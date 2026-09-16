Balíky slámy z umělecké instalace skončily v kašně v OlomouciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Balíky slámy z umělecké instalace skončily v kašně v Olomouci
Olomoucký krajský soud dnes dvěma mužům snížil tresty za krádež kabelů na koridoru na Přerovsku, dostali...
Ředitelství silnic a dálnic ukončilo tendr na stavbu chybějícího úseku dálnice D55 mezi Kokorami a...
Až do příštího úterý budou moci lidé v Přerově jezdit autobusy MHD zdarma. Jde o součást Evropského týden...
Mikroregion Kosířsko požádal Olomoucký kraj o třímilionovou dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Krádež kabelů u Hranic umrtvila železniční koridor. Soud zlodějům zmírnil tresty
- Šest kilometrů za 1,6 miliardy. Blíží stavba klíčové části D55 z Olomouce do Přerova
- V Přerově bude celý týden MHD zdarma. Vyzkoušejte si to, vyzývá obyvatele radnice
- Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj