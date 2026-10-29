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Poporodní deprese nemusí začít pláčem. Deset otázek může upozornit na potíže, které okolí přehlíží

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Dlouhodobý smutek po porodu není jediným projevem psychických obtíží, které mohou zasáhnout ženy během těhotenství i po narození dítěte. Někdy převládá úzkost, ztráta radosti, nespavost nebo pocit, že běžné situace už nelze zvládat. K časnému zachycení rizika se používá krátký desetibodový dotazník označovaný zkratkou EPDS. Jeho výsledek však není diagnózou. Pomáhá upozornit na stav, který si zaslouží rozhovor s odborníkem a případně další vyšetření.
Mladá žena doma přijímá podporu partnera.

Mladá žena doma přijímá podporu partnera.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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