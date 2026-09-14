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Patton velel falešné armádě. Němci kvůli ní čekali další invazi i po Dni D

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Spojenci před vyloděním v Normandii vytvářeli obraz armády pomocí maket, falešného rádiového provozu a zpráv dvojitých agentů. Německé velení pak i po 6. červnu 1944 počítalo s tím, že hlavní útok teprve přijde u Calais. Nafukovací tank byl jen jedním dílem mnohem většího klamu.
Nafukovací maketa tanku s číslem 700 v proskleném muzejním prostoru

Nafukovací maketa tanku s číslem 700 v proskleném muzejním prostoru

Zdroj: Autor: ArtemisiaGentileschiFan. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Ghost Army dummy tank, International Spy Museum.jpg. Licence: CC0.
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