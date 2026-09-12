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Android promění váš telefon v myš pro počítač. Dříve jste na to potřebovali speciální aplikaci, teď to umí sám

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Google zabudoval do systémové služby Androidu rozpracovanou funkci, která z displeje udělá bezdrátový trackpad pro ovládání počítače.
Sony Xperia, telefon

Sony Xperia, telefon

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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