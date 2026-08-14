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Globální mediální strategie loterijního koncernu Allwynu bude řídit Olajošová

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Nadnárodní loterijní společnost Allwyn (majitel KKCG; je kotovaná na burze Euronext v Aténách), která se rovněž zaměřuje na kurzové sázení, online hry, kasina a další formy herní zábavy, obsadila pozici group media director. Stala se jí Xénie Olajošová (foto), která do Allwynu přichází z globální společnosti BD, působící v oblasti zdravotnických technologií, vedla zde Centrum
Globální mediální strategie loterijního koncernu Allwynu bude řídit Olajošová

Globální mediální strategie loterijního koncernu Allwynu bude řídit Olajošová

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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