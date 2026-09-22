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Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v Praze

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Známá kladenská alternativní kapela Zrní (foto) dnes vydává novou, v pořadí osmou desku Love You Love You a zároveň slaví pětadvacet let na scéně v nezměněné sestavě.
Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v Praze

Alternativci Zrní vydávají nové album, pokřtí jej dvakrát v Brně a jednou v Praze

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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