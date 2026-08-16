Ani Rimini, ani Bibione. Češi letos berou útokem tenhle kus italského pobřeží, kde jsou pláže poloprázdné a ceny jako před 3 lety

Dovolená u moře má pro spoustu Čechů roky stejný scénář: naložit auto, zamířit na severní Jadran a ubytovat se v ověřeném letovisku u Benátek. Jenže apartmány v Rimini, Riccione i Bibione každým létem zdražují a pláže se v srpnu mění v jedno velké tržiště slunečníků. Čím dál víc rodin proto letos otočí volant o kus jižněji. Čeká je pobřeží, kde je voda průzračná, na pláži se dá dýchat a účet za dovolenou vypadá, jako by se čas zastavil o pár let zpátky.
Kde ta klidnější Itálie vlastně začíná
Řeč je o pobřeží regionu Marche, které se po středním Jadranu táhne mezi Emilií-Romagnou a Abruzzem. Na zhruba 180 kilometrech se tu střídají dlouhé písečné pláže, malé přístavy i dramatické útesy a hlavním městem je přístavní Ancona. Skutečnou hvězdou je úsek jižně od ní, kterému se říká Riviera del Conero.
Z Prahy sem dojedete autem zhruba za devět až deset hodin, tedy o něco déle než k Bibione nebo Lignanu. Právě ta delší cesta ale drží davy dál, a tak si Marche udržují rodinný, skoro venkovský rytmus.
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Jižně od Ancony se z moře zvedá zalesněný masiv Monte Conero a rázem je všechno jinak. Zdejší dno stojí na vápenci, takže pláže jsou poskládané z drobných světlých oblázků a jemný písek na nich prakticky chybí. Voda se proto nezkalí ani po větší vlně a i ve vrcholném srpnu je pod hladinou vidět mnohem dál než na severu.
Dvěma centry této části pobřeží jsou Sirolo a Numana. Sirolo se drží vysoko na skalním ostrohu a z jeho úzkých uliček je vidět daleko po hladině. Numana sedí u samé vody a z jejího přístavu vyrážejí výletní lodě do zátok, kam se po souši nedostanete. Kousek na sever se pod horou krčí fotogenická zátoka Portonovo s románským kostelíkem z jedenáctého století a kusem pláže, který je volně přístupný zdarma.
Na nejhezčí pláž se dostanete jenom lodí
Nejfotografovanějším místem celého pobřeží je pláž Due Sorelle, česky Dvě sestry. Jméno dostala podle dvou světlých skalních jehel, které vystupují přímo z hladiny. Dojet se sem dá jedině lodí z Numany nebo Sirola, a možná právě proto tu zůstává ticho a čistá voda i ve špičce sezony. Nenajdete tu ale žádné zázemí, takže pití, jídlo i stín si musíte vzít s sebou.
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Kdo za převoz utrácet nechce, sejde k plážím San Michele a Urbani pěšky po prudších stezkách ze Sirola. Po tom kousku chůze davy spolehlivě prořídnou, protože kdo od moře nechce udělat ani krok, sem prostě nezajde.
Pro rodiny s malými dětmi jsou tu i písečné pláže
Ne každý touží po oblázcích a šplhání po útesech. Severně od Conera se pobřeží zklidní do širokých písečných pláží, které jsou pro rodiny s malými dětmi pohodlnější než kamenité zátoky. Vybírat můžete hned z několika letovisek:
Severně od Conera přecházejí útesy do širokých písečných pláží, které rodinám s malými dětmi vyhovují víc než kamenité zátoky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Letovisko Čím láká Senigallia sametová pláž s jemným zlatým pískem, dlouho mělké moře a zázemí s lehátky a hřišti Pesaro palmová promenáda ve městě, kde se narodil skladatel Rossini Civitanova Marche kombinace písku a oblázků San Benedetto del Tronto palmová riviéra Proč tady utratíte míň než v Rimini
Slib o cenách jako před třemi lety je marketingová zkratka, ale něco pravdy v sobě nese. Za lehátko se slunečníkem tady dáte znatelně méně než v natěsnaných letoviscích na severu a podél velké části pobřeží najdete volně přístupné úseky, kam si stačí přinést vlastní deku a neplatíte nic.
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Ušetříte i jinde. Třeba v Sirolu nebo Numaně bývá běžné nechat auto zdarma jen pár kroků od pláže. Velké hotelové resorty tady prakticky chybí a přespíte spíš v malém rodinném penzionu nebo na statku v kopcích. Za stejné peníze jako na severu tak dostanete o poznání autentičtější dovolenou.
Kdy vyrazit a co si nenechat ujít
Nejlíp se sem jezdí v červnu a v září, kdy je moře příjemně teplé, ceny nejsou na vrcholu a pláže nepraskají ve švech. Cestou autem přes Rakousko a Slovinsko budete potřebovat dálniční známky, jinak je trasa přímočará.
Region se rozkládá mezi pobřežím a horami, což se propisuje i do kuchyně. Ochutnejte rybí polévku brodetto, smažené plněné olivy olive all’ascolana a zapijte to sklenkou svěžího bílého Verdicchia. Na výlet se nabízí renesanční Urbino ze seznamu UNESCO, poutní Loreto, rozlehlé jeskyně Frasassi i vyhlídková stezka ze Sirola do Numany.
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Zdroje: https://www.italskeplaze.cz/marche-a-jeho-nedotcene-plaze/, https://www.cestyitalii.cz/info/regiony-italie/marche/, https://www.geovita.cz/italie/marche, https://magazincestovatel.cz/dovolena/4570-k-mori-autem-ne-do-chorvatska-alternativy, https://magazincestovatel.cz/dovolena/4317-riviera-del-conero-italie-more-utesy-tipy
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