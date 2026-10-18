Ani lednice, ani sklep. Jablka vydrží do jara na 1 místě, které má skoro každý panelákový byt

Sklep v paneláku často chybí, a když už nějaký je, slouží spíš jako úložiště kol a zimních pneumatik. Kdo si na podzim přiveze bednu jablek z chalupy nebo od sadaře, pak bezradně přemýšlí, kam s ní. Přitom vhodné místo mívá spousta lidí v paneláku přímo za dveřmi obýváku.
Lodžie jako náhradní sklep
Ovocnáři i zahrádkářské příručky se shodují, že se jablkům nejlépe daří v chladu několik stupňů nad nulou, zhruba mezi 2 a 4 °C, a při vlhkosti vzduchu kolem 85 procent. Takové podmínky nabízí dobrý sklep. V bytě se jim nejvíc přiblíží zasklená lodžie, případně balkon.
Jablka tam ovšem nestačí jen vysypat do košíku. Potřebují úkryt, který zmírní výkyvy teplot a nepustí k nim mráz. Mráz jejich dužninu natrvalo zničí a zmrzlá jablka už nezachráníte.
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Je ale třeba dodat, že lodžie zůstává náhradním řešením. Zahrádkáři upozorňují, že mimo pořádný sklep ovoce obvykle nevydrží tak dlouho. Se správnou odrůdou a dobře izolovanou bednou se ale do jara dostat dá.
Proč kuchyň ani lednice nestačí
V obývaném bytě je přes zimu teplo a topení navíc vysušuje vzduch. Jablka v takovém prostředí rychleji dozrávají a ztrácejí vodu, takže brzy změknou a začnou vadnout.
Lednice vypadá jako logická volba, protože je v ní chladno. Vzduch uvnitř je ale suchý. „Pokud jablka uskladníte v lednici, velmi rychle se scvrknou,“ řekl Deníku Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR. Celá bedna zimní zásoby by se do ní stejně nevešla.
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Jednotlivá místa přehledně srovnává následující tabulka:
Místo Podmínky Co to znamená pro jablka Dobrý sklep chlad zhruba 2 až 4 °C, vlhkost vzduchu kolem 85 procent daří se jim nejlépe Zasklená lodžie nebo balkon v bytě se podmínkám ve sklepě blíží nejvíc, hrozí ale mráz se zimní odrůdou a dobře izolovanou bednou se do jara dostat dá, obvykle ale vydrží kratší dobu než ve sklepě Obývaný byt (např. kuchyň) teplo, topení vysušuje vzduch rychleji dozrávají a ztrácejí vodu, brzy změknou a začnou vadnout Lednice chladno, vzduch je ale suchý rychle ztrácejí vodu a vadnou, celá bedna se do ní navíc nevejde Bedna, která udrží chlad i vlhkost
Nejjednodušší je obyčejný polystyrenový termobox. Poslouží i kartonová krabice, ve které jablka zasypete suchými hoblinami. Když přijdou mrazivé dny, obalte bednu ještě starou dekou. Izolace tlumí kolísání teploty, které jablka špatně snášejí.
Při ukládání se vyplatí dodržet několik zásad:
Vlhkost u ovoce zvedne obyčejná miska s vodou, kterou čas od času dolijte. Jablka zabalená jednotlivě, třeba do pečicího papíru nebo ubrousku, si hnilobu předávají mnohem hůř. Nejlepší je skládat plody jen v jedné vrstvě, aby se navzájem neotlačovaly. Jablka před uložením nemyjte. Slupku kryje tenká vrstva přírodního vosku, která plod chrání, a mytím byste o ni přišli. Do jara vydrží jen zimní odrůdy Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat kečup. Nahrazují ho touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a chutná jako domácí
Dobře zařízená lodžie je jen polovina úspěchu, tou druhou je odrůda:
letní jablka se ke skladování nehodí vůbec, podzimní obvykle vydrží zhruba do Vánoc, šanci dočkat se jara mají jen odrůdy zimní.
K dlouhému skladování se hodí třeba Gloster, Ontario, Melodie nebo Rajka.
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Se zimními odrůdami se vyplatí mít trpělivost, typickou chuť si dotvářejí až během skladování. Podle odrůdy to zabere několik týdnů i měsíců. Do bedny patří jen nepoškozené kusy utržené ze stromu i se stopkou. Spadaná nebo otlučená jablka zpracujte rovnou v kuchyni.
Co hlídat během zimy
Během skladování jablka vylučují plyn etylen. Plody uložené poblíž tím dostávají signál ke zrání a vydrží pak kratší dobu. Jablka navíc snadno nasávají cizí pachy. Pokud na lodžii skladujete i brambory nebo jinou zeleninu, postavte jejich bednu na opačný konec.
Zpočátku do bedny nahlížejte častěji. Po prvních týdnech skladování už postačí kontrola s odstupem dvou až tří týdnů. Každé jablko s hnědou skvrnou nebo plísní hned vyřaďte, jinak se hniloba rozšíří na další kusy.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat instantní polévky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je zdravější, levnější a hotová za 5 minut Jablko s hnědou skvrnou je potřeba z bedny vyřadit hned, než hniloba přejde na další kusy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při kontrole sledujte i předpověď počasí. Když hlásí silné mrazy, přidejte na bednu další deku, případně ji na pár dní přeneste na chladnou chodbu.
Zdroje: https://www.top.cz/jak-spravne-skladovat-jablka-aby-vydrzela-az-do-jara, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-uskladnit-ovoce-22525.html, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-zahrada-skladujeme-ovoce-64807, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-spravne-skladovat-jablka-210627, https://www.denik.cz/zahrada/uskladneni-urody.html, https://www.denik.cz/zahrada/jak-uchovat-jablka.html