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Z africké mise se vrátily 2 těhotné jeptišky. Katolickou církev čeká kvůli skandálu důkladné a nepříjemné vyšetřování

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Katolickou církví otřásl skandál poté, co se dvě jeptišky vrátily z humanitární míse v Africe těhotné. Obě jeptišky jsou původně afrického původu, ale po cestě do Itálie si pro svůj život zvolily cestu čistoty. Obě patřily do církevních řádů na italské Sicílii.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:53

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