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Policie pátrá po šestnáctiletém svěřenci Dětského domova. Může být v Jeseníku

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Policie pátrá po šestnáctiletém svěřenci, který se nevrátil z dovolenky do Dětského domova ve Veselíčku na Přerovsku. Hledaný hoch pravděpodobně pobývá v Jeseníku nebo okolí. Svědci mohou volat na linku 158.
Policie pátrá po šestnáctiletém svěřenci Dětského domova. Může být v Jeseníku

Policie pátrá po šestnáctiletém svěřenci Dětského domova. Může být v Jeseníku

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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