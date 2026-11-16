Dělník bodl družku nožem na kuřata a ránu jí potřel kolínskou. Tři dny pak chodil do práce, ona mezitím doma umírala

V polovině 90. let se večírek v České Třebové zvrhl v útok, při kterém pětačtyřicetiletý dělník Pavel bodl svou družku do břicha nožem na kuchání kuřat. Místo záchranky jí ránu potřel vodou po holení a šel spát. Další tři dny chodil do práce a do hospody a zraněnou ženu nechal doma bez pomoci umírat. Soud ho nakonec za vraždu neodsoudil.
Osudové setkání v České Třebové
S Martou se pětačtyřicetiletý Pavel seznámil na jaře roku 1995 v jedné z restaurací v České Třebové. On pracoval jako dělník na výkopech a ona pobírala invalidní důchod. Po několika skleničkách si padli do oka a zanedlouho už sdíleli společnou domácnost, kde oba často pili alkohol. Pavel měl za sebou velmi pestrou minulost. Nedokončil zahradnickou školu, dvakrát se rozvedl a do té doby nasbíral deset odsouzení za krádeže, neplacení výživného i nedovolené ozbrojování. Bývalou manželku i děti fyzicky napadal a jednou skončila manželka na pohotovosti po úderu popelníkem.
Ani v novém vztahu se nedokázal ovládat a často na svou družku žárlil. Občas ji zbil tak, že Marta pak několik dní nevycházela z bytu, dokud se jí zranění nezahojila. Nikdy si ale nestěžovala a policii nevolala. Její bývalý manžel strážce zákona zavolal jen jednou, když slyšel rány a volání o pomoc. Klid ale vydržel jen pár dní.
Nůž z odpolední brigády
Nějaký čas po seznámení šel Pavel po práci ke svému kamarádovi zabíjet a porcovat kuřata. Práce jim šla od ruky i díky jablečné kořalce a pivu. Později se k nim přidala Marta a všichni vyrazili do místní restaurace. Pavel, který obvykle pil jen pivo, vodku a borovičku, už měl dost upito. Když obsluha odmítla jednomu z opilých hostů nalít, zavelel k odchodu domů. Martu ještě poslal do večerky pro další zásoby.
Družka se brzy objevila s taškou plnou lahvového piva a vodky. Připravila večeři a večírek mohl pokračovat. Po necelé hodině už ale nebylo co pít. Jeden ze známých se nabídl, že všechny rozveze domů, a Marta jela s ním jako doprovod. V bytě zůstal jen Pavel a jeho kamarád Honza, který usnul v kuchyni na otomanu.
Hádka kvůli domnělé nevěře
Pavel nemohl usnout a znovu ho přepadla žárlivost. Když se jeho partnerka dlouho nevracela, šel ji hledat po nočních podnicích. Vrátil se s nepořízenou a Marta dorazila až kolem půlnoci v silně opilém stavu. Pavel se vzbudil, začal jí sprostě nadávat a bít ji. Vyčítal jí nevěru a křičel na ni.
„Řval jsem na ni, kde byla, a nadával jí. Nejvíce mě provokovala tím, že neustále opakovala, že nemám pravdu. Kdyby byla ticho, pravděpodobně bych se uklidnil,“ vypověděl později na policii.
Hluk probudil spícího Honzu. Pokusil se Pavla uklidnit, ale rozzuřený hostitel ho z pokoje vyhodil. Honza si šel raději znovu lehnout. Vedle v pokoji konflikt gradoval. Pavel ji téměř hodinu bil a vyhrožoval jí zabitím. Když si potřeboval odpočinout, otevřel si lahvové pivo.
Vtom si všiml pracovní aktovky a hodil ji po Martě. Z tašky se vysypal nůž, kterým odpoledne kuchal kuřata. Pavel ho popadl a v afektu bodl ženu do břicha. Krev prosakující přes oblečení ho donutila jednat. Zařval na ni, ať si jde umýt obličej. Pomohl jí do koupelny, přinesl čisté prádlo a ručník. Ránu pak potřel kolínskou vodou po holení, čímž ji chtěl vydezinfikovat. Potom šli oba spát.
Tři dny plné bolesti
Druhý den ráno odešel Pavel normálně do práce. Zabouchl dveře a nechal Martu ležet v posteli. Z práce zamířil rovnou do hospody a domů se vrátil opilý. Zraněná žena trpěla bolestmi a prosila ho, aby zavolal lékaře. Pavel to ze strachu z policie odmítl. Místo toho jí uvařil čaj a přinesl do postele nakrájený párek.
Následující den se scénář opakoval. Pavel šel večer znovu pít, doma partnerce připravil jídlo a pomohl jí na toaletu. Bolesti se stále stupňovaly, ale doktora nezavolal. Ve čtvrtek ráno už se Marta nemohla sama ani pohnout. Slíbil jí, že po práci vyhledá pomoc. Nakonec ale opět skončil v hospodě.
Domů dorazil až k večeru. „Marta ležela na gauči. Když jsem se dotkl její ruky, byla studená. Poznal jsem, že je mrtvá,“ popsal policistům okamžik, kdy zjistil pravdu. Ještě ten den šel vše nahlásit na oddělení.
Devět let za ublížení na zdraví
Policie ho hned po doznání obvinila z vraždy a soud ho poslal do vazby. Lékaři při pitvě zjistili, že Marta zemřela na úrazový šok z mnoha zranění, včetně bodné rány v podbřišku. Znalci se shodli na tom, že pokud by zraněné zajistil okamžitou chirurgickou pomoc, s velkou pravděpodobností by přežila.
Znalci z oboru psychiatrie u útočníka nenašli žádnou duševní chorobu. Soud nakonec dospěl k závěru, že úmysl ženu usmrtit se nepodařilo prokázat. Pavlův čin překvalifikoval na ublížení na zdraví s následkem smrti a poslal ho do vězení na devět let.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).