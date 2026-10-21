Sedmnáctiletý chlapec potřebuje pomoc při pohybu. Jeho matka narazila na podmínku, kterou nedokáže splnit

Monika Leskovjanská z obce Hnilčík na východním Slovensku vychovává dva syny, sedmnáctiletého Lukáše a šestiletého Petra. Starší chlapec trpí vzácným genetickým onemocněním označovaným jako Loweův syndrom, které závažně postihuje několik orgánů včetně mozku a ledvin. Jeho zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči, protože se sám nedokáže pohybovat, přijímat potravu ani vykonávat základní hygienické úkony.
Matka mu musí pomáhat prakticky se vším a během dne nemá mnoho příležitostí si odpočinout. Přesto se snaží, aby syn mohl trávit čas také mimo domov a účastnit se běžného rodinného života. V poslední době ale začala narážet na vlastní zdravotní omezení, kvůli kterým je pro ni každodenní péče stále náročnější. Zdravotní komplikace provázejí Lukáše od narození, kdy podle matčina vyprávění nedýchal a lékaři jej museli oživovat.
Obyčejná cesta autem se pro rodinu stala problémem
Přesnou příčinu jeho obtíží se podařilo odhalit až ve čtyřech a půl letech po prodělané autonehodě. Vyšetření tehdy ukázala vzácné dědičné onemocnění, které může způsobovat poruchy vývoje, výrazné oslabení svalstva, problémy se zrakem a závažné poškození ledvin. Právě ledviny nedokážou u některých pacientů správně zadržovat látky důležité pro fungování organismu, takže spolu s močí ztrácejí potřebné minerály a živiny. Výskyt Loweova syndromu se odhaduje přibližně na jeden případ z půl milionu lidí a onemocnění postihuje téměř výhradně chlapce. Rozsah zdravotního postižení se přitom může mezi jednotlivými pacienty výrazně lišit.
Jednou z největších každodenních komplikací je přeprava Lukáše, který potřebuje invalidní vozík. Rodina vlastní automobil z roku 2011, jenže jeho konstrukce neumožňuje bezpečné nastupování přímo na vozíku pomocí potřebného zdvihacího zařízení. Matka proto syna dosud sama zvedala a přenášela do auta, přestože má také vlastní zdravotní problémy.
Každý školní den navíc cestuje z Hnilčíku do Spišské Nové Vsi, kam vozí mladšího syna Petra do školy a následně jej vyzvedává. Starší Lukáš přitom podle jejího vyprávění jízdy autem miluje a na společné výlety či vyzvedávání bratra se vždy těší. Opakované zvedání dospívajícího chlapce však ženu natolik zatěžuje, že už několikrát měla vážné bolesti zad a obává se dalšího zranění.
Řešením by podle matky bylo větší vozidlo, do kterého by Lukáš mohl nastupovat pomocí hydraulické plošiny, aniž by jej musela přenášet. Taková úprava však vyžaduje dostatečně prostorný automobil, zpravidla dodávkového typu, a odbornou montáž potřebného zařízení. Rodina si jeho pořízení z vlastních prostředků nemůže dovolit, proto se Monika začala zajímat o možnost státního příspěvku.
Zařízení nemají volná místa, potřebnou podmínku proto nesplní
Na slovenském úřadu práce a sociálních věcí se dozvěděla, že poskytnutí podpory na nákup automobilu je vázáno také na pravidelné využívání vozidla k zákonem stanoveným účelům. Patří mezi ně například doprava do školy, zaměstnání nebo určeného sociálního zařízení nejméně dvakrát týdně. Právě tuto podmínku však rodina podle matky nedokáže splnit.
Lukáš v současnosti nenavštěvuje žádné odpovídající sociální zařízení, protože podle jeho matky jsou zařízení v okolí kapacitně obsazená. Přestože tedy rodina automobil potřebuje k bezpečné přepravě těžce postiženého chlapce, nemůže doložit pravidelné cesty do zařízení, které jsou jednou z podmínek státní podpory.
Slovenské předpisy skutečně stanovují konkrétní požadavky na využívání vozidla, přičemž samotné závažné zdravotní postižení k získání příspěvku automaticky nestačí. Zákon obsahuje také některé výjimky, jejich použitelnost však závisí na individuálních okolnostech. Z veřejně dostupného vyprávění matky není zřejmé, zda už obdržela formální zamítavé rozhodnutí, nebo zatím získala pouze informace o podmínkách podpory. Je proto předčasné tvrdit, že úřad v jejím případě postupoval nezákonně.
Rodina hledá pomoc mezi veřejností
Monika se nakonec rozhodla zveřejnit svůj příběh a požádat o finanční pomoc prostřednictvím dobročinné sbírky. Peníze chce využít především na nákup dostatečně velkého automobilu a jeho přizpůsobení potřebám invalidního vozíku včetně montáže hydraulické plošiny.
Konkrétní náklady budou záviset na zvoleném vozidle, technických možnostech jeho úpravy a ceně potřebného vybavení. Pokud by se podařilo vybrat více peněz, než bude nezbytné pro bezpečnou přepravu, chtěla by zbývající prostředky použít na dokončení bezbariérovějších úprav rodinného domu. Sbírka byla zveřejněna 12. října 2026 na slovenské platformě Donio, která u dobročinných výzev prověřuje účel a kontroluje využití darů. Pro matku je přitom nejdůležitější, aby Lukáš nemusel zůstávat doma jen proto, že jej už sama nedokáže bezpečně přenést do auta.
donio.sk, slov-lex.sk, medlineplus.gov