Když nový život, tak se vším. Lela Ceterová učinila razantní krok, Karlose chce ze své hlavy i očí vymazat

Čtyři a půl roku nosila Lela Ceterová na levém předloktí tvář muže, se kterým sdílela domácnost, dvě děti a veřejný příběh plný zvratů. VIP život zaznamenal, že když přišla na módní show Osmanyho Laffity v pražských Letňanech tetování bylo pryč.
Na ruce už nemá kérku odkazující na Karlose Vémolu, se kterým se rozešla. Místo portrétu a srdce s nápisem „My King“ tam teď sedí velké tmavé andělské křídlo. V rozhovoru pro eXtra.cz to sama shrnula jednoduše: nová éra, nová energie, nový život. Čtyři a půl hodiny bolesti za čistý štít
Původní tetování si Lela pořídila v polovině března 2022, v době, kdy vztah s Vémolou vypadal neotřesitelně. Portrét zabíral podstatnou část předloktí, a proto přetetování nebylo otázkou pár minut. Podle médií strávila v tetovacím křesle zhruba čtyři a půl hodiny.
Sama přiznala, že to velmi bolelo, ale bezprostředně po zákroku přišla úleva. Proč překrytí, a ne laser? U motivu takového rozsahu to dává praktický smysl. Laserové odstranění tetování je podle American Academy of Dermatology bolestivé, vyžaduje řadu opakovaných sezení a výsledek nemusí být stoprocentní. Překrytí novým motivem je rychlejší.
Motiv andělského křídla si nevybrala z katalogu na stěně studia. V rozhovoru vysvětlila, že je věřící, anděly miluje a má je doma i jako dárky od blízkých. Křídlo pro ni znamená ochranu. A právě ochrana je slovo, které v kontextu posledních měsíců jejího života zní jinak než jako fráze.
Předloktí přitom nebylo jediné místo, z něhož Karlos zmizel. Na kotníku ho nahradil motiv se jménem syna Arnieho. Z prsteníčku zmizelo písmeno K spolu se snubním a zásnubním prstenem, nahradil je jemný lístek. Systematicky, tetování po tetování, prstýnek po prstýnku, odstraňovala fyzické stopy vztahu. Zdroj fotografie: Nextfoto Restart, který nezačal u tetování
Přetetování je nejviditelnější gesto, ale chronologicky ani zdaleka ne první. Časová osa Leliny proměny vypadá takto:
Prosinec 2025 – podle vlastních slov se rozhodla manželství ukončit, kvůli dětem a Vánocům to ale odložila. Březen – duben 2026 – odstěhování do nového bydlení ve Štěrboholech, začátek života odděleně od Karlose. Květen 2026 – fanoušci na sociálních sítích řeší její výrazný úbytek váhy a spojují ho se stresem z rozchodu. Červen 2026 – Karlos veřejně odmítá spekulace o návratu. Srpen 2026 – změna vlasů z blond na tmavě hnědou, tisíce lajků a stovky komentářů. Ve stejném měsíci uspořádala bazar svého šatníku, který vyprodala. Září 2026 – nové BMW X7, nové tetování, nový veřejný obraz.
Čtyři měsíce hledala byt nebo dům. Rozprodávala oblečení z minulého života. Měnila barvu vlasů. Každý krok sám o sobě by šlo odbýt jako kosmetickou úpravu. Dohromady ale skládají obraz člověka, který metodicky přepisuje vlastní identitu.
Symbolická tečka, ne právní
Podle všeho Lela a Karlos oficiálně ještě nejsou rozvedení. Přetetování tedy funguje jako symbolická, nikoli právní tečka. Spory kolem péče o děti a financí podle dostupných informací pokračují.
I když Karlos se nedávno Lely zastal před hejtery, kteří komentovali její vzhled: „Je to matka mých dětí,“ napsal. Vztah je rozbitý, ale úplně beze slova to mezi nimi zjevně není. Ale přetetovat si portrét partnera na vlastním těle je intimnější výpověď než jakýkoli instagramový příspěvek. Je to trvalá fyzická změna, která bolí, doslova.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová