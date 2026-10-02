Filtrační konvice: při malé spotřebě vyjde patrona na litr dráž

U filtrační konvice nestačí vydělit cenu patrony maximálním počtem litrů na obalu. Pokud má filtr také časový limit, cenu za litr ovlivní vaše skutečná spotřeba. Na konkrétní patroně ukážeme rozdíl mezi jedním, dvěma a čtyřmi litry denně.
Jedna domácnost filtruje vodu na několik čajů, druhá z konvice pije celý den. Stejná patrona proto nemusí znamenat stejný náklad na litr. V našem modelovém výpočtu stojí samotná patrona přibližně 5,95 Kč na litr při spotřebě jednoho litru denně, ale 1,49 Kč při čtyřech litrech. Rozdíl vzniká využitím filtru před výměnou.
Patrona má limit litrů i termín výměny
Pro výpočet jsme vybrali BRITA MAXTRA PRO Pure Performance.
Český návod výrobce uvádí pro MAXTRA PRO nejvýše 150 litrů nebo čtyři týdny používání. Rozhoduje limit, který nastane dřív. Čtyři týdny přitom znamenají 28 dní. Při malé spotřebě rozhodne o ceně litru termín výměny patrony dřív než maximální počet litrů.
Při jednom litru denně proteče za čtyři týdny patronou jen 28 litrů. Zbývající část deklarované kapacity už nelze zahrnout do jmenovatele výpočtu ceny za litr, pokud dodržíte termín výměny. Při čtyřech litrech denně je to 112 litrů: ani zde ještě nerozhoduje limit 150 litrů.
Maximální kapacitu navíc nezaměňujte za příslib stejného účinku proti vodnímu kameni po celou dobu. Návod zvlášť uvádí certifikovanou redukci vodního kamene do 120 litrů. Všechny tři modelové spotřeby níže zůstávají pod touto hodnotou.
Kolik stojí patrona na litr při různé spotřebě
Jako cenový vstup jsme použili
balení šesti patron Pure Performance u Planea, nabízené 1. října 2026 za 999 Kč včetně DPH. Na jednu patronu tak připadá 166,50 Kč. Je to cena konkrétní nabídky v konkrétní den, nikoli obvyklá cena celého trhu; doprava v ní není započítaná.
Denní spotřeba filtrované vody Voda za 28 dní Náklad na patronu na litr 1 litr 28 litrů 5,95 Kč 2 litry 56 litrů 2,97 Kč 4 litry 112 litrů 1,49 Kč
Postup je jednoduchý: 999 Kč dělíme šesti patronami a cenu jedné patrony potom objemem přefiltrovaným do výměny. U prvního řádku je to 166,50 ÷ 28. Částky zaokrouhlujeme na haléře. Nejde o praktický test filtrace, ale o model se stejnou cenou patrony a stejným intervalem výměny pro všechny tři spotřeby.
Kdybychom 166,50 Kč bez dalšího vydělili 150 litry, vyšlo by 1,11 Kč na litr. Pro domácnost s jedním litrem denně by takový výpočet náklad na patronu podhodnotil přibližně 5,4krát. To je hlavní důvod, proč se při nákupu dívat vedle kapacity i na časový limit.
Kolik stojí sušení a kdy se vrátí úspornější sušička
Tabulka nezahrnuje cenu konvice, kohoutkové vody, dopravy ani mytí. Počítá také s využitím celé přefiltrované vody: přípravná a později vylitá voda zde není. Pokud část vody nespotřebujete nebo patronu vyměníte dřív, náklad na litr skutečně použité vody bude vyšší. Čísla tedy nevyjadřují celkovou cenu nápoje.
Nejdřív vyberte filtr pro svou vodu, pak porovnávejte cenu
Levnější litr má smysl porovnávat u patron, které řeší stejný účel.
Státní zdravotní ústav v doporučení k domácím vodním filtrům upozorňuje, že různé technologie nejsou univerzální a filtr se má vybírat podle konkrétního problému s vodou. Informace o vodě z vodovodu si nejprve vyžádejte od dodavatele; u studny je podkladem odpovídající rozbor.
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Odstranění nepříjemné chuti, omezení vodního kamene a úprava zdravotně závadné vody jsou různé úkoly. Návod zde počítané konvice ji určuje pro studenou pitnou vodu z vodovodu. Výslednou cenu proto nepoužívejte jako argument, že konvice nahradí řešení závadné vody.
Filtrace také není postup pro odstranění usazenin, které už v rychlovarné konvici máte. Tomu se věnujeme samostatně v článku o
odvápnění konvice. Pokud filtrovanou vodu používáte především na čaj, do odhadu spotřeby započítejte objem, který opravdu připravujete. Pomůže i rozlišit, kdy má smysl ohřívat plnou konvici a kdy jen potřebné množství. Filtrace nenahrazuje odstranění vodního kamene, který už se v rychlovarné konvici usadil. Vlastní cenu spočítáte z objemu do nejbližší výměny
Zapište si cenu balení, počet patron a oba limity z návodu svého přesného modelu. Odhadněte, kolik litrů za den skutečně přefiltrujete. Denní objem vynásobte počtem dní do výměny a pro výpočet použijte nejvýše povolenou litrovou kapacitu. Cenu jedné patrony vydělte tímto objemem.
Pro náš příklad má vzorec podobu:
náklad na patronu na litr = 166,50 Kč ÷ menší z hodnot „28 × denní litry“ a „150 litrů“. U jiného filtru dosaďte jeho cenu a jeho návod, nikoli automaticky stejné hodnoty. Časový limit neprodlužujte proto, abyste využili víc litrů.
Před další koupí si po několik běžných dní zapisujte, kolik vody z konvice využijete a kolik vylijete. Získáte tak vlastní podklad pro nákup balení patron. O výhodnosti pak rozhodne cena při vaší spotřebě spolu s tím, zda filtr řeší požadovanou vlastnost vody.