Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v PrazePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v Praze
Česká tisková kancelář (na fotce ředitel Jaroslav Kábele) v roce 2025 utržila za výrobky a služby celkem...
Rocková kapela Kabát (foto) za několik dní vyjede na rozsáhlé podzimní koncertní turné, které zahrne i...
Po šestnácti natáčecích dnech je hotovo. Štáb pod vedením režiséra Jana Hřebejka a producentů Alberta Čuby...
Frontman, zpěvák a textař Tří sester Lou Fanánek Hagen (foto; vlastním jménem František Moravec) vydává...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →