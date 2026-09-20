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„Adios amigos“: Trump přišel o klíčové hispánské voliče a táhne stranu do záhuby

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Dva roky po svém návratu do Bílého domu čelí Donald Trump dalšímu drtivému politickému vystřízlivění. Skupina voličů, která mu výrazně pomohla k prezidentskému triumfu, od něj dává hromadně ruce pryč. Podle nejnovější analýzy datového experta stanice CNN Harryho Entena prezident v komunitě hispánských a latinoamerických voličů naprosto pohořel a veškeré zisky z roku 2024 jsou nenávratně pryč.
MAGA

MAGA

Zdroj: Flickr - r. nial bradshaw - https://flic.kr/p/2bp8Wcc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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