Česká republika odmítá, aby nové priority Evropské unie v oblasti obrany a konkurenceschopnosti šly na úkor kohezní a zemědělské politiky. Podle státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové musí být evropský rozpočet především spravedlivě nastavený. V rozhovoru pro Update EU vysvětluje, proč Česko kritizuje navržené nové vlastní zdroje, proč odmítá propojování rozpočtových jednání s financováním Ukrajiny a za jakých podmínek je možné dosáhnout dohody ještě letos.
Jak se pro Česko vyvíjí jednání o víceletém finančním rámci EU na období 2028–2034?
Vyvíjí se docela očekávaně. V tuto chvíli čekáme na nový negobox, který předloží tým předsedy Evropské rady, pravděpodobně 21. listopadu (Rozhovor vznikl ještě před zveřejněním kompromisního návrhu VFR, který oproti původnímu návrhu Evropské komise počítá s jeho snížením o 10 %, pozn. redakce). Stále vidíme poměrně značný tlak ze strany čistých plátců na zmenšení rozpočtu, ale v tuto chvíli nevíme, jakým způsobem s tím předseda Evropské rady naloží. Uvidíme, jak se bude snažit vyjít vstříc jednotlivým skupinám.
Předseda Evropské rady António Costa navrhl snížit příští sedmiletý rozpočet o 10 %. Chce také zavést novou daň pro velké digitální společnosti.
Jde už o třetí negobox, je to standardní součástí vyjednávání, nebo to ukazuje, jak náročné je najít shodu?
Je to standardní postup. Nedokážu teď říct, kolik přesně negoboxů bylo v předchozích obdobích. Je ale běžné, že Komise zhruba dva roky před koncem daného období předloží návrh na období následující. Poté se vyjednávání postupně přesouvá do Rady a každé předsednictví, které se chce daným balíčkem zabývat, předloží svůj negobox.
Česko patří mezi země, které hájí kohezní politiku a společnou zemědělskou politiku. Jak silná je dnes pozice této skupiny Přátel koheze?
Ta pozice je silná. Skupinu tvoří 17 států, které jsou jednotné a které mají skutečnou oporu i v ustanoveních Smlouvy o fungování EU. Kohezní a zemědělská politika jsou politiky zakotvené ve smlouvách, nejde tedy o žádný požadavek navíc.
Je také potřeba si uvědomit, že tyto politiky nejsou určeny pouze kohezním státům. Existují proto, aby lépe fungoval vnitřní trh, a profitují z nich jak kohezní státy, tak i čistí plátci. Právě státy, které mají mnoho investorů investujících následně napříč celou EU, mohou lépe fungovat v prostředí, kde je srovnatelná infrastruktura a kde jsou vytvořeny vhodné podmínky pro investování. Proto kohezní politika existuje.
Mandát pro premiéra Andreje Babiše na mimořádný summit o rozpočtu EU projednal kabinet. Předseda vlády už o víkendu řekl, že aktuální návrh je pro Česko absolutně nepřijatelný.
Proti tomu ale nyní stojí nové priority jako obrana, konkurenceschopnost. Čistí plátci říkají, že je potřeba tyto oblasti upřednostnit, nemají v tom vzhledem k současné geopolitické situaci pravdu?
Ne, nemají pravdu a vůbec se mi nelíbí narativ, že tyto věci stojí proti sobě. Smluvní politiky jsou, jak už jsem řekla, zakotvené ve smlouvách o EU.
Samozřejmě se Unie nachází ve složité geopolitické době a je logické, že se do popředí dostávají nové ambice. Není ale logické, aby státy, které kladou velký důraz na tyto nové ambice, najednou říkaly: „Chceme platit méně peněz, pojďme zapomenout na všechno dobré, co jsme v EU společně dělali, a pojďme dělat něco jiného.“ Takový přístup nemá úplně opodstatnění ve smlouvách.
Nové ambice samozřejmě nezpochybňuji. Pojďme se na ně podívat, ale musí tu být nějaká rozumná rovnováha a rozhodně si nemyslím, že lze jednu oblast nahrazovat druhou. Navíc i kohezní politika může financovat ambiciózní a nové cíle Unie, například v oblasti nových technologií, klimatické politiky nebo bezpečnosti.
Financování nových i starých priorit by měly řešit nové vlastní zdroje, které by do rozpočtu přinesly peníze navíc. Jaký je aktuální postoj Česka k zavedení nových vlastních zdrojů EU? Premiér Babiš je zpočátku odmítal, později ale některé možnosti připustil.
Nové vlastní zdroje jsou logickým nástrojem a představují logickou cestu, kterou Evropská komise volí při hledání nových prostředků. Problém v zásadě není v samotných vlastních zdrojích. Problém spočívá v tom, že Komise navrhla a volí takové vlastní zdroje, které jsou podstatně méně výhodné právě pro kohezní státy než pro čisté plátce.
Čistí plátci měli v posledních několika obdobích slevy, takzvané rabaty z příspěvků, které odvádějí do rozpočtu. Bylo tomu tak proto, že vždy na konci vyjednávání vždy přišli s argumentem, že jejich příspěvky jsou příliš vysoké a potřebují slevu. A výměnou za nějakou dohodu byly tyto slevy sjednány. Nyní se proti těmto rabatům zvedla poměrně velká vlna odporu a bude obtížné je dojednat.
To, co vlastně vidíme v nastavení nových vlastních zdrojů, jsou skryté rabaty pro čisté plátce. Když se podíváte na dopad zdroje podle HND, Česká republika přispívá zhruba 1,8 nebo 1,9 % z celkové vybrané částky. U všech nových vlastních zdrojů je náš podíl vyšší a u některých dokonce podstatně vyšší – například trojnásobný. A netýká se to pouze České republiky, ale téměř všech kohezních států.
Když se podíváme na podíl čistých plátců, respektive nekohezních států, tak do rozpočtu EU přispívají přes 60 %, zatímco podíl kohezních států se pohybuje kolem 40 %. To už samo o sobě ukazuje, že rétorika „my platíme, vy dostáváte“ je chybná. I kohezní státy se poměrně významným způsobem podílejí na příjmech evropského rozpočtu. A jak už jsem řekla, i čistí plátci profitují z kohezní a zemědělské politiky, takže situace není tak černobílá.
Pokud bychom se ale podívali na tyto podíly u nových vlastních zdrojů, zjistíme, že u tří z nich je podíl kohezních států na celkovém objemu příspěvků vyšší než 50 %. Je tedy vidět, že jejich dopad je skutečně odlišný. Označuje se to jako regresivní dopad. To znamená, že nové vlastní zdroje jsou pro kohezní státy podstatně dražší než pro čisté plátce.
Jednoduše se domníváme, že to není spravedlivé. Nejde tedy o to, že bychom nové vlastní zdroje jako takové z principu odmítali. Samozřejmě ale nesouhlasíme s tím, aby byly přijímány takové zdroje, které mají z hlediska výše příspěvků do rozpočtu podstatně větší dopad na nás než na čisté plátce.
Bylo by tedy Česko ochotné podpořit některý z těch návrhů? Pět představila Evropská komise, tři potom navrhoval Evropský parlament.
Zatím se budeme bavit o těch, které jsou součástí návrhu Komise. U těch, které mají výrazně regresivní dopad, máme problém. Otázkou je, zda je lze nějakým způsobem upravit a jak nastavit spravedlivější rozdělení nákladů. O tom zatím na úrovni Evropské rady debata neproběhla a myslím si, že se to ještě bude muset podrobně prodiskutovat.
Pokud jde o zdroje navrhované Evropským parlamentem, nevím, jakým způsobem k případným úpravám přistoupí předseda Evropské rady. Očekávala bych ale, že pravděpodobně ponechá balík zdrojů navržený Komisí (V negoboxu předloženém 21. listopadu je vlastní zdroj CORE nahrazen digitální daní dle návrhu EP, pozn. redakce).
Parlament se netají tím, že si přeje mnohem větší rozpočet a více prostředků na financování společných priorit a ambicí, a to právě i s ohledem na složitou geopolitickou situaci. Pak ale Parlament samozřejmě bude muset přijít také s tím, kde se tyto peníze vezmou. Říct, že členské státy budou platit vyšší příspěvky a zvýší se jejich podíl, podle mě není úplně průchodné. Očekávám tedy, že právě návrhy, se kterými přichází Evropský parlament, uvidíme až v další fázi.
Německý kancléř Friedrich Merz chce propojit dohodu o příštím víceletém rozpočtu s financováním Ukrajiny v roce 2027. Česko se proti tomu staví, jak silná je tato pozice?
Přiznám se, že sama jsem poměrně překvapená razancí a intenzitou požadavku německého kancléře, protože skutečně narážíme na výlučnou pravomoc členských států.
Nejde úplně o otázku, zda souhlasíme, nebo nesouhlasíme s tím, aby Evropská unie Ukrajinu financovala a pomohla jí v této nesmírně obtížné a naléhavé situaci. O tom jistě není sporu. Jde o to, že německý kancléř říká: „Vy budete Ukrajině platit tolik, kolik my řekneme.“ A to si myslím, že je poměrně nepřijatelný tón, a to nejen pro Českou republiku.
Kromě toho si myslím, že financování Ukrajiny a víceletý finanční rámec jsou dvě velmi odlišné otázky. Propojení dvou takto obtížných témat je velice složité a rizikové. Financování naléhavých potřeb Ukrajiny totiž představuje mimořádnou potřebu. Je potřeba si uvědomit, že Evropská unie už na roky 2026–2027 poskytla Ukrajině 90 miliard eur. Ještě ani neskončil první z těchto dvou let a Ukrajina už vyčísluje, že potřebuje v podstatě téměř dvojnásobnou částku a více než polovinu z ní má financovat Evropská unie. To je velmi složitá situace, o které se členské státy musí podrobně pobavit.
Tato otázka ale může mít velmi rozdílné politické důsledky v jednotlivých členských státech a skutečně není na institucích EU ani na jiných lídrech, ať už pocházejí z větších, bohatších či silnějších zemí, aby ostatním takto direktivně říkali, co je a co není pro jejich státy únosné.
Vyjednávání o víceletém finančním rámci je komplikované samo o sobě. Na rozdíl od financování vojenských a nevojenských potřeb Ukrajiny jde v tomto případě o dlouhodobé financování EU jako takové. A EU musí být schopná se na něm dohodnout bez ohledu na to, jaká je situace na Ukrajině. Prostě nemůžeme připustit, aby Evropská unie z jakýchkoliv důvodů, ať už kvůli Ukrajině, nebo kvůli jakýmkoliv jiným mimořádně naléhavým problémům, řekla: „Teď nebudeme schopni financovat naše dlouhodobé politiky a cíle, protože máme jinou naléhavou situaci. Všechno musí počkat a my se teď budeme věnovat jen této mimořádné potřebě.“ Myslím si, že by to byl velmi nesprávný vzkaz i navenek, pokud jde o to, jak Evropská unie funguje.
Evropská komise navrhla novou půjčku pro Ukrajinu ve výši 45 miliard eur (1,1 bilionu Kč) na rok 2027, oznámila předsedkyně komise Ursula von der Leyen.
Může ale tento požadavek ohrozit příští rozpočet? Protože německý kancléř říkal, že by ho kvůli tomu případně i vetoval.
Ano, ale je to rozhodnutí německého kancléře, nikoli odpovědnost ostatních států. Právě proto mě to znepokojuje. Německý kancléř je šéfem jednoho z nejvýznamnějších států Evropské unie, který je nejen ekonomickým tahounem, ale také jedním z ideových tahounů. Najednou je ochoten vystavit jeden z nejdůležitějších předpisů Evropské unie takto vysokému riziku. Musím říct, že mě to velmi překvapuje a že je to pro mě naprosto neočekávané.
Sama jste se účastnila setkání premiéra Babiše a prezidenta Zelenského před dvěma týdny v Dublinu. Bylo toto téma na pořadu jednání? Neptal se ukrajinský prezident na ten český postoj?
Ne, toto tématem nebylo. Jednání bylo uzavřené a diskutovaly se na něm spíše některé bilaterální otázky možné spolupráce mezi Českou republikou a Ukrajinou.
Jak realistické je dosažení politické dohody o víceletém finančním rámci do konce letošního roku?
Možné to určitě je, ale bylo by nutné, aby jak předseda Evropské rady, tak všichni ostatní její členové postavili tuto otázku jako absolutně zásadní prioritu číslo jedna a skutečně se jí až do konce roku věnovali.
Jednání o víceletém finančním rámci je, jak už jsem řekla, složité. Vznikají při něm spory a vytváří mezi lídry poměrně napjatou atmosféru. Proto jsem přesvědčená, že ve chvíli, kdy se předseda Evropské rady rozhodne přejít do závěrečné fáze, je potřeba tuto fázi projít co nejrychleji.
Myslím si, že ho nelze kombinovat s dalšími obtížnými otázkami, protože pak se samozřejmě může stát, že se začne nepřiměřeně prodlužovat. A pokud tato nepříjemná a náročná fáze trvá příliš dlouho, může to mít následky, které se pak hůře zahlazují. Je tedy skutečně potřeba se rozhodnout: Chceme to teď, nebo až za půl roku? A v momentě, kdy se zahájí závěrečná fáze, je potřeba ji dotáhnout do konce.
Evropa je samozřejmě ve složité politické situaci a v několika důležitých státech se budou konat volby, proto předseda Evropské rady s vyjednáváním spěchá.
Když to shrneme, Česko chce zachovat silnou kohezní politiku, odmítá další společné zadlužování kvůli Ukrajině a zároveň se staví zdrženlivě k novým vlastním zdrojům EU. Je ale taková kombinace požadavků v současné situaci realistická? Nebude muset v něčem ustoupit?
Samozřejmě víme, že výsledkem jednání je kompromis, a naše pozice není v jednotlivých bodech striktní. Říkáme především to, že rozpočet musí být ve výsledku lépe vyvážený a musí být spravedlivý. Všichni lídři musí věřit, že vyjednali spravedlivý rozpočet.
Naše pozice i pozice kohezních států celkově se v tomto směru díky negoboxům kyperského a irského předsednictví zlepšila. Původní návrh Komise byl mnohem přívětivější vůči bohatším státům, které sice více platí, ale zároveň dokážou v některých směrech rozpočet více využít.
Když se totiž bavíme o čistých plátcích a čistých příjemcích, jde o pozici, u které lze spočítat, kolik kdo zaplatí a kolik získá ze svých obálek v rozpočtu. Do čisté pozice ale nepočítáme, jakým způsobem se státy dokážou podílet na centrálně řízených programech, kde o peníze probíhá volná soutěž, nicméně ekonomiku států ovlivňují i tyto peníze. A tam nesrovnatelně lépe z podstaty uspějí právě čistí plátci. Koncept čistých plátců a čistých příjemců je tedy poněkud zjednodušený.
Takže my se budeme dívat na proporce, budeme posuzovat, jak je rozpočet spravedlivý a zda to, jakým způsobem se na něm dokážeme podílet, odpovídá tomu, jak do něj přispíváme. Budeme také porovnávat, jaký dopad má rozpočet na nás a jaký na ostatní členské státy, zda je to spravedlivé a zda to dává smysl.
Myslím si tedy, že taková kombinace požadavků je realistická. Doufám, že předseda Evropské rady dá rozpočtu skutečně prioritu a podaří se nám dojednat rozpočet, který bude dobrý pro všechny a bude znamenat vítězství pro všechny členské státy. Závěrečný kompromis totiž nesmí být prohrou pro nikoho. Jinak si myslím, že je obtížné obhajovat EU a její fungování.