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Hospodyňka vysvětlila, jak sundat dvířka a sklo z trouby: takhle se bez námahy setřou skvrny mezi dvojitým sklemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Sklo trouby můžete vyleštit zvenku i zevnitř, a stejně přes něj dál […]
Hospodyňka vysvětlila, jak sundat dvířka a sklo z trouby: takhle se bez námahy setřou skvrny mezi dvojitým sklem
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 21.10.2026 07:43
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