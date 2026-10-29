280letý dub v Třeboni přes den míjely stovky lidí. V noci spadl, protože houba rozložila kořeny, které zvenku vypadaly zdravě

Ve čtvrtek 15. října 2026 bylo na velkém nádvoří Státního zámku Třeboň rušněji než jindy. Kromě turistů a lázeňských hostů tudy podle kastelánky Eriky Suchanové prošlo víc dětských skupin než obvykle. Všichni míjeli mohutný dub, jehož stáří odborníci odhadují na 260 až 280 let. O několik hodin později, kolem půlnoci, se velikán vyvrátil i s kořeny a dopadl směrem ke kašně. Nikoho nezranil a nic nepoškodil, protože areál byl liduprázdný. Jen šťastné načasování rozhodlo, že Třeboň truchlí nad ztrátou stromu a nemusí řešit neštěstí. Nejvíc ale znepokojuje jiný detail: dub byl pod zvláštním dohledem a na jaře prošel tahovou zkouškou s nadějným výsledkem.
Stovky návštěvníků denně a pád o půlnoci: o bezpečí rozhodlo pár hodin
Dub patřil k dominantám nádvoří renesančního sídla posledních Rožmberků, kam v letech 1895 až 1922 jezdili na Vánoce Schwarzenbergové. Stál v místě, kudy proudí většina návštěvníků. Podle kastelánky tudy během dne projdou stovky lidí. Přesná čísla zámek nezveřejnil, rozsah provozu je ale zřejmý.
Návštěvní řád Státního zámku Třeboň zpřístupňuje nádvoří denně od 7 do 22 hodin. Strom tedy padl zhruba dvě hodiny po zavření, v čase, kdy se po dlažbě nikdo nepohyboval. Co přesně vyvrácení v tu chvíli spustilo, zdroje neuvádějí. Kořeny byly oslabené už dlouho předtím a kolem půlnoci prostě povolily.
Podle nás právě tento kontrast dává události váhu. Tentýž strom, tatáž dlažba, stejná trajektorie pádu. Kdyby dub dopadl v poledne, ocitli by se v ohrožení školáci, senioři z lázní i zaměstnanci zámku. Žádný zdroj sice konkrétní scénář zranění nepopisuje, provozní kontext ale riziko dokládá dostatečně.
Lesklokorka, sucho a vedro: proč tahová zkouška skrytou hnilobu neprozradila
Pohled na kořenový talíř po vyvrácení odhalil rozsáhlé poškození. Podle kastelánky nebylo zvenku zjistitelné a vnitřní změny následně potvrdili tři nezávislí dendrologové. Zámek jako příčinu uvádí extrémní a dlouhé sucho spojené s vedrem. Zoolog Jiří Neudert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přidává další faktor: dřevokaznou houbu lesklokorku, která měla na oslabení stromu velký vliv.
Houby napadající kořeny starých dubů dokážou působit dlouho a nenápadně. Atlas poškození dřevin Mendelovy univerzity to ukazuje na příkladu rezavce kořenového, původce bílého tlení v kořenech a bázi kmene. Jeho plodnice nevyrůstají každý rok a strom přitom nemusí prosychat ani chřadnout. Koruna se zelená, listí vypadá zdravě, zatímco nosné kořeny se pomalu mění v drť. Americká příručka Pacific Northwest Plant Disease Handbook dodává, že rozsah takového rozkladu se z vnějších příznaků odhaduje mimořádně obtížně.
Tahová zkouška přitom patří k nejrespektovanějším nástrojům, které arboristé mají. Na strom se pomocí lana působí kontrolovanou silou a přístroje měří, jak se kmen prohýbá a jak se naklání kořenový talíř. Z výsledků se dopočítá odolnost vůči větru. Standard AOPK ČR
Hodnocení stavu stromů ji doporučuje pro posouzení stability kmene i kořenů. Zároveň upozorňuje, že přístrojové metody mají sloužit jako nadstavba komplexního dendrologického průzkumu a kvantifikují jen část parametrů.
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Na limity metody poukázal i výzkum z botanické zahrady Univerzity v Dundee.
Studie publikovaná v listopadu 2025 v časopise Forests podrobila 21 stromů nedestruktivním tahovým zkouškám a poté je skutečně vyvrátila. Ukázalo se, že pro stabilitu jsou zásadní vlastnosti půdy, směr a výška tahu i geotechnické parametry ukotvení, často stejnou měrou jako druh dřeviny. Autoři přirovnávají kořenový talíř k mělkému základu budovy.
Z toho plyne nepříjemný důsledek. Zkouška vedená jedním směrem ve vlhké jarní půdě může dopadnout příznivě, kdežto po létě plném sucha a vedra se poměry v zemi změní. Strom se snaží ztráty dohnat novými jemnými kořínky. Ty sice zlepší příjem vody, ale nosnou konstrukci z mohutných kořenů nenahradí.
Kdo ručí za starý strom na nádvoří: Nejvyšší soud žádá obezřetnost
Třeboňský zámek podle dostupných informací nic nezanedbal. Stromy v areálu každý podzim kontroluje dendrolog, údržba na ně dohlíží denně a právě tento dub byl sledovaný zvlášť. Do konce října měla proběhnout další velká revize spojená s údržbovými pracemi.
Česká justice má pro pády stromů jasné měřítko. Nejvyšší soud ve věci
25 Cdo 2864/2022 připomněl, že u škody způsobené padajícím stromem se zkoumá, zda šlo o samovolné působení věci, zda došlo k porušení prevenční povinnosti a kdo měl nad stromem dohled, případně kdo je jeho vlastníkem. Starší rozhodnutí 25 Cdo 2508/2012 dodává protiváhu: vlastník nemusí vyloučit každý myslitelný pád, musí však postupovat obezřetně podle konkrétní situace.
Třeboňský případ podle nás odkrývá hranici, kam až současná diagnostika sahá. Ani pečlivý správce s čerstvým měřením nemá jistotu. Proto se u starých stromů u cest, hřišť nebo domů vyplatí všímat si varovných signálů:
plodnice hub u paty kmene nebo na povrchových kořenech, dutiny, podélné trhliny a odumřelé silné větve, náhlý náklon nebo nadzvednutá zemina u báze, poškozená kořenová zóna po výkopech, stavbě či opakovaném pojezdu, oválné výletové otvory a piliny u paty dubu.
U frekventovaných míst se při jakémkoli podezření vyplatí přizvat odborníka, protože některé hniloby se navenek neprojeví vůbec.
Tesařík obrovský v padlém kmeni: vyšší desítky larev odjely do rezervace
Dub dlouhá léta hostil tesaříka obrovského, jednoho z největších evropských brouků. Podle odborníků za pád nemůže. Jeho larvy hloubí chodbičky v odumírajícím dřevě, kdežto stabilitu podkopaly houba a sucho. Druh je u nás zvláště chráněný a vyhláška ho řadí mezi silně ohrožené. Ochrana se vztahuje na každého jedince ve všech vývojových stadiích i na jeho biotop.
Kmen proto neskončil ve štěpkovači. Ochránci ho převezli do přírodní rezervace Stará a Nová řeka. Podle Neuderta v něm žijí vyšší desítky larev a minimálně jeden rok z něj budou mezi dubnem a červnem vylétat dospělci. Dřevo zůstane ležet a postupně se rozpadne, čímž poslouží tesaříkovi i řadě dalších organismů, od hub po ptáky.
Major Oak ze Sherwoodu i třeboňský dub: když památný strom dožije
V červnu 2026 truchlila Anglie. Ornitologická společnost RSPB 18. června oznámila, že slavný Major Oak v Sherwoodském lese, spojovaný s legendou o Robinem Hoodovi a odhadovaný až na 1 200 let, odborníci považují za mrtvý. Na jaře nevyrašil. Ke stárnutí přispěly i někdejší podpěry, kovové prvky, beton a desetiletí sešlapávání půdy statisíci návštěvníků. Ani moderní senzory a intenzivní péče obrovi nezaručily další desetiletí.
Paralel s Třeboní je víc: kulturně významný dub, velký návštěvnický tlak, oslabené kořeny a hodnota, která smrtí stromu nekončí. Sherwoodský velikán ovšem zůstane stát jako přírodní památka a biotop, kdežto třeboňský žije novým životem v rezervaci. Na nádvoří plánuje zámek vysadit nový strom. Předtím odstraní zbytky napadených kořenů a vymění část zeminy, aby houba nepřešla na nástupce.
Pro srovnání měřítek: borovice osinatá Metuzalém (Methuselah) v Kalifornii má podle Guinnessovy knihy rekordů 4 856 let. Třeboňský dub tedy patřil k mladíkům. V lidském čase však pamatoval rožmberské dědictví, schwarzenberské Vánoce i generace školních výletů. Takový strom představuje paměť místa, domov vzácného brouka a zároveň břemeno s rizikem. Správci musí mezi těmito hodnotami volit, aniž by viděli pod zem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková