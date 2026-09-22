TV Nova získala práva na univerzitní hokej, nasadí jej na placený prémiový kanál

Souboj České televize, Novy nebo Primy, která nedávno odstartovala nový kanál Prima sport, o sportovní práva v České republice se přenáší i do nižších pater jednotlivých nejpopulárnějších sportů. Nova nyní pro svůj placený prémiový IPTV kanál Oneplay Sport 2 získala práva na přímé přenosy z Univerzitní ligy ledního hokeje. Informoval o tom mluvčí Oneplay Sport David Solnař. Oneplay Sport 2 v sezoně 2026/2027 odvysílá celkem 28 přímých přenosů. První duel je na programu 8. října. Aktuální ročník Univerzitní ligy tvoří 12 týmů z různých částí Česka. Soutěž nabízí vedle klasického ligového programu také tradiční univerzitní derby a velké jednorázové akce. Nová akvizice Novy tak potvrzuje trend z posledního roku, kdy stanice už nebojují jen o několik nejdražších práv, ale snaží se kolem nich vystavět celý obsahový ekosystém a obsadit co nejvíc sportovních nik.
"Univerzitní liga v posledních letech výrazně roste a je opravdu pozoruhodné, co se kolem ní podařilo vybudovat. Dokáže přivést do hal tisíce mladých fanoušků, má velká derby, výraznou rivalitu škol a především vlastní energii. Právě mladší generaci chceme být blíž a Univerzitní liga nám k tomu nabízí přirozenou cestu. Budeme mít například reportéry přímo na místě a plánujeme ukázovat i dění kolem zápasu. Minimálně u dvou utkání vznikne vůbec poprvé v historii Univerzitní ligy plnohodnotné televizní studio," přiblížil novinku Marek Kindernay, head of Oneplay Sport. Výrobu přenosů zajistí vlastní tým Oneplay Sport, který dělá i Tipsport extraligu.
Další hokejovou novinkou je vlastní pořad. Ve středu 23. září odstartuje nová pravidelná hokejová show Krosček s moderátorem Janem Homolkou. "Oneplay Sport je domovem hokeje a dlouhodobě tuto roli dál rozvíjíme. Tipsport extraliga je základem, Krosček přináší originální pohled na hokejové dění a teď přidáváme Univerzitní ligu, která oslovuje trochu jiné publikum a má úplně odlišnou atmosféru," doplnil Kindernay.
Vedle domácího sportu má skupina Nova/Oneplay silnou zahraniční nabídku: Liga mistrů, La Liga, F1, MotoGP atd. Nova například pro sezonu 2026 vysílá kompletní F1 na Nova Sport 5 a Oneplay. Prima sport odstartovala 17. srpna, navázala na Sporty TV a vysílá mimo jiné Chance Národní Ligu, Maxa ligu, Livesport Superligu, světový beachvolejbal nebo evropský basketbal. Vedle toho je na českém trhu placený kanál Canal+ Sport, který má Premier League , talk show bývalého brankáře Petra Čecha nebo WTA, a samozřejmě veřejnoprávní ČT Sport.