Oteplování vztahů mezi EU a Velkou Británií dělá radost českým výrobcům cukrovinek, trvanlivého pečiva nebo hotových jídel. Po brexitu museli při exportu na ostrovy platit drahé certifikáty a procházet důkladnými kontrolami. Od jara 2028 se to má změnit.
Odchod Velké Británie z Evropské unie v roce 2020 zpřetrhal vazby budované desítky let. Pokud jde o zboží, volný obchod mezi ostrovní monarchií a pevninskou Evropou postupně nahradil nový systém dovozních kontrol.
Jak vysvětluje české ministerstvo zahraničí, Britové zavedli tzv. rizikově orientovaný přístup ke kontrolám. Čím rizikovější zboží, tím detailnější požadavky a důslednější kontroly.
Největší změny čekaly na exportéry zvířat, rostlin a všemožných produktů živočišného nebo rostlinného původu, tedy hlavně potravin. Zavedly se pro ně kontroly a povinné certifikace. Například za veterinární osvědčení u jedné zásilky (živého zvířete nebo produktu z něj) se platilo okolo 200 liber, tedy necelých 6000 korun.
Reset vztahů, konec kontrol
Přestože poslední fáze nových kontrolních pravidel začala platit teprve loni v létě, chystají se velké změny. Přicházejí společně s oteplením vztahů mezi EU a britskou vládou vedenou Andym Burnhamem.
Brusel a Londýn teď dolaďují tzv. dohodu o sanitárních a fytosanitárních (SPS) standardech, která má výrazně zjednodušit obchod s potravinami, zvířaty, rostlinami a souvisejícími produkty.
Summit EU a Spojeného království přinesl dohody na programu mobility mladých lidí, usnadnění obchodu s potravinami a propojení systémů obchodování s emisními povolenkami.
Podle českého ministerstva zemědělství má dohoda umožnit, aby se „velká většina přepravy zvířat, živočišných produktů, rostlin a rostlinných produktů mezi Velkou Británií, korunními závislými územími a EU uskutečňovala bez osvědčení či kontrol, které jsou v současné době vyžadovány.“
„Stejné výhody se mají rozšířit i na pohyb zvířat a zmíněných produktů mezi Velkou Británií a Severním Irskem, a to díky propojení SPS dohody a Windsorského rámce, přičemž má být zachován jedinečný přístup Severního Irska jak k vnitřnímu trhu UK, tak k jednotnému trhu EU,“ doplnil za rezort Marek Otava, zástupce tiskového mluvčího.
V praxi tak odpadnou například rutinní fyzické kontroly na hranicích, některé poplatky za inspekce, přístavní poplatky nebo povinnost si pořídit veterinární či rostlinolékařská osvědčení.
Měl by se obnovit také obchod s produkty, které byly po brexitu prakticky zablokované nebo výrazně omezené. Může jít o čerstvé klobásy, burgery, některé měkkýše nebo různé sazenice.
„Podstatné v tomto ohledu je to, že by Spojené království mělo upravit svou legislativu v SPS oblasti tak, aby byla prakticky identická s legislativou EU a přebírat také všechny SPS předpisy EU a jejich změny v budoucnosti (princip tzv. dynamického slaďování),“ napsal redakci Update EU Otava.
Tato pravidla se týkají třeba bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví zvířat a rostlin, pesticidů nebo označování potravin a marketingových standardů.
Do jisté míry se tak dá říct, že se Británie v této oblasti „vrátí“ na unijní trh. Cílem obou stran je, aby se dohoda začala uplatňovat od 1. března 2028.
Nová šance pro české exportéry
Brexit se podepsal i na českém exportu. Podle studie Svazu průmyslu a dopravy ČR z roku 2024 se Spojené království postupně propadá v žebříčku nejdůležitějších vývozních destinací. Nejvíce problémů brexit přinesl menším firmám, které se musely rychle vyrovnat s novými pravidly a náročnou administrativou.
Obzvlášť těžkým podmínkám čelí právě potravináři. „Drahé certifikáty a zdlouhavé kontroly na hranicích v posledních letech zatěžovaly hlavně menší a střední producenty, kterým se export menších objemů zboží přestal vyplácet,“ popsal problémy mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek.
Uzavření dohody je tak podle něj pro české potravináře dobrou zprávou. Odstranění bariér vrací českým firmám konkurenceschopnost na britském trhu.
„Rozhodně vítáme konec byrokracie u potravin s vyšší přidanou hodnotou, které dosud vyžadovaly složité dokládání původu každé jednotlivé živočišné složky,“ vysvětlil mluvčí. Pokud firma do Británie vyvážela například sušenky s máslem nebo mléčnou čokoládu, administrativa prý byla mimořádně náročná.
„Právě pro český export, zejména cukrovinky, trvanlivé pečivo, hotová jídla či doplňky stravy, může britský trh opět představovat perspektivní odbytiště s velkým potenciálem růstu,“ odhaduje podle Zemánka komora.
Také ministerstvo zemědělství předpokládá „především usnadnění, zlevnění a zrychlení obchodu s SPS zbožím mezi Velkou Británií a ČR.“
Jedno nové riziko ovšem existuje, minimálně v očích Potravinářské komory.
„Bude nutné důsledně hlídat dovozy ze třetích zemí. Británie po brexitu uzavřela dohody o volném obchodu se státy s mírnějšími pravidly a EU musí mít jistotu, že se toto zboží přes britské území nedostane dál na evropský trh,“ upozornil Zemánek.
Nesmí podle něj vzniknout „zadní vrátka pro levnou produkci“, která nesplňuje přísné unijní standardy. Například v oblasti hormonů, pesticidů nebo životních podmínek zvířat.
Dohoda o volném obchodu mezi EU a skupinou latinskoamerických států Mercosur začne prozatímně platit od 1. května, oznámila dnes Evropská komise. Dohodu zatím neschválil Evropský parlament.