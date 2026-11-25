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Čtvrtek večer, terminál 2. Unavený cestující vytahuje těžký kufr z pásu, míří k východu a hledá ceduli s logem metra. Marně. Místo podzemní dráhy ho čeká tříčlánkový trolejbus linky 59, přestup na Veleslavíně a vláčení zavazadel do stanice trasy A. Scéna, která se v Madridu, Lisabonu nebo Barceloně neodehrává – tam cestující sjede rovnou eskalátorem do podzemí.
Příběh jednoho přestupu: Proč kufry v trolejbusu brzy skončí?
Praha zůstává jedním z evropských hlavních měst, kde se z terminálu nedostanete přímo podzemní dráhou. Zatímco v Madridu funguje metro Línea 8, v Lisabonu Linha Vermelha, v Sofii Linka 1 a přímá spojení nabízejí i Atény s Linkou 3 nebo Londýn s Piccadilly Line, česká metropole spoléhá na kombinaci autobusů a trolejbusů.
Současný cestující má po přistání na Letišti Václava Havla tři možnosti: trolejbus 59 na Veleslavín, autobus 100 na Zličín nebo zrychlený Airport Express mířící na Hlavní nádraží. Všechny varianty znamenají přestup, tlačenici a vláčení zavazadel. Uživatel na diskusním fóru Skyscrapercity píše:
To, že v Praze musíte z letiště vláčet kufry do trolejbusu na Veleslavín a tam je cpát do metra, je na úrovni rozvojového státu. Místo abychom měli už dávno přímý vlak nebo metro jako v Madridu, tak se tady třicet let jen diskutuje a schvalují papíry.
Zásadní změna je však na obzoru. Po dokončení moderní železniční trati cestující sejde přímo z letištního terminálu do podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla. Bez jakéhokoliv přestupu se pohodlnou vlakovou soupravou dostane za přibližně 25 minut přímo do centra metropole na Masarykovo nebo Hlavní nádraží.
Mýtus o metru: Proč ztroskotal plán na prodloužení trasy A?
Mezi veřejností i v médiích stále přežívá mýtus, že město Praha plánuje přivedení metra na letiště a železnice je jen dočasnou náhradou. Realita je zcela opačná. Hlavní město Praha i Správa železnic projekt metra na Letiště Václava Havla definitivně opustily a plnou prioritou je železnice.
Klíčové rozhodnutí padlo v letech 2006 až 2009. Prodloužení trasy metra A bylo tehdy odkloněno ze stanice Dejvická směrem k Nemocnici Motol (otevřeno v roce 2015), čímž se přímé trasování na letiště výrazně zkomplikovalo.
Nová odbočka z Motola by vyžadovala novostavbu cca 7 kilometrů tunelů a 5 stanic s odhadovanými náklady kolem 27 miliard korun. Cesta z centra přes Motol by navíc kvůli zastavování ve všech stanicích trvala 25 až 30 minut – stejně dlouho jako železnice, která však nabídne vyšší komfort a kapacitu. Dopravní analytik Tomáš Nigrin uvádí:
Tahat metro na letiště přes sídliště a Motol byla koncepční chyba. Metro by sloužilo jako pomalý lokální sběrač se spoustou zastávek. Dvoukolejná elektrifikovaná železnice nabízí nesrovnatelně vyšší rychlost do centra a zároveň vyřeší kapacitní spojení pro desítky tisíc lidí dojíždějících denně z Kladenska.
Jak to dělá Evropa? Vlaky často porážejí klasické metro
Model stavějící na příměstské železnici není žádným českým výmyslem. Další významné evropské metropole spoléhají namísto metra právě na rychlé vlakové spoje.
Například ve Vídni obsluhuje letiště Schwechat linka S-Bahn S7 a zrychlený vlak CAT (City Airport Train), nikoliv metro U-Bahn. Berlín spoléhá na železniční expres FEX a vlaky S-Bahn (S9, S45) a v Paříži zajišťuje páteřní dopravu síť RER B a vlaky TGV.
Metro sice nabízí hustý interval a integraci do městského tarifu, má však nižší rychlost a omezenou kapacitu pro zavazadla. Železnice oproti tomu přináší vysokou rychlost přímého expresu z centra, vysokou kapacitu souprav a možnost obsloužit širší spádový region mimo území města.
Nová železniční trať: Kdy se konečně dočkáme hotového spojení?
Schváleným a realizovaným řešením je nová dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať. Ta povede z Masarykova nádraží přes stanice Praha-Bubny, Praha-Výstaviště, Praha-Dejvice, Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně přímo na letiště a dál do Kladna.
Trať bude v úsecích pod Střešovicemi a Dejvicemi vedena v hlubinných tunelech, čímž minimálně zatíží povrch. Srdcem celého letištního uzlu se stane nová podzemní železniční stanice Praha-Letiště Václava Havla situovaná přímo u terminálů.
Celé železniční propojení se postupně staví a připravuje po jednotlivých úsecích. Předpoklad kompletního dokončení trati spojující centrum metropole, letiště a Kladno je plánován mezi lety 2029 a 2032. Pak už žádné přestupy, žádné vláčení kufrů. Jen přímý vlak z terminálu do srdce Prahy.
Zdroje článku: theonetogo.com, Madrid Barajas Airport (MAD) Route Map: 229 Direct Flights, European Metro Systems Ranked, Best and Worst Capital Metros, Madrid–Barajas Airport - Wikipedia, Metro systems in Europe · Mapa-Metro.com, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková