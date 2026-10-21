Znojemská nemocnice přivítala pětisté miminko roku

Holčička přišla na svět 16. října 2026 a zapsala se tak do statistik znojemské porodnice jako jubilejní pětisté miminko tohoto roku. Vážila 3 160 gramů a personál novorozeneckého oddělení předal mamince i malé K.K. drobnou pozornost s přáním zdraví a štěstí.
Znojemská nemocnice přitom myslí i na dobu po návratu z porodnice. Čerstvým maminkám nabízí poporodní péči přímo v jejich domácím prostředí, přičemž každá žena má ze zákona nárok na tři návštěvy plně hrazené ze zdravotního pojištění. Domácí návštěvy zajišťují porodní asistentky ve spolupráci s laktačními poradkyněmi.
Koordinátorka této služby Jana Obořilová vysvětluje, proč je taková péče potřebná: „Šestinedělí je velmi citlivé období, kdy ženy potřebují nejen odborné vedení, ale také pochopení, jistotu a prostor pro otázky, které se často objevují až po návratu domů." Nejčastěji prý maminky vyhledávají pomoc kvůli obtížím s kojením nebo proto, že si chtějí být jisté v péči o sebe i novorozence.
Návštěvy zahrnují kontrolu fyzického zotavování matky, posouzení zdravotního stavu novorozence, podporu při kojení včetně nácviku správného přiložení a řešení případné bolesti, a také psychickou oporu.
Souběžně nemocnice nabízí i předporodní kurzy ve více formátech. Maminky si mohou vybrat kompletní pětitýdenní kurz, jednodenní skupinové setkání nebo individuální kurz šitý na míru. „Chceme nastávajícím maminkám co nejvíce vyjít vstříc. Přejeme si, aby k porodu přicházely s pocitem bezpečí a klidu," říká primář Gynekologicko-porodnického oddělení Radek Chvátal.
Kurzy vedou porodní asistentky Obořilová a Kučerová, dětské sestry Janíčková a Pavlačková, laktační poradkyně Renáta Davidová a neonatoložka Věra Fridrichová s zkušenostmi z fakultního pracoviště. Výuka probíhá v nově upravených prostorách ve třetím patře lůžkové části nemocnice.
Poporodní péči je možné domluvit přímo při propuštění z porodnice, kontaktovat lze koordinátorku Obořilovou na čísle 515 215 574.
Zdroj: Nemocnice Znojmo