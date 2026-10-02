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Google má novou nejvýkonnější AI. Veřejnosti ji ale zatím raději nedá

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Google představil Gemini 4 Argon, svůj nový špičkový model umělé inteligence. Běžní uživatelé si ho ale zatím nevyzkouší. Firma jej nejprve zpřístupní prověřeným expertům na kyberbezpečnost a chce posílit ochranu proti zneužití.
Google má novou nejvýkonnější AI. Veřejnosti ji ale zatím raději nedá

Google má novou nejvýkonnější AI. Veřejnosti ji ale zatím raději nedá

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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