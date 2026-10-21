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Slavia vstala z mrtvých, ale evropské prokletí trvá. Kačor zachránil bod, Trpišovský má stále co řešit

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Po jedenácti minutách prohrávala Slavia na hřišti Fenerbahçe 0:2. Lukáš Provod ji rychle vrátil do zápasu a střídající Pavel Kačor v 90. minutě nádhernou akrobatickou trefou zachránil remízu 2:2. Pražané získali první bod v letošní Lize mistrů, jenže jejich čekání na evropské vítězství se prodloužilo na osmnáct utkání. Istanbulsý zápas přitom dobře ukázal, kde leží hlavní problém Trpišovského mužstva: dokáže držet krok s kvalitním soupeřem, ale příliš často musí napravovat škody z několika rozhodujících okamžiků.
archiv

archiv

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:36

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