Z africké mise se vrátily 2 těhotné jeptišky. Katolickou církev čeká kvůli skandálu důkladné a nepříjemné vyšetřování

Katolickou církví otřásl skandál poté, co se dvě jeptišky vrátily z humanitární míse v Africe těhotné. Obě jeptišky jsou původně afrického původu, ale po cestě do Itálie si pro svůj život zvolily cestu čistoty. Obě patřily do církevních řádů na italské Sicílii.
Během humanitární mise v Africe ale jedna jeptiška a dokonce jedna matka představená otěhotněly a čeká je teď církevní vyšetřování.
Těhotenství během humanitární mise
Těhotenství těchto dvou žen podnítilo vyšetřování katolické církve pro porušení slibu čistoty. Každá z žen patřila k jínému řádu na italském ostrově Sicílie. Jednou z žen je 34 letá jeptiška, která
své těhotenství odhalila díky bolestem v žaludku a podbřišku. Církví byla po tomto zjištění převelena do řádu v Palermu. I přesto, že vyšetřování stále probíhá, rozhodla se opustit mnišský život a jako matka vychovat své dítě. Druhou ženou je matka představená, původem z Madagaskaru. Své těhotenství odhalila v prvním měsíci. Fotografie: Depositphotos
Církev je skandálem sice pohoršená, ale důležitý je pro ně zdravý vývoj dětí.
„Obě porušily přísná pravidla náboženské cudnosti a církevní vyšetřování stále probíhá. Zdraví a vývoj jejich ještě nenarozených dětí je ale v tuhle chvíli nejdůležitější,“ vysvětluje církevní zdroj. vyjadřuje se k situaci církevní zdroj v Římě a vysvětluje, že obě pravděpodobně svůj řád opustí. Těhotná matka představená je v současné době na Madagaskaru v komunitě pomáhající ženám. „Je zdrcující, že obě ženy měly během humanitární mise sexuální styk,“
Z církve rovnou na OnlyFans
Odchod z církve není nic nevídaného. Tak jako spousta lidí najde během života své poslání a do církve vstoupí, velké množství lidí také z rozličných důvodů během svého života církev opustí.
Stejně tak na tom byla i bývalá kalifornská pastorka. Svůj život zasvětila církvi, avšak ve svých 36 letech si přiznala svou bisexuální orientaci. I přesto, že církev, kostel a svou komunitu milovala a chtěla vést svůj církevní sbor, byla z komunity pro veřejné přiznání své orientace vyloučena. Fotografie: Depositphotos
„Zaskočilo mě to,“ přiznává. „V Bibli nestojí nic o orientaci. Bůh miluje každého,“ vysvětluje svůj postoj. Matka třech dětí si poté založila účet OnlyFans (platforma, na které se za poplatek sdílí erotický obsah), kde sklízí velký úspěch. „Mou orientaci církev nepřijala. popisuje svou překvapivou životní cestu. V životě bychom ale měli být otevření přijímání nových věcí. Vykročila jsem do neznáma a teď nelituji,“ „Jsem pořád ten stejný člověk. Žiju čestně a slušně a jsem vděčná za příležitosti, které mi život nabídl,“ dodává. Můžeme navždy odolávat pokušení?
Odolat impulzům a svodům nemusí být vůbec jednoduché. Jak naznačuje profesor Michel Lejoyeux a psychiatr CHU Bichat-Claude Bernard,
reakce na vnější impulzy a připuštění si vlastní sexuality je naprosto běžné. Odolávat touhám dokonce podle nich není zdravé: „Tím, že se člověk vzdá veškerých svých reakcí na vnější impulzy a ztratí touhu, může upadnout do velkých depresí,“ vysvětluje profesor Lejoyeux. Podle kriminálního specialisty by se člověk měl zdravým impulzům vystavovat pravidelně, aby předešel zkratovitému jednání.
Co říkáte na případ těchto dvou jeptišek vy?
Zdroj:
The Sun, Daily Mail
Článek
Těhotenství jeptišek, které se vrátily z mise v Africe, otřáslo katolickou církví. Čeká je nepříjemné vyšetřování pochází z webu Světkreativity.