Slavia vstala z mrtvých, ale evropské prokletí trvá. Kačor zachránil bod, Trpišovský má stále co řešit

Pavel Kačor byl na hřišti sotva pět minut. Slavia prohrávala v Istanbulu 1:2, čas rychle ubýval a všechno nasvědčovalo tomu, že z evropského zápasu znovu odjede bez bodu. V 90. minutě ale Emmanuel Ayaosi poslal do pokutového území centr a střídající útočník se rozhodl neztrácet čas zpracováním. Akrobaticky trefil míč z první a poslal jej pod břevno Edersonovy branky.
Slávistická lavička vybuchla radostí. Remíza 2:2 znamenala první bod v aktuálním ročníku Ligy mistrů a především důkaz, že mužstvo dokáže bojovat i ve chvíli, kdy je zápas téměř ztracený.
Jenže právě v tom spočívá zvláštnost současné Slavie. Dokáže se vrátit ze stavu 0:2 na hřišti silného soupeře, ale na evropské vítězství čeká už osmnáct zápasů. V samotné hlavní fázi Ligy mistrů se její série bez výhry protáhla dokonce na 22 utkání.
Istanbul nabídl několik důvodů k optimismu. Současně ale znovu připomněl, proč Slavia v Evropě tak často doplácí na chyby, které se jí doma podaří přežít.
Dvě střely, dva góly. Slavia dostala tvrdou lekci během jedenácti minut
Trpišovský chtěl před zápasem dvě věci: větší efektivitu v zakončení a méně chyb v obraně. Už úvodní minuty ukázaly, jak obtížné bude druhý požadavek splnit.
Ve čtvrté minutě dostal prostor Oğuz Aydın a přesnou střelou levačkou otevřel skóre. Jakub Markovič si na míč sáhl, ale nedokázal jej vytlačit mimo branku.
V jedenácté minutě zvýšil Mason Greenwood. Fenerbahçe nepotřebovalo souvislý tlak ani dlouhou sérii příležitostí. Dvě kvalitní zakončení stačila, aby Slavia ještě před koncem úvodní čtvrthodiny prohrávala o dvě branky.
Tohle je situace, kterou sešívaní znají z evropských pohárů až příliš dobře. Soupeři na této úrovni dokážou trestat i krátké výpadky koncentrace. Pokud český mistr nedokáže udržet kompaktní postavení a včas dostupovat nebezpečné hráče, dostává se do situací, které se opravují velmi těžko.
Oba turecké góly byly technicky výborně zakončené. To však nic nemění na výsledku: Slavia hned na začátku musela přehodnotit celý zápasový plán.
A právě tehdy ukázala svou lepší tvář.
Provod využil chybu, kterou Slavia předtím sama dvakrát zaplatila
Už v patnácté minutě se hosté vrátili do hry. Matteo Guendouzi chyboval při rozehrávce a Lukáš Provod nabídnutou příležitost využil. Rychle zakončil a překonal Edersona.
Najednou bylo z 2:0 jen 2:1.
Slavia přitom vstřelila branku velmi podobným způsobem, jakým sama často získává převahu proti českým soupeřům. Nepotřebovala komplikovanou kombinaci přes celé hřiště. Stačilo využít nepřesnost soupeře v nebezpečném prostoru a okamžitě zakončit.
Provodův gól byl důležitý také tím, že přišel dostatečně brzy. Trpišovského tým měl před sebou většinu utkání a nemusel se uchylovat k zoufalému útočení.
Přesto se ukázalo, že samotná schopnost vytvářet nebezpečné situace nestačí. Slavia musela zároveň kontrolovat rychlé přechody Fenerbahçe, jehož útočníci nabízeli úplně jinou úroveň individuální kvality než většina domácích soupeřů.
Markovič navíc musel ve druhém poločase předvést výborný zákrok proti Dorgelesi Neneovi. Později Romelu Lukaku nedokázal z dobré pozice přesně zakončit. Kdyby některá z těchto šancí skončila brankou, závěr zápasu mohl vypadat úplně jinak.
Kačor změnil zápas za pět minut. Důležitější je, co změnila celá Slavia
V 85. minutě sáhl Trpišovský ke změně, která nakonec rozhodla o zisku bodu. Ze hřiště odešel Mubarak Suleiman a jeho místo zaujal Pavel Kačor.
Ve stejnou chvíli vystřídal Lukáše Provoda Michal Sadílek.
Slavia už neměla mnoho času a potřebovala dostat míč do pokutového území. V devadesáté minutě se ale dostala do rychlé útočné akce, kterou Ayaosi zakončil centrem na Kačora. Ten předvedl mimořádně pohotové zakončení.
Trpišovský po utkání přiznal, že v okamžiku gólu ani nevěděl, kdo skóroval. Důležitější pro něj bylo, že jeho mužstvo konečně zažilo pozitivní evropský okamžik, který si podle něj zasloužilo.
Kačorova branka je samozřejmě krásný individuální moment. Pro trenéra má ale ještě jednu hodnotu. Ukazuje, že Slavia dokázala po katastrofálním úvodu dál hrát, měnit sestavu a hledat způsob, jak soupeře ohrozit.
Právě v tomto ohledu si zaslouží pochvalu. Mužstvo po dvou rychlých gólech neztratilo organizaci úplně a dokázalo se vrátit do zápasu, který už vypadal téměř rozhodnutě.
Osmnáct zápasů bez výhry není jen problém zakončení
Před utkáním jsme se věnovali rozdílu mezi domácí dominancí Slavie a jejími evropskými výsledky. Istanbul tento rozdíl znovu potvrdil, ale zároveň přidal důležitou novou informaci.
Slavia dokáže proti kvalitnímu evropskému mužstvu držet míč, vytvářet příležitosti a v určitých fázích zápasu diktovat tempo. Problémem je, že její dobré pasáže nedokáže dostatečně často proměnit v rozhodující náskok.
V Istanbulu měly oba týmy patnáct střel a čtyři pokusy na branku. Samotná čísla tedy neukazují jednoznačnou převahu Fenerbahçe. Rozdíl spočíval především v tom, kdy a jakým způsobem obě mužstva skórovala.
Fenerbahçe využilo dva momenty už v úvodu. Slavia se musela celý zbytek utkání vracet. Nakonec to zvládla, jenže místo možnosti hrát o vítězství za vyrovnaného stavu dlouho bojovala především o přežití.
Právě takové scénáře mohou vysvětlovat část evropského trápení. Pokud tým opakovaně inkasuje v nevhodných chvílích a soupeři mají vysokou efektivitu, nestačí mu ani velmi dobré úseky hry.
Nejde však o důkaz, že by Slavia měla psychický blok. Ten bychom pouze ze série výsledků nebo z jedné dramatické remízy nedokázali prokázat. Mnohem užitečnější je sledovat konkrétní herní situace, v nichž mužstvo ztrácí výhodu nebo musí reagovat na nepříznivý vývoj.
Trpišovský dostal odpověď na jednu otázku. Další zůstává otevřená
Slávistický trenér může být spokojený s reakcí hráčů. Po dvou rychlých gólech se dokázali vrátit do zápasu, vyrovnali v poslední minutě a získali bod proti soupeři, který má ve svém kádru mimořádnou individuální kvalitu.
Otázkou však zůstává, proč Slavia nedokáže takové zápasy častěji kontrolovat od začátku.
Pokud chce dlouhou sérii bez evropského vítězství ukončit, bude potřebovat mnohem vyrovnanější výkon. Nemůže pravidelně spoléhat na to, že po inkasovaných gólech dokáže zopakovat istanbulský comeback.
Úterní remíza je povzbudivá především pro mladé hráče, kteří podobně náročné evropské večery teprve poznávají. Ukázala jim, že ani dvougólová ztráta na hřišti silného soupeře nemusí znamenat konec nadějí.
Dalším krokem ale bude schopnost vyhnout se situaci, v níž podobné hrdinství vůbec potřebují.
Slavia si z Istanbulu přivezla bod, který má svou hodnotu. A také velmi konkrétní připomínku toho, že na evropské úrovni nestačí předvádět dobrý fotbal většinu zápasu, pokud soupeři dokážou během několika minut potrestat to nejhorší, co mužstvo předvede.
DALŠÍ NOVINKY Z FOTBALU
Zdroje: Vše o sportu [1], SK Slavia Praha – Zlatý bod! Remízu s Fenerbahçe SK vystřelili Provod a v závěru Kačor [2], SK Slavia Praha – Druhý gól? Euforie. Celý tým si to zasloužil [3], České noviny / ČTK – Kačor v závěru zajistil Slavii remízu v Istanbulu [4], Sky Sports – Fenerbahçe vs Slavia Prague, statistiky utkání [5].