I přes rekordní přesčas a krach hlavní politické deklarace neskončila klimatická konference v turecké Antalyi úplně bez výsledku. Zatímco spory o fosilní paliva jednání zablokovaly, státy se dokázaly shodnout alespoň na třech konkrétních oblastech – od rychlejší elektrifikace až po peníze na ochranu před dopady změn klimatu.
Klimatická konference COP31 měla původně skončit v pátek 20. listopadu. Kvůli neshodám se však jednání protáhla o rekordních 44 hodin. Na společné politické deklaraci se nakonec 196 států shodnout nedokázalo.
Konečný návrh dokumentu, tzv. Antalya Pact, totiž nezmiňoval fosilní paliva jakožto hlavní příčinu globální změny klimatu. Z tohoto důvodu pro něj nezvedla ruku Evropská unie ani další země, včetně Norska, Švýcarska či Panamy. Odmítnutí znamená, že deklarace nemá žádnou formální platnost.
Naposledy skončila klimatická jednání OSN bez dohody v roce 2009 v Kodani.
Zklamání nad výsledkem vyjádřil i generální tajemník OSN António Guterres. Zdůraznil, že neúspěch vyjednávání nic nemění na skutečném stavu věci. Podle něj se delegace nemusí shodnout, avšak vědecké poznatky nepřipouštějí žádné pochybnosti.
Zklamání z výsledků jednání dali najevo také irský ministr životního prostředí Darragh O’Brien a evropský komisař Wopke Hoekstra. Irsko v současnosti předsedá Radě EU, a O’Brien se tak podílí na zastupování a koordinaci evropské pozice při klimatických jednáních. „Svět naléhavě potřebuje rozhodné kroky. Nemůžeme akceptovat výsledek, který neodpovídá aktuální situaci,“ uvedli ve společném prohlášení.
Mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonen potvrdila, že Unie deklaraci nemohla podpořit. Podle ní totiž zájmy několika zemí převážily nad ambicemi, které prosazovala většina států. Své ekonomické zájmy na konferenci prosazovaly země jako jsou Saúdská Arábie, Rusko a Indie.
Nepřijetí politické deklarace však neznamenalo, že konference nepřinesla žádné výsledky. Podle výkonného tajemníka Úmluvy OSN o změně klimatu, Simona Stiella, se podařilo najít řešení v několika oblastech a povedlo se schválit několik dílčích a dobrovolných kroků.
Čistá energetika a snižování emisí
Jedním z hlavních témat byla v Antalyi rychlejší elektrifikace. Přibližně 80 zemí podpořilo tureckou iniciativu „35-by-35“, jejímž cílem je zvýšit do roku 2035 podíl elektřiny na celkové světové spotřebě na 35 %.
Elektrifikační cíl podpořila ve svém projevu také předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyen. Podle ní by rychlejší elektrifikace mohla přinést řadu výhod v podobě nižších účtů za energii, nižších emisí z energetiky a větší energetické bezpečnosti. Irský premiér Micheál Martin také zdůraznil, že elektrifikace je důležitá také pro omezení závislosti na fosilních palivech, snižování emisí a zajištění hospodářské konkurenceschopnosti.
Evropská unie na konferenci podpořila také iniciativu Antalya Compact for Energy Efficient Buildings, která se zaměřuje na snížení energetické náročnosti budov. Jejím cílem je do roku 2035 snížit spotřebu energie na metr čtvereční o 25 %. Dobrovolná dohoda, již podpořilo celkem 24 zemí, zároveň podporuje rychlejší elektrifikaci budov.
Dílčí dohody se týkaly také dalších oblastí snižování emisí. Státy se shodly na zintenzivnění opatření ke snížení emisí metanu, včetně snah o omezení emisí při výrobě fosilních paliv a navázání nových mezinárodních partnerství.
Přijat byl rovněž plán Global Geothermal Ambition 2050, který podpořila také Evropská unie. Jeho cílem je do roku 2050 zvýšit celosvětovou nabídku geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla na úroveň dvanáctinásobku úrovně z roku 2025.
EU a další státy podpořily také globální iniciativu Global Suphur Hexafluoride Pledge týkající se hexafluoridu síry (SF6). Jejím cílem je snížit celosvětové emise tohoto skleníkového plynu a zajistit ekologičtější infrastrukturu elektrických rozvodných sítí.
Součástí výsledku byl také pokrok v přípravě rámce Just Transition Mechanism, který má pomáhat pracovníkům a regionům zasaženým odklonem od fosilních paliv. Delegáti se dohodli na jeho dokončení na příští klimatické konferenci COP32.
Oceány a COP31
Oceány, které dosud stály spíše na okraji klimatických jednání, se dostaly také do popředí COP31. Státy podpořily tzv. Antalyjský oceánský proud (Antalya Ocean Current), víceletý plán, jenž má dát směr dalším mezinárodním diskusím o oceánech a klimatické změně.
Mezi další dobrovolné kroky patří také spuštění akčního plánu pro globální lesní požáry, tzv. Antalya Action Plan on Global Wildfires, jež se zaměřuje na prevenci lesních požárů a včasné varování před nimi.
Evropská unie i další státy čelí nové podobě klimatických dezinformací. Ty už nezpochybňují samotnou změnu klimatu, ale útočí na smysl a rychlost protiopatření.
Adaptace a klimatické financování
Státy se dohodly na pokračování práce na ukazatelích, které mají umožnit státům vyhodnocovat pokrok v přizpůsobování se klimatické změně. Navázaly tak na soubor 59 ukazatelů, který byl přijat minulý rok v Belému na COP30. Součástí výsledku je také vytvoření odborné pracovní skupiny, která má ukazatele dále rozpracovat. Jednání o globálním cíli adaptace však provázely neshody ohledně financování.
V oblasti klimatického financování se země shodly na pokračování pracovního programu až do roku 2028. Nedohodly se ale na konkrétní částce ani na výchozí hodnotě pro ztrojnásobení adaptačního financování. Výsledek tak znamená především pokračování vyjednávání, nikoliv nový finanční závazek.
Samostatným výsledkem je rozhodnutí, podle něhož bude Adaptační fond OSN (tzv. Adaptation Fund) dostávat přímý podíl z výnosů mezinárodního obchodování s uhlíkovými kredity podle článku 6.4 Pařížské dohody. Tím získá stabilní finanční zdroj nezávislý na politických rozpočtech jednotlivých států.
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Pozornost se obrací ke COP32
Zablokování společné deklarace malou skupinou ropných států otevřelo také otázku, zda není třeba změnit způsob rozhodování na klimatických konferencích OSN. Výkonný tajemník UNFCCC Simon Stiell i řada delegací proto zahájili oficiální diskuzi o reformě rozhodovacího procesu a zrušení pravidla, podle něhož je pro přijetí nutný stoprocentní konsenzus.
Na závěr konference vyslal generální tajemník OSN vzkaz občanské společnosti, mladým lidem, původním obyvatelům, vědcům a komunitám, které stojí v první linii klimatické krize. „Klimatická krize nepočká, až vlády najdou společnou řeč,“ uvedl Guterres.
Irský ministr životního prostředí O’Brien a komisař Hoekstra oznámili, že okamžitě zahajují přípravy na COP32, která se uskuteční příští rok v etiopské Addis Ababě. Simon Stiell k nadcházející konferenci uvedl, že „COP32 bude klíčovým milníkem“.