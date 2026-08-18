Andrej Babiš čelí drsným následkům po bizáru na Lysé hoře: Přišla omluva i slova o tragické smrti ženy

Andrej Babiš po výšlapu na Lysou horu přiznal, že natrhal květiny v chráněné oblasti. Omluvu spojil s osobní vzpomínkou, ale celá epizoda připomněla i to, jak citlivé dnes horské lokality jsou.
Sobota v Beskydech měla být pro šéfa ANO hlavně kontaktní akcí s příznivci. Jenže podobné momenty dnes mívají největší dosah. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že tentokrát nešlo jen o politický výšlap, ale i o připomínku pravidel, která v horách platí pro každého bez rozdílu.
Kytice, omluva a vzpomínka na tragicky zesnulou dívku
Andrej Babiš v nedělním videu uvedl, že pokud porušil zákon, omlouvá se a případnou pokutu zaplatí. Květiny prý trhal z pietních důvodů. Připomněl svou první cestu na Lysou horu z 15. července 2016 a také vzpomínku na Lucii Fridrichovou, která se tehdejšího výstupu zúčastnila a o rok později tragicky zahynula ve Vysokých Tatrách. Kytici tedy položil na vrcholu právě jako tichou vzpomínku.
Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny může za trhání chráněných květin v přírodní rezervaci hrozit pokuta až 10 tisíc korun. To už není drobnost, kterou by šlo přehlédnout mávnutím ruky. Nicméně podle odborníka, jehož oslovil web iDnes, pokuta u konkrétních druhů, které natrhal Andrej Babiš, nehrozí.
Donald Trump si udělal další ostudu: Lidé řeší záběry z Oválné pracovny, na nichž zřejmě usnul
Nešlo o první výšlap. Tentokrát ale zafungoval jiný detail
Babiš na Lysou horu nevyrážel poprvé. Jak sám ve videu připomněl, šlo už o jeho třetí výstup, přičemž na vrchol dorazil zhruba po dvou a půl hodinách. Letos ho doprovázeli i Aleš Juchelka a Karel Havlíček a příští rok by se jejich výšlap měl v podobném termínu opakovat.
Poprask nevzbudila jen kytice. Během cesty si pustil hit skupiny Starship a do refrénu vložil slovo „opozice“. Jenže zatímco podobná politická stylizace u něj nikoho příliš nepřekvapí, tak hulákání „jak na lesy“ a natrhané květiny už míří jinam: k otázce osobního příkladu. A to je něco, na co by se nemělo zapomínat.
Hory dnes nejsou kulisa. Jsou pod tlakem
V redakci In-Lifestyle se na to díváme v trochu širším kontextu. Lysá hora, Sněžka nebo další známé vrcholy už dávno nejsou jen místem pro pár zkušených turistů. Míří tam davy lidí, často s mobilem v ruce a s pocitem, že krátká zastávka mimo pravidla nic neznamená. Jenže přesně z těchto drobností se skládá tlak na přírodu. A ten je vidět víc, než se zdá.
Trhat květiny, scházet ze značených cest, nechávat po sobě odpadky nebo si z výletu odnést „suvenýr“ v podobě rostliny, to všechno působí nevinně jen do chvíle, než to udělají stovky či tisíce dalších. A přiznejme si, kdo z nás rozliší vysoce chráněný druh od „plevelu“, který roste všude kolem cest? Horské lokality přitom patří k nejcitlivějším. Vegetace se tam obnovuje pomaleji a škoda, která vznikne během minuty, může být znát celé sezony.
Co by mělo být v horách samozřejmostí
Pravidlo je vlastně jednoduché: co do hor nepatří, to tam nenechávat. A co do nich přirozeně patří, to si z nich neodnášet. U známých vrcholů je to ještě důležitější, protože popularita míst bývá jejich největší slabinou. Když se z túry stane masová atrakce, roste význam kázně každého jednotlivce.
- Netrhat rostliny – ani když jde o malé gesto nebo pietní vzpomínku.
- Držet se značených cest – sešlap mimo trasu poškozuje porost i půdu.
- Nezanechávat odpad – horské prostředí si s ním neporadí tak rychle jako město.
- Respektovat klid místa – hory nejsou koncert ani kulisa pro permanentní show.
V tomto ohledu má Babišova epizoda přesah, a to proto, že připomněla rozdíl mezi osobní emocí a pravidlem, které musí platit pro všechny. Pieta je pochopitelná. Způsob provedení už je jiná věc. A tak i těch pár kytek jde brát jako veřejnou lekci. V době, kdy jsou české hory plnější než dřív, to rozhodně není okrajové téma.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Andrej Babiš čelí nepříjemným následkům po bizáru na Lysé hoře: Přišla omluva, která mnohým nestačí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.