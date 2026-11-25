Evropský parlament kritizuje plány české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. V přijaté rezoluci europoslanci vyzývají vládu, aby návrh upravila a zajistila veřejnoprávním médiím stabilní financování, které nebude záviset na každoročním rozhodování politiků. Europoslanci upozorňují také na střet zájmů premiéra Andreje Babiše, útoky na novináře a podmínky pro fungování občanské společnosti v Česku.
Společný návrh rezoluce předložili zástupci Evropské lidové strany (EPP), socialistů a demokratů (S&D), liberální frakce Renew a Zelených.
Na plénu dokument podpořilo 442 poslanců, 158 bylo proti a 47 se zdrželo.
Obavy z ovládnutí veřejnoprávních médií
Rezoluce se týká hlavně plánovaného zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Vláda je chce nahradit financováním přímo ze státního rozpočtu.
Podle europoslanců by přechod na financování ze státního rozpočtu mohl zvýšit závislost obou médií na vládě a parlamentní většině. Pokud by politici každý rok rozhodovali o rozpočtu médií, mohli by tím získat větší vliv na jejich fungování.
Europoslanci proto připomínají evropský akt o svobodě médií (European Media Freedom Act, EMFA). Ten požaduje, aby veřejnoprávní média měla dostatek peněz na plnění svých úkolů a aby jejich financování bylo dlouhodobě udržitelné, předvídatelné a založené na jasných a spravedlivých pravidlech.
Vládu vyzývají, aby změny financování nejprve projednala s vedením České televize a Českého rozhlasu, jejich zaměstnanci a odbory. Chtějí, aby reforma obsahovala „efektivní pojistky proti politickému zasahování“ do práce médií.
Rezoluce kritizuje také způsob, jakým vláda návrh připravila a prosadila. Podle europoslanců nebyl proces dostatečně transparentní.
Pokud EU dospěje k závěru, že změny financování České televize a Českého rozhlasu porušují evropské právo, může proti Česku zahájit řízení. Redakce Update EU vysvětluje, jaké kroky může EU podniknout.
Upozornění na střet zájmů
Rezoluce se opakovaně věnuje také premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Europoslanci jemu i dalším představitelům vládní koalice vytýkají opakované slovní útoky na novináře a média, včetně České televize a Českého rozhlasu.
Samostatnou část tvoří střet zájmů. Evropská komise na podzim upozornila, že se Babiš nachází v potenciální situaci střetu zájmů v souvislosti se správou kohezních a zemědělských fondů.
Evropský parlament proto vyzývá premiéra, aby svůj střet zájmů vyřešil „plně, ověřitelně a trvale“.
Českou vládu zároveň žádá, aby zpřísnila pravidla, která mají střetům zájmů předcházet. Jde například o kontrolu majetkových přiznání politiků a zavedení závazných etických pravidel pro ministry a poslance.
Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací, protože řešení možného střetu zájmů Andreje Babiše nepovažuje za dostatečné.
Výzva k dalšímu dohledu
Celkový souběh změn ve veřejnoprávních médiích, státní správě a pravidlech pro střet zájmů podle rezoluce oslabuje demokratické kontrolní mechanismy v zemi a právní stát.
Parlament proto žádá Evropskou komisi, aby sledovala další postup české vlády a posuzovala, zda připravované zákony a změny odpovídají evropským pravidlům.
Pokud by české úřady evropská pravidla porušovaly, měla by Komise podle europoslanců využít dostupné nástroje a situace řešit. Rezoluce zmiňuje například zahájení řízení kvůli porušení evropského práva, podání žaloby k Soudnímu dvoru EU, důkladnější kontroly využívání evropských peněz nebo pozastavení jejich vyplácení.
Komise by také mohla požadovat vrácení části prostředků, pokud by zjistila jejich nesprávné využití.
EU vývoj sleduje
Situace kolem českých veřejnoprávních médiích se dostala do Evropského parlamentu už před několika týdny. Zatímco opoziční europoslanci varovali před rizikem politického ovlivňování, zástupci hnutí ANO změnu hájili.
Evropský parlament ve středu večer debatoval o plánované změně financování České televize a Českého rozhlasu.
Eurokomisař pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michael McGrath zdůraznil, že nový systém musí zajistit nezávislost, stabilitu a předvídatelnost financování, jak ukládá evropský akt o svobodě médií. Ten sice nepředepisuje členským státům konkrétní model financování veřejnoprávních médií, vyžaduje však účinné záruky jejich nezávislosti.
McGrath také připomněl, že červencová zpráva Evropské komise o právním státu upozornila na obavy spojené s vládním návrhem na zrušení koncesionářských poplatků.
Druhé čtení proběhne až příští rok
Poslanecká sněmovna 24. října v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona, který počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků a převedením financování ČT a ČRo do státního rozpočtu. Poslanci hlasovali nad ránem ve 4:36.
Druhé čtení návrhu o změně financování veřejnoprávních médií se tak očekává až na začátku roku 2027. Původně plánovaný termín účinnosti zákona 1. ledna 2027 se proto nestihne.
Ministr kultury Oto Klempíř zároveň nedávno uvedl, že by se v projednávání návrhu mělo pokračovat až poté, co Sněmovna začne jednat o českém provedení EMFA.