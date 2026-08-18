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2 kilometry od českých hranic leží termály, kde má voda 42 °C. Češi je pořád přehlíží

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Za koupelí v horké minerální vodě mířívají Češi až do Maďarska nebo do […]
2 kilometry od českých hranic leží termály, kde má voda 42 °C. Češi je pořád přehlíží

2 kilometry od českých hranic leží termály, kde má voda 42 °C. Češi je pořád přehlíží

Zdroj: Outdoor tipy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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