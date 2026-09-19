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Cenzura z Oválné pracovny: Zmatený Trump vyhání novináře a přiznává represivní režim

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Pětačtyřicet dní před klíčovými volbami se Donald Trump místo nápravy vlastních chyb rozhodl zaútočit na ty, kteří přinášejí špatné zprávy. Na své síti Truth Social v pátek s okamžitou platností vykázal z Bílého domu reportéry televizí CNN a MS NOW i deníku Politico a pohrozil, že na řadě jsou další velká média jako The New York Times či The Washington Post.
Trump

Trump

Zdroj: Donald Trump Truth Social
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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