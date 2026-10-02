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Starý sovětský radar v Jugoslávii přelstil americkou stíhačku. Stroje létaly každý den přesně po stejné trase

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Sestřelení amerického stealth letounu F-117 v Jugoslávii šokovalo svět. Jak dokázal starý radar P-18 a systém Něva odhalit neviditelný stroj a kde udělalo NATO chybu?
Americký útočný letoun F-117A Nighthawk na zemi s charakteristickým fasetovým tvarem trupu a materiály pohlcujícími radarové záření

Americký útočný letoun F-117A Nighthawk na zemi s charakteristickým fasetovým tvarem trupu a materiály pohlcujícími radarové záření

Zdroj: Staff Sgt. Aaron Allmon II / U.S. Air Force / Volné dílo
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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