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Dělník bodl družku nožem na kuřata a ránu jí potřel kolínskou. Tři dny pak chodil do práce, ona mezitím doma umírala

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Pětačtyřicetiletý útočník z České Třebové bodl svou partnerku nožem. Zranění potřel kolínskou, odmítl přivolat záchranku a nechal oběť několik dnů umírat.
Pětačtyřicetiletý dělník bodl družku během hádky.

Pětačtyřicetiletý dělník bodl družku během hádky.

Zdroj: FOTO:Mack Male, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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