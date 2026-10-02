Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Když nový život, tak se vším. Lela Ceterová učinila razantní krok, Karlose chce ze své hlavy i očí vymazat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lela Ceterová si nechala přetetovat Karlosovu podobiznu na své ruce. Na místě portrétu s nápisem „My King“ je teď tmavé andělské křídlo.
Když nový život, tak se vším. Lela Ceterová učinila razantní krok, Karlose chce ze své hlavy i očí vymazat

Když nový život, tak se vším. Lela Ceterová učinila razantní krok, Karlose chce ze své hlavy i očí vymazat

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:50

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Scenáristé ji odstěhovali do Berlína, ona se s tím smířila. Teď Anetu Krejčíkovou zavolali zpátky do Ulice
Scenáristé ji odstěhovali do Berlína, ona se s tím smířila. Teď Anetu Krejčíkovou zavolali zpátky do Ulice
Před rokem staveniště a maringotka, dnes prosklený dům a vlastní úroda. Farma Vojty Kotka prošla proměnou k nepoznání
Před rokem staveniště a maringotka, dnes prosklený dům a vlastní úroda. Farma Vojty Kotka prošla proměnou k nepoznání

Šest vajec za padesát korun, bedýnka zeleniny za dvě stě padesát. Koncem září se na prvních farmářských...

Kritici ji chválili, diváci na ni nešli. Česká komedie Poberta dostala hodnocení 77 procent, v kinech ale totálně propadla
Kritici ji chválili, diváci na ni nešli. Česká komedie Poberta dostala hodnocení 77 procent, v kinech ale totálně propadla

Lupičská komedie ze Slovácka posbírala tři festivalové ceny a recenze kolem 80 %, přesto ji v kinech vidělo...

Můžete křičet, můžete urážet, stejně nemáte pravdu. Stanjura se pustil do Schillerové a zmínil její filtry na sítích
Můžete křičet, můžete urážet, stejně nemáte pravdu. Stanjura se pustil do Schillerové a zmínil její filtry na sítích

Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura zakončil jednu z nejostřejších pasáží nedělní debaty na ČT větou o...

Ztratila partnera, měsíce plakala. Bára Vaculíková teď přiznala, že potkala novou lásku: „Jsem tiše a mírně šťastná"
Ztratila partnera, měsíce plakala. Bára Vaculíková teď přiznala, že potkala novou lásku: „Jsem tiše a mírně šťastná"

Zpěvačka známá jako Diva Baara v rozhovoru potvrdila nový vztah, sedmnáct měsíců po náhlé smrti partnera...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.