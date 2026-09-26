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Deset metrů nad zemí. Lezce z Plzně po letech čeká nová sportovní výzva

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Dennívýzva
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Příznivci lezení si v Plzni užijí deset metrů vysokou věž, která nahradila více než dvacet let starou konstrukci. Nabízí čtyři profily s různou obtížností. Na jaře navíc přibydou dvě boulderingové stěny, které snadno otestují i úplní začátečníci.
Deset metrů nad zemí. Lezce z Plzně po letech čeká nová sportovní výzva

Deset metrů nad zemí. Lezce z Plzně po letech čeká nová sportovní výzva

Zdroj: Plzen.eu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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