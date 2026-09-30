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Ani čistič, ani tablety: zapáchající pračka bude vonět jako nová, když do bubnu večer dáte 1 věc ze spíže

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Znáte to. Prádlo vytáhnete z pračky, chvíli příjemně voní, ale za pár […]
Ani čistič, ani tablety: zapáchající pračka bude vonět jako nová, když do bubnu večer dáte 1 věc ze spíže

Ani čistič, ani tablety: zapáchající pračka bude vonět jako nová, když do bubnu večer dáte 1 věc ze spíže

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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