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Lehký francouzský tank měl kanón jako mnohem těžší stroje. Jeho tajemství se ukrývalo ve věži

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Francouzský lehký tank AMX 13 spojil malý podvozek, silné dělo a výkyvnou věž s revolverovým automatem. Jak fungovalo nabíjení a kde byl jeho největší háček?
Historický lehký tank AMX 13 s výkyvnou věží vystavený v muzeu

Historický lehký tank AMX 13 s výkyvnou věží vystavený v muzeu

Zdroj: Pr0pulsion 123 / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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