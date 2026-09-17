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Android 16 ukrývá dvě nová nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Pocítíte to ihned

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Google v Androidu 16 QPR3 rozdělil původní přepínač Adaptive Connectivity na dva samostatné, jeden řeší rychlost připojení, druhý výdrž baterie.
Android Huawei, telefon, nastavení

Android Huawei, telefon, nastavení

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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