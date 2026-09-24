Android Auto měsíce skrývalo ukazatel signálu a řidiči netušili proč. Google konečně přiznal chybu a posílá opravu

Kdo v posledních měsících usedl za volant a spustil Android Auto, mohl si všimnout zvláštní věci: vedle ikony baterie ve stavové liště chyběly sloupečky mobilního signálu i označení typu sítě (4G, 5G, LTE). Nešlo o výpadek mobilní sítě jako takové. Navigace fungovala, hovory procházely, hudba hrála. Jenže řidič přišel o jedinou rychlou vizuální informaci o tom, jak silný signál jeho telefon právě má. Google k problému měsíce neposkytl veřejné vysvětlení, přestože jeho vlastní nápověda k Android Auto dál uváděla, že stavová oblast zobrazuje čas, sílu signálu a baterii. Teprve beta verze 17.8, nahraná do obchodu kolem 18.–19. září 2026, naznačuje, že se ikona vrací. Cesta k nápravě ale byla překvapivě dlouhá a Google k ní dodnes nevydal žádné oficiální vysvětlení.
Půl roku bez signálu na displeji
První veřejná hlášení se objevila na konci března 2026. Na Redditu i v komunitním fóru Google Support uživatelé popisovali totéž: po aktualizaci Android Auto zmizely sloupečky signálu. Problém se netýkal jedné značky telefonu ani jednoho typu připojení. Hlásili ho majitelé Samsungů, Pixelů i Xiaomi, s kabelovým i bezdrátovým Android Auto, na sériových i aftermarketových hlavních jednotkách.
5.–6. dubna 2026 komunitní specialistka Android Auto na fóru Google Support odpověděla, že hlášení předala příslušnému týmu. Pak nastalo ticho. Žádný changelog, žádný blogový příspěvek, žádné „funkci jsme dočasně odebrali“. Oficiální dokumentace dál uváděla, že stavová lišta zobrazuje i sílu signálu.
V červnu 2026 se na Redditu krátce objevily zprávy, že verze 17.1 ikonu vrátila, jenže u řady uživatelů po několika jízdách zase zmizela. Teprve beta build 17.8.1638, nahraný 18.–19. září 2026, přinesl podle uživatelských hlášení stabilnější návrat. Stabilní kanál přitom v tu dobu stále běžel na verzi 17.7.6636.
Proč to řidičům vadilo víc, než by se čekalo
Ukazatel signálu na displeji auta se může zdát jako kosmetický detail. Není. Kdo jezdí mimo město, zná situaci: navigace přestane přepočítávat trasu, hovor se rozpadne, streamovaná hudba se zastaví. Bez sloupečků signálu řidič netuší, jestli právě vjíždí do hluchého místa, nebo jestli má telefon jiný problém.
Uživatelé na fórech popisovali konkrétní scénáře:
- Jízda v řídce pokrytých oblastech, kde je orientace v síle signálu klíčová pro rozhodnutí, zda zastavit a zavolat, dokud je pokrytí.
- Jeden uživatel zmínil zdravotní důvody a potřeboval mít jistotu, že je v dosahu sítě pro případ tísňového volání.
- Řidiči, kteří pravidelně telefonují hands-free, ztratili včasné varování před rozpadem hovoru.
Samotná konektivita telefonu přitom fungovala dál. Šlo čistě o vizuální problém v rozhraní Android Auto, ale právě proto mohl být matoucí. Řidič neměl jak problém odlišit od skutečného výpadku sítě, aniž by sáhl po telefonu.
Co vlastně Google „přiznal“
Formulace „Google přiznal chybu“ si zaslouží upřesnění. Nedoprovázela ji žádná tisková zpráva ani oficiální prohlášení. Veřejně dohledatelné stopy jsou dvě: dubnová odpověď komunitní specialistky, že problém předala vývojovému týmu, a samotné vydání beta verze 17.8, v níž se podle uživatelských hlášení ikona signálu vrací. Jeden uživatel na Redditu navíc tvrdil, že mu Google v přímé komunikaci potvrdil, že o chybě ví a inženýři na ní pracují. To je ale uživatelské svědectví, nikoli oficiální vyjádření firmy.
Zajímavý kontext nabízí únorové zjištění Android Authority, že Google v beta verzi 16.3 testoval nové ikony signálu ve stylu připravovaného Androidu 16. Není vyloučené, že právě při přechodu na nový vizuální styl došlo k regresi, která ikonu u části uživatelů odstranila. Google to ale nikdy nepotvrdil, takže jde pouze o hypotézu.
Není to přitom poprvé, co Google tiše změnil stavovou lištu Android Auto. V roce 2022 komunitní specialista potvrdil, že ikona Wi-Fi byla odstraněna záměrně, aby lišta nebyla přeplněná. Tentokrát je situace jiná: nápověda se signálem stále počítá a podpora problém předala vývojovému týmu, nikoli jej prezentovala jako plánovanou změnu.
Jak se k opravě dostat a proč nespěchat
Beta verze 17.8.1638 je dostupná přes oficiální beta program Android Auto v Google Play. Stačí se přihlásit jako tester a počkat na aktualizaci. Háček je v tom, že ani beta oprava podle uživatelských hlášení nefunguje u všech stejně. Část testerů uvádí, že se ikona vrátila trvale, jiní ji viděli jen dočasně. Roli mohou hrát i serverové přepínače na straně Googlu, které funkci zapínají postupně.
Pro běžného uživatele, který nechce experimentovat, dává větší smysl počkat na stabilní vydání. Google sám u beta programu upozorňuje, že beta verze mohou být méně stabilní. Kdy přesně oprava dorazí do stabilní větve, firma nesdělila, ale s ohledem na to, že beta je venku od poloviny září 2026, může stabilní aktualizace dorazit v následujících týdnech.
Kdo chce mezitím zkusit dočasné řešení, může vymazat mezipaměť Android Auto: Nastavení telefonu → Aplikace → Android Auto → Úložiště a mezipaměť → Vymazat mezipaměť. U některých uživatelů se po tomto kroku ikona na čas vrátila. Nejde ale o spolehlivou opravu; podle hlášení po několika připojeních k autu opět zmizela.
Drobný detail, velká lekce
Celý příběh ukazuje problém, který může u softwarových služeb nastat: funkce přestane fungovat, dokumentace se neaktualizuje, uživatelé měsíce hledají chybu u sebe a oprava nakonec přijde bez vysvětlení. U desktopové aplikace by to bylo nepříjemné. U rozhraní, které řidič sleduje během jízdy, je to citlivější.
Kdo si chce ověřit, zda se ho problém týká, může se podívat na stavovou lištu Android Auto. Pokud tam vidí jen baterii a čas, ale žádné sloupečky signálu ani označení sítě, může jít právě o tento problém. Oprava se podle beta verze zřejmě blíží, i když Google zatím neposkytl podrobnější vysvětlení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík