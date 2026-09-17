Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů

Bankovní ústav Partners Banka (majoritním vlastníkem je skupina Partners miliardáře Petra Borkovce - foto) společně s hudební agenturou RedHead Music (Antonín Milata, Tomáš Staněk a Michal Novák) spouští hudebně-marketingovou akci Sound Pitch. V rámci projektu chce objevit mladé talenty a nasypat do nich stovky tisíc korun. Informovala o tom tisková mluvčí Partners Banky Tereza Píchalová. Otevřený casting Sound Pitch probíhá do 30. září. Z přihlášených vznikne finálová osmička interpretů, která získá vlastní účet a kartu banky a v průběhu soutěže mezi ně bude podle jejich postupu rozdělen investment pool ve výši 330 tisíc korun. "Peníze mohou využít například na studio, produkci, hudební vybavení, videoklip, mix nebo mastering," upřesnila Píchalová.
Projekt vyvrcholí v prosinci živým finále v pražské Cargo Gallery. Vítěz získá roční reklamní spolupráci s Partners Bankou, natočení debutového EP nebo alba s RedHead Music (rozhovor se spolumajitelem Antonínem Milatou, viz níže), profesionální distribuci, mediální podporu a roční mentoring pro další rozvoj hudební kariéry.
Sound Pitch tak má rysy marketingového projektu, který má přitáhnout mladé cílovky k brandu banky, Partners Banka podle Píchalové vystupuje i jako investor do začínajících hudebníků. "Nechtěli jsme udělat další soutěž, na kterou banka jen nalepí svoje logo. Chceme mladým talentům dát reálnou šanci něco vytvořit a zároveň několik měsíců sledovat, co dokážou, když dostanou důvěru, prostředky a prostor. Nečekáme, že se nám vložené peníze "vrátí", chceme podpořit talenty a třeba mezi nimi najít dalšího "genZ Pokáče", který by mohl být ambasadorem Partners Banky pro mladé. Sound Pitch je pro nás zároveň způsob, jak dostat značku Partners přirozeně mezi mladé lidi přes hudbu, sociální sítě a obsah, který sami chtějí sledovat," prohlásil Robert Chmelař, marketingový ředitel Partners Banky.
O postupujících bude rozhodovat kombinace poroty a veřejnosti. Hlasování bude probíhat prostřednictvím Instagram Stories. Soutěž bude primárně běžet na sociálních sítích Sound Pitch, Partners Banky a samotných interpretů, doplněných o obsah pro TikTok a další digitální kanály.