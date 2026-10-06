AI potřebuje vydělávat 6 bilionů dolarů ročně. Jinak datacentra nedávají smysl

AI datacentra rostou takovým tempem, že začíná být otázkou nejen to, kde pro ně vzít elektřinu a nové čipy, ale hlavně kdo celou infrastrukturu zaplatí. Poradenská společnost Bain & Company ve svém sedmém Global Technology Reportu odhaduje, že roční investice do AI infrastruktury mohou v roce 2031 dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů.
Do této částky patří výstavba datacenter, jejich rozšiřování, GPU akcelerátory, paměti i síťová infrastruktura. Pokud by investice představovaly přibližně čtvrtinu příjmů celého odvětví, podobně jako tomu bylo u velkých cloudových poskytovatelů, musel by AI trh generovat zhruba 6 bilionů dolarů ročně.
To neznamená, že bez dosažení této částky umělá inteligence v roce 2031 zkolabuje. Bain tím ukazuje mnohem zásadnější problém. Kapacita se dnes staví rychleji, než vzniká byznys, který ji má v budoucnu zaplatit.
Předplatné AI takový účet nezaplatí
Současné využití umělé inteligence přitom podle Bainu nestačí. Spotřebitelské služby placené předplatným nebo reklamou společně s podnikovým využitím AI mohou do roku 2031 vytvořit přibližně 1,2 až 1,8 bilionu dolarů ročních příjmů.
Stále tak zbývá najít přibližně 4,2 bilionu dolarů.
Právě tady je nejzajímavější část celé prognózy. Peníze nemají přijít pouze z chatbotů. Bain počítá s reklamou v AI službách, autonomními automobily a nákladními vozy, drony, průmyslovou automatizací, robotikou, digitálními dvojčaty nebo využitím AI při vývoji nových léčiv a materiálů.
David Crawford, předseda globální technologické divize Bain & Company, upozorňuje, že samotné zvyšování produktivity zaměstnanců nestačí. Podle něj bude potřeba vlna inovací větší než ta, kterou dříve přinesly mobilní technologie a cloud.
Datacentra už se blíží výkonu elektráren
Problém navíc není vzdálenou teorií. Bain uvádí, že velikost a náklady špičkových AI datacenter se přibližně každých 12 až 16 měsíců zdvojnásobují.
Výzkumná organizace Epoch AI například v září 2026 odhadovala výkon největších provozovaných AI komplexů už ve stovkách megawattů. Colossus 2 se podle její analýzy dostal přibližně na 946 MW IT výkonu a komplex Amazonu pro Anthropic v New Carlisle na zhruba 910 MW.