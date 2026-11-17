Děti měly odejít první
Když keňský soud 6. listopadu 2026 vynesl nad Paulem Nthenge Mackenziem dvousetletý trest vězení, nešlo jen o uzavření jednoho z nejotřesnějších kriminálních procesů v zemi. Rozhodnutí pojmenovalo mechanismus, který se pod náboženským slibem odehrával v odlehlé oblasti Shakahola nedaleko keňského pobřeží. Lidé tam neměli pouze držet půst. Podle soudu existoval organizovaný systém, v němž měl půst skončit smrtí a v němž ti, kdo se vzpírali, čelili násilí, omezování pohybu a odepírání jídla či vody. Nejdříve měly umírat děti.
Právě toto pořadí patří k nejvýznamnějším detailům případu. V běžném rodinném životě jsou děti těmi, které dospělí chrání, i když sami trpí nedostatkem. V Shakahole se však podle soudních zjištění staly první skupinou určenou k odchodu ze světa. Následovat měli mladí lidé, ženy a nakonec muži. Nelze z toho automaticky usuzovat, co cítil každý jednotlivý rodič ani co si přesně myslel ve chvíli, kdy jeho dítě hladovělo. Lze ale zkoumat, jaké podmínky musí vzniknout, aby autorita vůdce získala moc přepsat i tak základní povinnost, jakou je ochrana dítěte.
Soud v Mombase uznal Mackenzieho a dalších 28 lidí vinnými z vražd 190 dětí a jednoho dospělého. V uloženém trestu odlišil 183 vražd spojených s vyhladověním od osmi přímých vražd dětí. Za každou z obou kategorií uložil Mackenziemu staletý trest, který se má vykonávat postupně. Další odsouzení dostali tresty v délce od deseti do 160 let. Rozsudek se vztahuje ke 191 obětem, nikoli ke všem ostatkům nalezeným při rozsáhlém vyšetřování; policie v oblasti objevila stovky těl a další řízení pokračují. Mackenzie odmítal, že by lidi nutil k hladovění. Soud jeho obhajobu nepřijal.
Čísla jsou důležitá pro pochopení rozsahu katastrofy, ale sama o sobě nevysvětlují její podstatu. Zásadní otázka zní, jak se z kazatelského učení mohla stát pravidla každodenního života, jejichž porušení znamenalo trest, a jejichž dodržení mohlo znamenat smrt.
Cesta, na jejímž konci nezůstala žádná jiná autorita
Paul Mackenzie nebyl mužem, který by se zničehonic objevil uprostřed lesa a okamžitě přiměl stovky lidí přerušit kontakt s běžným světem. Před působením v Shakahole vedl náboženské společenství Good News International Ministries, založené v roce 2010. Vystupoval jako kazatel apokalyptického poselství a stále výrazněji stavěl své učení proti institucím, na nichž je závislý každodenní život rodin. Školní vzdělávání, moderní medicína a státní autorita získávaly v jeho výkladu podobu duchovní hrozby.
Na první pohled se takové výroky mohou jevit jako okrajové náboženské postoje. Jejich důsledek je ale daleko praktičtější. Pokud rodič přestane posílat dítě do školy, přichází rodina o jeden z pravidelných kontaktů s prostředím mimo skupinu. Pokud se nemocný člověk přestane obracet na lékaře, mizí další možnost, že někdo nezávislý rozpozná zanedbávání nebo násilí. A pokud se stát či policie postupně promění ve výhradně nepřátelskou sílu, bývá stále obtížnější přijmout pomoc, kterou nabízejí.
To neznamená, že samotná nedůvěra k institucím vede k násilí. V Mackenzieho skupině se však odmítání vnějších autorit spojilo s podřízením autoritě jediné. Vůdce nerozhodoval jen o tom, jak jeho následovníci vykládají náboženský text. Podle obžaloby a soudních závěrů zasahoval do toho, kde budou žít, jak budou vychovávat děti, zda se budou léčit a nakonec zda budou přijímat potravu.
Stoupenci se přesouvali do odlehlé oblasti Shakahola a na pozemky známé jako Chakama Ranch. Vyšetřovatelé popsali sídla s biblickými názvy, hierarchii pomocníků i osoby, které kontrolovaly dodržování příkazů. Izolace tu přitom nefungovala jen geograficky. Její podstatou bylo postupné zužování možností, odkud mohou přicházet jiné informace a komu mohou lidé důvěřovat. Čím více vztahů, majetku, každodenních rozhodnutí a nadějí člověk spojí s jednou komunitou, tím vyšší může být psychologická i praktická cena odchodu.
Když se poslušnost začne jevit jako jediná správná volba
Socioložka Janja Lalich ve své knize Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults popsala model takzvané omezené volby. Vychází z poznání, že členové vysoce kontrolujících skupin nemusejí být hloupí ani neschopní úsudku. Mohou se rozhodovat uvnitř soustavy pravidel, která se časem stala jejich hlavním měřítkem reality. Zvenčí pak některé jejich kroky vypadají nepochopitelně, zatímco uvnitř skupiny se jeví jako logické pokračování dřívějších závazků.
Tento odborný model není diagnózou Mackenzieho ani jeho následovníků a sám o sobě nedokazuje, co prožíval každý člověk v Shakahole. Nabízí však užitečný rámec pro porozumění tomu, proč pouhé konstatování, že lidé mohli odejít, není dostatečné. Rozhodnutí neopustit skupinu může být ovlivněno strachem, ztrátou sociálních vazeb, přesvědčením o blížící se katastrofě i praktickou nemožností odejít. V Shakahole se k takovým tlakům podle soudních důkazů přidávalo fyzické donucování.
Pro Mackenzieho následovníky měl mít půst mimořádný význam: podle jeho učení jim umožní dostat se do nebe a setkat se s Ježíšem před koncem světa. V náboženských tradicích může být dobrovolný půst běžnou duchovní praxí. Zde ale soud popsal něco kvalitativně jiného: úmyslně smrtící hladovění, nařízené vůdcem a vynucované na dětech i dospělých. Pojmenovat tento rozdíl je nezbytné. Tragédie nevznikla proto, že lidé věřili. Vznikla v prostředí, kde si konkrétní člověk a jeho spolupracovníci přisvojili právo rozhodovat o životech druhých.
Manipulace v takovém systému nemusí spočívat v jediné geniální lži. Účinnější může být sled menších kroků. Nejprve člověk přijme, že jeho skupina ví více než okolí. Poté si zvykne, že nesouhlas zvenčí potvrzuje její výjimečnost. Nakonec může i vlastní pochybnosti vyhodnocovat jako slabost, kterou je třeba překonat. Toto je psychologická interpretace, nikoli doložená posloupnost myšlenek všech členů Good News International. Soudní zjištění však potvrzují, že skupina skutečně vytvářela prostředí oddělené od vzdělání, lékařské péče a vnější kontroly.
Rodič, dítě a příkaz, který už nebylo možné omluvit vírou
Jedním z nejtěžších aspektů případu je účast dospělých na hladovění vlastních dětí. Bylo by pohodlné všechny rodiče označit za stejně přesvědčené fanatiky. Takové vysvětlení by však zakrylo rozdíly mezi lidmi, kteří sami podléhali nátlaku, těmi, kdo ztratili schopnost zpochybnit vůdce, a těmi, kdo příkazy aktivně vynucovali. Soud musel posuzovat odpovědnost jednotlivých obžalovaných na základě konkrétních důkazů. Psychologický rozbor musí zachovat podobnou zdrženlivost.
Dítě přitom v tomto příběhu není další verzí dospělého stoupence. Nemůže svobodně a informovaně souhlasit s tím, že bude hladovět až do smrti. Závisí na lidech, kteří mu zajišťují potravu, bezpečí a možnost opustit nebezpečné prostředí. Soud právě tuto hranici zdůraznil: náboženské přesvědčení rodiče mu nedává právo rozhodnout, že dítě zemře. Ani hluboké přesvědčení, že takový čin má duchovní smysl, nemůže odstranit odpovědnost za jeho důsledky.
Podle svědeckých výpovědí a závěrů soudu byly některé děti i dospělí biti, omezováni na svobodě nebo drženi bez přístupu k jídlu a vodě. Děti, které se pokoušely odporovat, mohly čelit fyzickému trestu. Nejde tedy o příběh, v němž by si všichni účastníci jednoduše a rovnocenně zvolili hladovění. V některých případech se náboženská argumentace stala krytím přímého násilí.
Je důležité nepředstavovat tuto tragédii jako důkaz, že rodičovský instinkt může pouhá sugestivní řeč vypnout. Lidé nemají jediný neměnný psychologický mechanismus, který za všech okolností zaručí správné jednání. Mohou se dostat do konfliktu loajalit, žít pod hrozbou trestu, přijmout extrémní výklad povinnosti nebo sami trpět fyzickým a psychickým nátlakem. Ani jeden z těchto faktorů ale není automatickou omluvou pachatelů. Vysvětlení okolností a určení odpovědnosti jsou dvě odlišné věci.
Skupina nepotřebovala jen kazatele
Mackenzieho role byla podle soudu ústřední, avšak masové zločiny v Shakahole nebyly dílem jediného člověka, který by osobně stál u každé oběti. Vyšetřování odkrylo organizační strukturu, v níž působili zástupci, strážci a další pomocníci. Někteří dohlíželi na dodržování nařízení, jiní podle důkazů přispívali k tomu, aby se lidé nemohli svobodně rozhodovat o jídle či odchodu. Právě existence vykonavatelů umožnila změnit vůdcovo učení v každodenní disciplinární režim.
Psychologicky je tento rozdíl zásadní. Charisma může přitáhnout pozornost a vytvořit vztah důvěry, ale samo o sobě nevysvětluje fungování systému. Trvalou moc získává vůdce tehdy, když jeho pravidla začnou prosazovat další lidé, často ti, s nimiž jsou ostatní v bezprostředním kontaktu. Zákaz už nemusí přicházet přímo z kazatelových úst. Může ho připomínat soused, pomocník, člen rodiny nebo člověk pověřený dohledem. Násilí se tím rozprostře mezi více vykonavatelů a z pohledu obětí může získat podobu nevyhnutelného každodenního řádu.
Soudní řízení tuto strukturu nepopsalo jen prostřednictvím tvrzení jediného svědka. Keňské vyšetřovací orgány uvedly, že obžalobu podpořily výpovědi 123 svědků včetně dětí, znalecké posudky, forenzní nálezy, analýzy DNA a digitální materiály. U části nalezených těl se podařilo určit příčinu smrti jednoznačně, u dalších stav ostatků přesné určení znemožnil. Soud proto hodnotil i svědectví, okolnosti pohřbů a celkový vzorec událostí. Právě takový soubor důkazů umožnil rozlišovat organizovanou trestnou činnost od tvrzení, že šlo pouze o soukromé náboženské rozhodnutí jednotlivců.
Mackenzie popíral, že by lidi nutil k smrti. Toto popření je součástí procesního příběhu, nikoli důvodem klást jeho verzi na stejnou úroveň jako důkazy vyhodnocené soudem. Rozsudek představuje rozhodnutí soudu prvního stupně a obhajoba podle dostupných zpráv podnikla kroky k odvolání. Současně nadále platí, že jiné smrti a další skutky jsou předmětem samostatných řízení. Z právního hlediska není možné zacházet s každým podezřením jako s již prokázaným zločinem.
Výstrahy, které nezabránily smrti
Na případu Shakahola je zvlášť závažné, že nešlo o tragédii, kterou by úřady až do poslední chvíle neměly šanci zaznamenat. Mackenzie se s policií a soudy dostával do střetu už před rokem 2023. Keňská justice v dokumentaci zveřejněné po odhalení masových hrobů připomněla řízení z roku 2017 spojené mimo jiné s podezřením na radikalizaci dětí a porušováním pravidel povinné školní docházky. Další zásahy a oznámení přišly později.
V březnu 2023 byl Mackenzie vyšetřován v souvislosti se smrtí dvou dětí. Soud tehdy nevyhověl žádosti o jeho delší zadržení a byl propuštěn na kauci. Samotné propuštění na kauci ještě nedokazuje chybu konkrétního soudce; v každém řízení existují procesní pravidla a standardy pro omezení osobní svobody. V širší posloupnosti událostí však tento okamžik ukazuje, že úřady měly konkrétní informace o vážném ohrožení dětí ještě před plným odhalením katastrofy.
Keňská komise pro správní spravedlnost, tedy ombudsman, ve svém pozdějším šetření dospěla k závěru, že státní správa a policie zanedbaly povinnosti. Podněty týkající se Mackenzieho činnosti podle ní přicházely mezi lety 2021 a 2023 na policejní stanici, k místní správě i bezpečnostním orgánům. Reakce nebyla dostatečná, aby tragédii zabránila. Podobně se fungováním institucí zabýval zvláštní výbor keňského Senátu, který zveřejnil zprávu v říjnu 2023.
Tady se psychologický příběh střetává s příběhem veřejných institucí. Uzavřená skupina může postupně oslabovat schopnost svých členů vyhledat pomoc. Pokud však vnější instituce současně ignorují varovné signály, ztrácí ochranu i ten, kdo by mohl chtít odejít, ale nemá kam. Nejde o to převést vinu z pachatelů na stát. Jde o poznání, že mezi prvním varováním a skutečnou ochranou obětí musí fungovat celý řetězec rozhodnutí, odpovědnosti a koordinace.
Les začal vydávat své důkazy
V dubnu 2023 začala policie v oblasti Shakahola odkrývat skutečný rozsah událostí. Našli se podvyživení přeživší a poté hroby s těly dospělých a dětí. Rozsah nálezů se v následujících měsících zvětšoval, stejně jako počet rodin, které hledaly pohřešované. V listopadu 2026 Reuters uváděla 448 nalezených těl v oblasti Shakahola a upozorňovala na další vyšetřované smrti. Tyto součty se však nesmějí zaměňovat s počtem vražd, o nichž rozhodl listopadový rozsudek.
Nálezy navíc od počátku komplikovala identifikace ostatků i určování příčin smrti. U některých obětí bylo možné příčinu smrti podpořit pitevním nálezem, u jiných rozklad tkání přímý závěr o vyhladovění znemožnil. Soud při rozhodování pracoval s kombinací lékařských a dalších důkazů. Bylo by nepřesné tvrdit, že se u všech 183 obětí podařilo hladovění samostatně a jednoznačně prokázat pitvou. Bylo by ale stejně nepřesné vyvozovat z omezení jednotlivých pitev, že organizovaný režim hladovění neexistoval.
Záchrana lidí přinesla další komplikaci, kterou jednoduché zpravodajské shrnutí často pomíjí. Někteří přeživší podle senátního šetření pokračovali v odmítání jídla i po vyvedení ze skupiny. To je důležitý doklad toho, že samotné otevření dveří nebo fyzické přemístění nemusí okamžitě ukončit přesvědčení, na němž dosavadní život člověka stál. V konkrétních případech je však nutné zohlednit zdravotní stav, trauma i další okolnosti; z této skutečnosti nelze automaticky vyvozovat stejnou psychologickou příčinu u všech zachráněných.
Pro příbuzné obětí pak začala jiná forma utrpení. Někteří nevěděli, zda jsou jejich blízcí naživu, jiní čekali na výsledky identifikace a možnost důstojného pohřbu. Zločin, který se odehrával v odlehlém lese, tak zanechal následky daleko za hranicemi uzavřené komunity.
Vliv, který nekončí zatčením
Zvláštní význam získal v říjnu 2026 rozhovor BBC s Mackenzieho dospělým synem Danem. Uvedl, že několik jeho mladších sourozenců mělo být nuceno hladovět ještě krátce před rozhovorem, přestože jejich otec už byl dávno ve vazbě. Podle synova vyjádření policie po jeho upozornění děti odvedla do bezpečí. Tuto výpověď je správné prezentovat právě jako svědectví zaznamenané BBC, nikoli jako nový soudně prokázaný případ vraždy či další důkaz vůdcova přímého řízení událostí z vězení.
Přesto je její význam velký. Destruktivní pravidla mohou přežívat svého zakladatele i jeho fyzickou nepřítomnost. Když je člověk přijme jako jedinou správnou cestu a přenáší je na ostatní členy rodiny, autorita se nemusí projevovat jen přímým rozkazem. Může fungovat jako naučené očekávání toho, co se má udělat. Z psychologického hlediska je proto důležitá nejen izolace jednotlivce od skupiny, ale i dlouhodobá podpora, obnova důvěry a bezpečné vztahy mimo dřívější prostředí.
I soud při ukládání trestů upozornil na potřebu péče o přeživší. Keňská tisková agentura popsala nařízení týkající se vzdělání, zdravotní a psychologické podpory, identifikačních dokumentů i začlenění mladých lidí. Nejde o dodatek k příběhu odsouzeného kazatele. Pro dítě, které přežilo v prostředí, kde mu byl odepírán běžný život, může být právě návrat ke škole, zdravotní péči a bezpečným dospělým podstatnější než jakákoli veřejná debata o jeho bývalém vůdci.
Proč slib spásy dovolil páchat zlo
Když se veřejnost setká s příběhem podobným Shakahole, nabízí se otázka, jak mohl někdo uvěřit tak ničivému učení. Otázka je pochopitelná, ale není úplná. Lidé nevstupují do náboženských komunit s úmyslem přijít o vlastní úsudek nebo ohrozit děti. Mohou hledat smysl, sounáležitost, jistotu v nejistém světě, duchovní zkušenost nebo někoho, komu důvěřují. Takové potřeby samy o sobě nejsou známkou slabosti ani předpokladem zločinu.
Nebezpečí vzniká tam, kde se příslib odpovědí spojí s uzavřením vůči opravám a s neomezenou mocí vůdce. Kdo nesouhlasí, přestane být člověkem s jiným názorem a stane se údajným nepřítelem spásy. Kdo nabízí pomoc, může být vylíčen jako hrozba. Kdo má pochybnosti, může být označen za slabého či nevěrného. V takovém prostředí mizí prostor pro námitku a spolu s ním i důležitá ochrana před násilím. V Shakahole navíc nešlo jen o morální tlak: soud zjistil také organizované donucování a přímé vraždy.
Pokus porozumět mechanismu však nesmí vést k představě, že všechny oběti byly stejně ovlivnitelné, že všichni rodiče jednali totožně nebo že náboženství samo vysvětluje smrt stovek lidí. Rozdíly mezi dospělými oběťmi, svědky, aktivními vykonavateli a odsouzenými spolupachateli jsou pro tento případ podstatné. A děti je třeba vnímat především jako děti, které měly být chráněny, nikoli jako účastníky nějakého svobodného kolektivního rozhodnutí.
Paul Mackenzie byl 6. listopadu 2026 odsouzen na 200 let vězení. Trest je mimořádný, ale nedokáže vrátit životy 190 dětí a jednoho dospělého, o jejichž vraždách soud rozhodl, ani odpovědět za všechny další mrtvé, které vyšetřovatelé v oblasti nalezli. Odpověď, kterou tento případ přece jen nabízí, je jiná: manipulace není všemocné kouzlo a zločin nezačíná až v okamžiku smrti. Může vyrůstat ze stále užšího světa, v němž mizí nezávislá pomoc, přibývá zákazů a poslušnost se stává důležitější než lidský život. Když pak vůdce nařídí to nejhorší, část práce už za něj vykonal systém, který kolem sebe vybudoval.
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Zdroje: Reuters – Kenyan cult leader sentenced to 200 years in prison for mass starvation murders of children, 6. 11. 2026 [1]; Associated Press – Leader of Kenyan doomsday cult sentenced to 200 years in prison, 6. 11. 2026 [2]; Kenya News Agency – Mackenzie jailed for 200 years over Shakahola massacre, 7. 11. 2026 [3]; Kenya News Agency – Mackenzie, 28 others guilty of Shakahola deaths, 20. 10. 2026 [4]; Directorate of Criminal Investigations (Kenya) – DCI Welcomes Conviction of Paul Mackenzie and 28 Co-Accused, 19. 10. 2026 [5]; Kenya News Agency – DPP closes case against Paul Mackenzie and accomplices [6]; Parliament of Kenya – Report of the Ad-Hoc Committee on Shakahola, 19. 10. 2023 [7]; Office of the Ombudsman Kenya – Ombudsman Newsletter, July–September 2024, investigation of institutional failures [8]; BBC News – Kenya cult leader's children still being starved weeks before trial, son says, 20. 10. 2026 [9]; Janja Lalich – Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults, University of California Press, 2004 [10]; Kenya News Agency – Judiciary releases the status of Paul Mackenzie pending Court Cases, 28. 4. 2023 [11].