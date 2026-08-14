Globální mediální strategie loterijního koncernu Allwynu bude řídit OlajošováPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Globální mediální strategie loterijního koncernu Allwynu bude řídit Olajošová
Režisér a scenárista Jiří Vejdělek zahájil natáčení romantické komedie Hubatá (foto). Scénář filmu napsal...
Kontroverzní levicová publicistka Apolena Rychlíková (foto), která proslula zejména radikálními výroky...
Do čela komunikační agentury Katz83 se od července postavila Petra Miterová (na fotce vlevo), která se...
Letní sezóna v českých kinech přinesla dva velké trháky - dobrodružný sci-fi snímek Spider-Man: Zbrusu nový...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →