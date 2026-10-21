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Sedmnáctiletý chlapec potřebuje pomoc při pohybu. Jeho matka narazila na podmínku, kterou nedokáže splnit

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Sedmnáctiletý Lukáš ze Slovenska nedokáže chodit ani mluvit a bez pomoci své matky se neobejde ani při nejběžnějších činnostech. Žena, která sama vychovává dvě děti, se nyní dostala do situace, kdy už péči o staršího syna fyzicky nezvládá. Obrátila se proto na úřady, jenže při hledání finanční podpory narazila na překážku, kterou podle svých slov nemá možnost překonat. Její příběh ukazuje, jak složité může být získání pomoci pro rodinu s těžce postiženým dítětem.
Získané peníze budou použity ke koupi vhodného velkého vozidla a jeho úpravě hydraulickou zvedací plošinou včetně potřebné montáže a technických úprav.

Získané peníze budou použity ke koupi vhodného velkého vozidla a jeho úpravě hydraulickou zvedací plošinou včetně potřebné montáže a technických úprav.

Zdroj: Donio
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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