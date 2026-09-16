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Balíky slámy z umělecké instalace skončily v kašně v Olomouci

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Balíky slámy, které na náměstí Republiky v Olomouci tvořily uměleckou instalaci v rámci projektu s názvem Prostřít náměstí, někdo v noci na dnešek naházel do kašny. Pořadatelé akce mají podezření na konkrétního člověka spojeného s graffiti scénou ve městě.
Balíky slámy z umělecké instalace skončily v kašně v Olomouci

Balíky slámy z umělecké instalace skončily v kašně v Olomouci

Zdroj: poskytla Věra Tuzarová Kőnigová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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