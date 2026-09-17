Android 16 ukrývá dvě nová nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Pocítíte to ihned

Představte si situaci: sedíte v kavárně, Wi-Fi ukazuje plný signál, ale stránky se nenačítají. Telefon se tvrdohlavě drží bezdrátové sítě, přestože mobilní data by problém vyřešila za vteřinu. Přesně tohle řeší první z nových přepínačů, Auto-switch to mobile network. Jakmile Pixel zjistí, že Wi-Fi neposkytuje internet nebo je spojení s routerem slabé, okamžitě přeskočí na mobilní data. Druhý přepínač, Optimize network for battery life, dělá opak: místo honby za nejrychlejším připojením automaticky vybírá energeticky nejúspornější variantu. Dříve obě funkce sdílely jediný neurčitý přepínač „Use adaptive connectivity“ a uživatel neměl šanci je oddělit. Teď poprvé vidí, co telefon se sítěmi v pozadí dělá, a může si vybrat, co je pro něj důležitější.
Co přesně oba přepínače dělají
Cesta k nim vede přes Nastavení → Síť a internet → Adaptive connectivity. Uvnitř najdete dvě volby:
- Auto-switch to mobile network – telefon průběžně vyhodnocuje kvalitu Wi-Fi. Když zjistí, že po bezdrátové síti neteče internet nebo že lokální spojení mezi Pixelem a přístupovým bodem je příliš slabé, přepne na mobilní data. Podle oficiální nápovědy Googlu jde o dvě jasná kritéria: žádný internet nebo slabý signál k routeru. Zrychlení tedy neznamená, že zdravá Wi-Fi bude rychlejší, ale že telefon přestane viset na nefunkční síti.
- Optimize network for battery life – systém automaticky volí síťové připojení s ohledem na spotřebu energie. Přesný algoritmus Google veřejně nepublikuje, ale z AOSP dokumentace vyplývá, že Android pracuje s hodnotami RSSI, propustností a typem sítě, aby vybral energeticky nejvýhodnější variantu.
Oba přepínače fungují nezávisle. Můžete mít zapnutý jen jeden nebo oba současně; v betaverzi QPR3 byly ve výchozím stavu aktivní oba.
Proč to není novinka pro všechny telefony s Androidem
Adaptive Connectivity je historicky pixelová záležitost. V čistém AOSP je tato položka ve výchozím nastavení skrytá a zobrazí se jen tehdy, když ji výrobce telefonu výslovně povolí. Google funkci oficiálně podporuje od modelu Pixel 4a (5G) a novějších. Aktualizace na Android 16 QPR3, která nové přepínače přinesla, byla dostupná pro Pixely od řady 6 až po Pixel 10 Pro Fold.
Srovnání s konkurencí? Apple nabízí podobný mechanismus pod názvem Wi-Fi Assist, který při slabé Wi-Fi automaticky přepne na mobilní data. Samostatný přepínač pro optimalizaci sítě kvůli baterii ale iOS veřejně nedokumentuje. Google tu tedy nabízí o krok víc: granularitu, kterou si uživatel sám nastaví.
Kdy změna dorazila a kde je dnes
Nové přepínače se poprvé objevily v QPR3 Beta 2, vydané 14. ledna 2026. Stabilní verze přišla s březnovým Pixel Dropem 3. března 2026. Zajímavé je, že větev QPR3 řešila síťové a bateriové problémy šířeji; oficiální poznámky k vydání zmiňují i opravy pomalých Wi-Fi rychlostí a nadměrného nočního vybíjení.
Od 16. června 2026 už Google na podporované Pixely posílá Android 17, takže QPR3 je dnes starší mezikrok. Kdo ale na Androidu 16 zůstal, má oba přepínače k dispozici a stojí za to je zkontrolovat.
Co od nastavení čekat a co ne
Zapnutí obou voleb neudělá z pomalého tarifu rychlý internet. Efekt pocítíte v momentě, kdy se ocitnete na hranici mezi funkční a nefunkční Wi-Fi, v nákupním centru, ve vlaku nebo v přeplněné kanceláři. Místo minuty čekání na načtení stránky telefon sám přeskočí na mobilní data. U bateriového přepínače je dopad subtilnější: systém v pozadí konzervativněji přepíná mezi sítěmi a volí úspornější variantu, což se projeví spíš na celodenní výdrži než na jednom konkrétním okamžiku.
Skutečná hodnota téhle změny není technologická revoluce. Je to transparentnost: Google konečně oddělil dvě protichůdné priority a nechal uživatele rozhodnout, jestli chce hlavně spolehlivé připojení, delší výdrž nebo obojí najednou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman