
Archiv České televize připomíná i úklid ulic v četě technických služeb. Kdo znal rajóny ze seriálu Chlapci a chlapi, mohl tedy dostat do ruky koště i mimo kasárna. Zdravotnictví patřilo mezi obory, v nichž první zákon umožňoval vykonávat civilní službu. Ilustrační snímek Thomayerovy nemocnice je z roku 2017.
Organizace měla podle
§ 8 zákona zajistit pracovní oděv, jídlo a ubytování. Když nemohla zajistit stravu nebo ubytování, měla je nahradit finančně. Civilkář dostával služné ve výši služného vojína základní služby.
Jeden nástup máme doložený na den přesně.
Nález Ústavního soudu uvádí, že muž povolaný Okresním národním výborem v Kolíně nastoupil 10. října 1990. Službu v únoru následujícího roku opustil. Nález zachycuje obě data, původně stanovenou délku ale neuvádí.
U lidí, kteří vojenskou službu odmítli ještě podle prvního zákona,
zákon z ledna 1992 základ výpočtu změnil: odvedencům se počítala základní či náhradní služba a záložníkům nevykonaná cvičení. Povolávací příkaz v rodinných papírech tedy ukáže, kdy měl člověk nastoupit. Pro zjištění, kolik času nakonec odsloužil, je užitečnější potvrzení o výkonu civilní služby.