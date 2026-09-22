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TV Nova získala práva na univerzitní hokej, nasadí jej na placený prémiový kanál

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Souboj České televize, Novy nebo Primy, která nedávno odstartovala nový kanál Prima sport, o sportovní práva v České republice se přenáší i do nižších pater jednotlivých nejpopulárnějších sportů. Nova nyní pro svůj placený prémiový IPTV kanál Oneplay Sport 2 získala práva na přímé přenosy z Univerzitní ligy ledního hokeje. Informoval o tom mluvčí Oneplay Sport
TV Nova získala práva na univerzitní hokej, nasadí jej na placený prémiový kanál

TV Nova získala práva na univerzitní hokej, nasadí jej na placený prémiový kanál

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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