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Bahno a šest set kilo ryb. Výlov na Kačírku začal ještě před svítáním

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Bahno po kolena, studená voda a šest set kilogramů ryb. Na vodňanském rybníku Kačírek proběhl výlov ještě před východem slunce. Podívejte se, jak vypadala náročná práce třinácti rybářů.
Bahno a šest set kilo ryb. Výlov na Kačírku začal ještě před svítáním

Bahno a šest set kilo ryb. Výlov na Kačírku začal ještě před svítáním

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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