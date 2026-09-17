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Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů

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Bankovní ústav Partners Banka (majoritním vlastníkem je skupina Partners miliardáře Petra Borkovce - foto) společně s hudební agenturou RedHead Music (Antonín Milata, Tomáš Staněk a Michal Novák) spouští hudebně-marketingovou akci Sound Pitch. V rámci projektu chce objevit mladé talenty a nasypat do nich stovky tisíc korun. Informovala o tom tisková mluvčí Partners Banky Tereza Píchalová.
Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů

Borkovcova Partners Banka nasype stovky tisíc do mladých hudebních talentů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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