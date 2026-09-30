Ani čistič, ani tablety: zapáchající pračka bude vonět jako nová, když do bubnu večer dáte 1 věc ze spíže

Znáte to. Prádlo vytáhnete z pračky, chvíli příjemně voní, ale za pár dní z něj zase táhne ta nezaměnitelná zatuchlina. Vinu málokdy hledáme u pračky samotné, přitom právě ona bývá nejčastějším viníkem. Řešení přitom nečeká v drogerii u drahých čističů. Stačí sáhnout do spíže po jedné obyčejné surovině.
Stačí obyčejný ocet a jeden večer
Tou surovinou je bílý ocet. Samotné čištění zvládnete v několika krocích:
Večer nalijte dva až tři hrnky octa přímo do prázdného bubnu, žádné prádlo dovnitř nedávejte. Nastavte nejdelší prací program s co nejvyšší teplotou, ideálně mezi 60 a 90 °C, a pračku spusťte. Ve chvíli, kdy má naskočit máchání, pračku vypněte a ocet nechte v bubnu odstát klidně přes celou noc. Ráno pak nechte cyklus dojet do konce. Přečtěte si také: Podvodníci zvoní Čechům u dveří jako technici od plynu. Stačí je pustit dál a přijdete až o 200 000 Kč
Trik, díky kterému ocet zabere naplno, spočívá v přerušení programu. Přes noc se octová lázeň dostane i tam, kam by ji krátký program nedonesl.
V bubnu se usadily bakterie, ocet je spolehlivě zničí
Zdroj zápachu se skrývá uvnitř pračky. Ve vlhkém a špatně větraném bubnu, v gumovém těsnění, v dávkovači i ve filtru se usazují zbytky pracího prášku, vodní kámen a hlavně bakterie s plísněmi. Těm se daří obzvlášť tehdy, když perete často na nízké teploty do 40 °C. Jakmile se jednou rozmnoží, začne se pach přenášet i na čerstvě vyprané kousky.
Nejvíc bakterií a plísní se usazuje v gumovém těsnění, dávkovači a filtru pračky, odkud se zápach přenáší i na čisté prádlo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A tady má ocet navrch. Zápach pohltí a zároveň hubí bakterie a plísně, které ho způsobují, takže likviduje samotnou příčinu problému. Poradí si přitom i s vodním kamenem usazeným na topném tělese. Běžné vonné tablety a prášky pach jen překryjí. Ocet se pustí přímo do jeho zdroje.
S octem to ale nepřehánějte
Ocet je levný a účinný, má ale jednu slabinu. Když ho budete nasazovat příliš často, dokáže poškodit pryžové těsnění i další choulostivé součástky. Bohatě proto stačí vyčistit pračku octem dvakrát až třikrát za rok. Ostatně i samotní výrobci praček k domácímu čištění octem přistupují zdrženlivě a raději doporučí přípravky vyvinuté cíleně na údržbu praček.
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Jedno pravidlo dodržujte vždy. Ocet nikdy nemíchejte s přípravky, které obsahují chlór, tedy třeba se Savem. Vzniká z toho totiž nebezpečný dráždivý plyn. Do jednoho cyklu také nedávejte zároveň ocet a sodu, protože se navzájem zneutralizují a čistí pak hůř.
Nesnášíte octový pach? Sáhněte po sodě nebo kyselině citronové
Komu vadí octový odér, má dvě rovnocenné náhrady, které také najde ve spíži. Do prázdného bubnu můžete nasypat zhruba 250 gramů kyseliny citronové a pustit nejdelší horký program. Na zatvrdlý vodní kámen zabírá kyselina citronová ještě spolehlivěji než ocet, takže se hodí tam, kde jsou usazeniny opravdu odolné.
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Druhou možností je jedlá soda. Stačí nasypat dva šálky přímo do bubnu a pustit horký program. Soda pak vyžene pach a rozpustí nánosy usazené uvnitř pračky. Sodu i kyselinu citronovou pořídí většina domácností za pár korun, což je zlomek ceny hotových čističů.
Tři možnosti ze spíže a jejich použití přehledně shrnuje následující tabulka:
Surovina Dávka do prázdného bubnu V čem vyniká Bílý ocet dva až tři hrnky hubí bakterie a rozpouští vodní kámen Kyselina citronová zhruba 250 gramů účinnější na odolný vodní kámen Jedlá soda dva šálky vyžene pach a rozpustí nánosy uvnitř pračky Aby se zatuchlý pach nevracel Přečtěte si také: Kdo má na půdě starý dřevěný mlýnek na kávu po dědovi, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj dají i tisíce
Vyčištěná pračka vydrží vonět déle, když jí pomůžete pár návyky. Po každém praní nechávejte pootevřená dvířka i zásobník na prášek, aby buben mohl vyschnout a vlhko v něm nezůstávalo. Místnost s pračkou pravidelně větrejte.
Čas od času pusťte prázdnou pračku na vysokou teplotu, klidně na 90 °C, ať se spláchnou bakterie z posledních týdnů. A nezapomínejte na filtr ve spodní části pračky a na gumové těsnění kolem dvířek, kde se špína a plíseň drží nejvíc. Když je budete čistit průběžně, zatuchlina se nejspíš vůbec neozve.
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Zdroje: https://www.spotrebitelskytest.cz/magazin/jak-vycistit-pracku, https://www.skutecnost.cz/rubriky/rodina/jak-a-cim-levne-vycistit-pracku-ocet-soda-babske-rady-a-dalsi_885.html, https://www.nanolab.cz/rady-a-tipy/jak-vycistit-pracku-soda-ocet/, https://www.uklidproklid.eu/navody-a-recepty/jak-zbavit-pracku-zapachu–aby-pradlo-zase-vonelo/, https://www.sedesatka.cz/rubriky/navody/jak-vycistit-pracku-od-zapachu-plisne-a-chlupu_336.html