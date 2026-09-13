Benzín v Polsku během týdne výrazně zdražil. Řidičům teď svitla nová naděje

Poslední srpnový den byl posledním dnem letní fáze programu Nižší ceny paliv. Od 17. srpna do jeho konce byla sazba DPH snížena z 23 % na pouhých 8 %. Kromě toho platily také maximální ceny, které stanovil ministr energetiky. Prodej paliva nad tento limit se trestal pokutou, která mohla dosáhnout až milionu zlotých.
Program skončil a výše DPH se vrátila. Aby toho nebylo málo, vzrostly zároveň také velkoobchodní ceny pohonných hmot. Podle e-petrol.pl byla průměrná celostátní cena benzinu Pb95 2. září 7,63 PLN za litr. To je o 1,06 PLN více než o týden dříve. Ceny motorové nafty se během tohoto období zvýšily o 0,88 PLN na 8,39 PLN za litr. Situace na trhu s autoplynem je jiná. Průměrná cena LPG klesla o 0,2 PLN na 2,89 PLN za litr. Toto palivo je od konce dubna stabilně levnější.
Předpověď na příští dny také není úplně příznivá. Všechny prognózy naznačují, že ceny benzinu a nafty dále porostou. To je špatná zpráva především pro regiony, kde je palivo nejdražší. Jde o Dolní Slezsko, Mazovsko, Lublinský region a Malopolsko. Za naftu zaplatí řidiči hodně také v Lodžském vojvodství.
Kde tankují nejlevněji
Ačkoli stále poměrně draho, přesto je tu levněji než jinde. Řeč je o Pomořanském vojvodství a Velkopolsku. V těchto regionech lze litr benzinu natankovat průměrně za 7,54 PLN, naftu pak za 7,89 PLN. Pokud tedy plánujete cestu tímto územím, natankujte právě tady. Ušetříte alespoň pár zlotých.
Vláda nyní nepomůže
Možnost spuštění dalšího vládního balíčku není na pořadu dne. „V tuto chvíli kvůli rozhodnutí prezidenta neexistují rozpočtové prostředky na financování tohoto balíčku,“ uvedl Miłosz Motyka. Ministr měl na mysli zákon o dani z neočekávaného zisku. Poznamenal, že finanční prostředky z tohoto opatření byly určeny na financování ochranných opatření pro řidiče do konce roku.
Vláda však neopouští myšlenku sklízet mimořádné zisky energetických společností. Motyka oznámil práci na jiném řešení, ačkoli peníze nebudou v dohledné době k dispozici. Očekává se, že projekt bude brzy projednán. „Na podzim, jak bylo plánováno, budeme diskutovat o předpokladech tohoto balíčku,“ oznámil Motyka. Ministerstvo zvažuje řešení, které by fungovalo do budoucna. To znamená, že korporace by nejprve musely dosáhnout zisků přesahujících určitou úroveň a teprve poté by od nich stát mohl vybrat dodatečnou daň.
Stát to stálo spoustu peněz
V rozhovoru pro „Super Express“ ministr zdůraznil náklady na mechanismus. Podle něj dosud přijatá opatření stála přes 5 miliard zlotých. Ministerstvo financí odhadlo celkové náklady na přibližně 5,2 miliardy zlotých, přičemž samotná implementace od 17. do 31. srpna stála přibližně půl miliardy. Ještě před začátkem srpnového vydání ministerstvo energetiky uvedlo, že na jeho financování bylo vyčleněno téměř 500 milionů zlotých.
Možnost znovuspuštění systému maximálních cen je proto primárně rozpočtovou otázkou. Snížení DPH znamená, že se stát vzdá části daňových příjmů, zatímco systém maximálních cen vyžaduje vytvoření mechanismu, který nepřesune náklady do jiných částí trhu.
Zdroje článku: www.gazetaprawna.pl, www.fakt.pl, forsal.pl, www.storicko.cz