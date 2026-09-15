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Apple prodlužuje bezplatné zkušební období pro satelitní připojení na iPhonech

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Apple spustil podporu satelitní komunikace pod názvem Tíseň SOS v roce 2022 společně s uvedením iPhonu 14. Pokud se uživatel ocitne v oblasti bez mobilního...
Apple prodlužuje bezplatné zkušební období pro satelitní připojení na iPhonech

Apple prodlužuje bezplatné zkušební období pro satelitní připojení na iPhonech

Zdroj: GPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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