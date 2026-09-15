Apple prodlužuje bezplatné zkušební období pro satelitní připojení na iPhonechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple prodlužuje bezplatné zkušební období pro satelitní připojení na iPhonech
Minulý týden se Apple pochlubil s třemi novými mobily, přičemž se největší pozornosti dostalo ohebnému...
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