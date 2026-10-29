Poporodní deprese nemusí začít pláčem. Deset otázek může upozornit na potíže, které okolí přehlíží

Přechod do rodičovství bývá spojený s výraznými změnami spánku, denního režimu i tělesného stavu. Některé ženy pociťují v prvních dnech po porodu plačtivost, podrážděnost nebo výkyvy nálady, které postupně odeznívají. U jiné části se obtíže prohlubují, trvají déle nebo výrazně zasahují do každodenního fungování. Není správné předpokládat, že každá únava znamená depresi, stejně jako není bezpečné přehlížet závažné příznaky jen proto, že jsou v okolí novorozence běžné nároky na péči. Zvláště podstatné je, zda žena dokáže prožívat radost, jak se mění její úzkost a zda se objevují pocity beznaděje nebo ohrožení.
Dotazník sleduje posledních sedm dnů
Edinburghská škála poporodní deprese obsahuje deset krátkých otázek vztahujících se k pocitům a prožitkům za uplynulý týden. Neptá se jen na smutek. Sleduje například schopnost radovat se, neodůvodněné sebeobviňování, úzkost, paniku, zahlcení povinnostmi, obtíže se spánkem související s neštěstím, plačtivost a myšlenky na sebepoškození. Odpovědi jsou bodované a jejich součet může signalizovat potřebu dalšího posouzení. Smyslem není ženu zařadit do jedné pevné kategorie, ale otevřít téma, o kterém se nemusí snadno hovořit.
Jednotlivé hranice pro další postup se mohou lišit podle klinického prostředí. V některých odborných doporučeních vede skóre 13 a více bodů k důkladnějšímu posouzení, při výsledku 10 až 12 bodů se zvažuje sledování a opakování dotazníku. Při jakémkoliv kladném hodnocení otázky týkající se myšlenek na sebepoškození je důležité bez odkladu provést další odborné zhodnocení bezpečí. Tyto hranice nejsou návodem, aby si žena sama stanovila diagnózu nebo odmítla pomoc kvůli nižšímu výsledku. Podstatný je i celkový zdravotní stav a rozhovor s kvalifikovaným pracovníkem.
Obtíže mohou začít už v těhotenství
Ačkoli název stupnice odkazuje na období po porodu, používá se také během těhotenství. Psychické obtíže se totiž nemusí objevit až po narození dítěte. Mohou souviset s předchozí zkušeností s depresí či úzkostmi, náročným těhotenstvím, nedostatkem sociální opory, bolestí, vyčerpáním nebo dalšími zdravotními a životními okolnostmi. Příčina bývá mnohovrstevnatá a samotný výsledek testu ji neodhalí. Ani dobré rodinné zázemí nebo skutečnost, že se žena na dítě těšila, přitom nezaručují, že obtíže nemohou vzniknout.
Rizikové může být také přesvědčení, že péči vyhledávají jen lidé, kteří nezvládají rodičovství. Deprese není měřítkem schopnosti mít dítě rád ani důkazem osobního selhání. Pokud žena dlouhodobě pociťuje úzkost, prázdnotu, ztrátu zájmu, výrazné napětí nebo se bojí vlastních myšlenek, má smysl mluvit s lékařem, porodní asistentkou nebo odborníkem na duševní zdraví bez ohledu na skóre v dotazníku. Důležité je také vyhodnotit jiné možné zdravotní příčiny vyčerpání a změn nálady.
Co může udělat partner a blízcí
Největší pomocí nemusí být obecné ujišťování, že bude brzy lépe. Pro ženu s přetrvávajícími psychickými obtížemi bývá zásadní možnost nerušeného spánku, praktická pomoc s domácností a vědomí, že může o svém stavu mluvit bez odsuzování. Pokud se objeví myšlenky na sebevraždu nebo ublížení sobě či dítěti, je nutné zajistit okamžitou odbornou pomoc; při bezprostředním nebezpečí volat záchrannou službu. Běžné podezření na depresi si naopak žádá včasné ambulantní posouzení, nikoli čekání, až se všechny okolnosti samy uklidní.
Význam má také komunikace při běžných kontrolách. Žena může mít potíže popsat, co ji trápí, zvlášť pokud předpokládá, že po porodu je všechno vyčerpání normální. Krátký dotazník někdy otevře rozhovor o věcech, které by sama spontánně nezmínila. Zároveň není vhodné jeho vyplnění vynucovat jako pouhou administrativní formalitu. Důvěrnost, citlivý přístup a možnost navazující pomoci jsou pro smysluplný screening zásadní. Pokud je výsledek znepokojivý, má následovat jasné vysvětlení dalšího postupu, nikoli pouze předání čísla bez souvislostí.
Dotazník EPDS je užitečný právě tím, že umožňuje zachytit i obtíže, které žena sama obtížně pojmenovává. Nemá však nahrazovat vyšetření a neměl by být používán jako soutěž v dosažených bodech. O skutečném dalším postupu rozhoduje klinický rozhovor, intenzita příznaků, délka jejich trvání a bezpečnost ženy i dítěte.
BBC, Heatlhy Care, Daily Mail