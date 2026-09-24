Pelhřimovu přibydou čtyři zubaři. Nové ordinace otevřou už brzy

„Pro nás je to především skvělá zpráva pro obyvatele Pelhřimova. Víme, jak obtížné je dnes najít zubního lékaře a kolik lidí tuto situaci řeší. Proto nechceme jen konstatovat, že zubařů je nedostatek. Snažíme se s lékaři jednat, vytvářet jim vhodné podmínky a tam, kde je to možné, nabídnout i prostory pro ordinace. O to větší radost máme, že během podzimu v Pelhřimově začnou působit hned čtyři další stomatologové. To už je posílení, které může být ve městě skutečně znát,“ říká starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS).
V jedné z ordinací na třídě Legií, kterou město pronajalo stávající zubní lékařce, začne působit další stomatoložka. Na tomto pracovišti tak budou ordinovat dva zubní lékaři.
„Další dva stomatologové se připravují na zahájení praxe v jiné ordinaci na třídě Legií, kde dříve působila MUDr. Khecková. Pro upřesnění – tato ordinace není v majetku města,“ sdělila mluvčí Pelhřimova Andrea Unterfrancová.
Město na webu dále dodává, že čtvrtý zubař začne během podzimu působit v Lékařském domě U svatého Víta.
„Všichni čtyři by měli zahájit činnost postupně během podzimních měsíců. Jakmile budou definitivně potvrzeny konkrétní termíny zahájení provozu a možnosti přijímání nových pacientů, budeme veřejnost informovat,“ ujistila mluvčí.
Otázky ohledně bývalého zubaře
Radnice v Pelhřimově v posledních dnech dostává dotazy ohledně zubního lékaře, který své působení v Pelhřimově ukončil. „Někteří jeho bývalí pacienti řeší nejen zajištění další péče, ale také finanční částky, které uhradili v souvislosti s plánovaným ošetřením. Je nám líto, že se lidé do této nepříjemné situace dostali. Město však nebylo účastníkem smluvních ani finančních vztahů mezi lékařem a pacienty a nemá podklady ani pravomoc rozhodovat o oprávněnosti jednotlivých plateb či jejich vrácení. Z tohoto důvodu také nemůže organizovat společné přihlašování dotčených pacientů nebo shromažďovat jejich osobní údaje, doklady o platbách a další dokumentaci. Pokud se tato situace někoho týká, doporučujeme uschovat veškeré doklady o úhradách, smlouvy a komunikaci s původním poskytovatelem. Podle konkrétní situace je možné obrátit se na zdravotní pojišťovnu, Českou stomatologickou komoru, využít právní cestu a v případě konkrétního podezření na protiprávní jednání také Policii ČR,“ radí mluvčí pelhřimovské radnice.
Finanční závazky
Noví stomatologové, kteří začnou v Pelhřimově působit, zároveň nepřebírají případné finanční závazky předchozího poskytovatele vůči jeho pacientům. „Rozumíme tomu, že lidé chtějí vědět, jak dál postupovat. Město ale nemůže rozhodovat o vztahu mezi pacientem a soukromým poskytovatelem ani posuzovat jednotlivé finanční nároky. Chceme lidem pomáhat tam, kde k tomu máme možnosti a pravomoci. O to důležitější pro nás je, že se nyní stomatologická péče v Pelhřimově rozšíří o další čtyři lékaře. Naším cílem je, aby lidé měli potřebnou zdravotní péči co nejlépe dostupnou přímo ve městě,“ dodává starosta Ladislav Med.