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90 000 Kč měsíčně a stačí školení od úřadu práce. V této profesi zoufale chybí pracovníci

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Umět přivést zákazníky na web, nastavit internetovou reklamu nebo zjistit, proč lidé nakupují u konkurence. Takové dovednosti mají pro firmy velkou cenu. Zkušený specialista online marketingu si může vydělat desítky tisíc korun měsíčně a v některých nabídkách se objevuje i částka 90 000 Kč.
90 000 Kč měsíčně a stačí školení od úřadu práce. V této profesi zoufale chybí pracovníci

90 000 Kč měsíčně a stačí školení od úřadu práce. V této profesi zoufale chybí pracovníci

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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