90 000 Kč měsíčně a stačí školení od úřadu práce. V této profesi zoufale chybí pracovníci

Kdo se chce do oboru dostat, nemusí nutně studovat vysokou školu. Jednou z cest je rekvalifikace přes Úřad práce.
Firmy potřebují lidi, kteří rozumějí internetu
Zákazníci dnes hledají zboží a služby na internetu, porovnávají ceny, čtou recenze a nakupují v e-shopech. Firmy proto potřebují lidi, kteří dokážou jejich nabídku dostat ke správným zákazníkům. Právě tím se zabývá online marketing.
Nejde přitom jen o zveřejňování příspěvků na Facebooku nebo Instagramu. Marketingový specialista může připravovat placené reklamní kampaně, starat se o viditelnost webu ve vyhledávačích, vyhodnocovat návštěvnost nebo sledovat, kolik zákazníků reklama skutečně přivedla.
Důležitá je také schopnost pracovat s čísly. Firma potřebuje vědět, jestli se jí peníze vložené do reklamy vracejí, které kampaně fungují a kde naopak zbytečně utrácí. Člověk, který dokáže tyto výsledky vyhodnotit a navrhnout zlepšení, může být pro zaměstnavatele velmi cenný.
Devadesát tisíc měsíčně? Záleží na zkušenostech
Částka 90 000 Kč měsíčně zní lákavě, ale je potřeba ji zasadit do kontextu. Takové výdělky se mohou objevit u zkušenějších specialistů, odborníků na výkonnostní reklamu nebo lidí, kteří mají na starosti větší rozpočty a marketingovou strategii. Nejde o automatický nástupní plat člověka, který právě dokončil rekvalifikační kurz.
U začátečníka bude situace jiná. Nejdřív se musí naučit jednotlivé nástroje používat, získat praxi a ukázat, že dokáže přinášet výsledky. Výhodou je, že své schopnosti může postupně rozvíjet a specializovat se na oblast, která mu nejvíc vyhovuje.
Někdo se zaměří na správu reklam v Google Ads a na Seznamu, jiný na optimalizaci webů pro vyhledávače, takzvané SEO. Další možností je správa sociálních sítí nebo webová analytika, která pomáhá firmám pochopit chování návštěvníků.
Právě specializace a prokazatelné výsledky mohou časem otevřít cestu k lépe placeným pozicím. Samotný certifikát z kurzu však vysokou mzdu nezaručuje.
Úřad práce může na kurz přispět
Zájemci o tento obor mohou hledat vhodné vzdělávání prostřednictvím programu Jsem v kurzu, který nabízí kurzy v různých oblastech včetně digitálních dovedností.
V nabídce se objevují také kurzy online marketingu. Účastníci se v nich mohou seznámit například s internetovou reklamou, SEO, sociálními sítěmi nebo analytickými nástroji. Rozsah výuky i konkrétní obsah se liší podle poskytovatele a zvoleného kurzu.
U vybraných kurzů lze za splnění podmínek získat příspěvek od Úřadu práce. Neznamená to ovšem, že stát automaticky zaplatí jakékoli školení, které si člověk vybere. Je potřeba ověřit podmínky podpory, cenu kurzu i případnou spoluúčast.
Aktuální nabídku lze prohlížet na oficiálním portálu Jsem v kurzu. Zájemce by si měl před přihlášením ověřit, zda je konkrétní kurz stále dostupný, co přesně obsahuje a jaké podmínky platí pro jeho financování.
Začít se dá i bez vysoké školy
V online marketingu může být důležitější praktická znalost nástrojů a schopnost dosahovat výsledků než samotný vysokoškolský diplom. To však neznamená, že stačí absolvovat několik desítek hodin výuky a okamžitě získat dobře placené místo.
Začátečníkům může pomoci vlastní projekt, spolupráce s menší firmou nebo vytvoření ukázek práce, na kterých předvedou, co se naučili. Uchazeč, který dokáže vysvětlit, jak by zlepšil reklamu konkrétního e-shopu nebo jak by měřil úspěšnost kampaně, má při hledání zaměstnání konkrétní výhodu.
Online marketing může být zajímavou cestou pro lidi, kteří chtějí změnit profesi, vracejí se po delší pauze do práce nebo hledají nové uplatnění. Je ale dobré počítat s tím, že obor se rychle mění a vyžaduje průběžné vzdělávání.
Kurz může otevřít dveře a pomoci získat základy. O tom, zda se člověk časem dostane na mzdu 50, 70 nebo 90 tisíc korun měsíčně, však rozhodnou především jeho znalosti, zkušenosti a výsledky.
Zdroje článku: platy.cz, mpsv.gov.cz, seznamzpravy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá