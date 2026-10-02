Starý sovětský radar v Jugoslávii přelstil americkou stíhačku. Stroje létaly každý den přesně po stejné trase

Když se v noci na 27. března 1999 zřítil k zemi u srbské vesnice Buđanovci americký útočný letoun F-117A Nighthawk, utrpěl mýtus o neviditelných stealth strojích těžkou ránu. Zbraňový systém za miliardy dolarů poslala k zemi desítky let stará sovětská raketa S-125 Něva řízená obsluhou, která dokonale pochopila fyzikální slabiny moderních radarů. Sestřelu však nepomohl žádný zázrak, ale neúprosná věda o vlnových délkách a fatální taktické chyby plánovačů NATO.
V devadesátých letech platil Lockheed F-117A Nighthawk za vrchol leteckého inženýrství. Během války v Zálivu v roce 1991 odlétaly tyto stroje stovky misí přímo nad přísně střeženým centrem Bagdádu, ničily klíčová velitelská stanoviště a irácká protivzdušná obrana na ně nedokázala vystřelit jedinou řízenou raketu. V očích veřejnosti i části vojenského velení se zrodil pocit absolutní technologické převahy: letoun byl vnímán jako prakticky nezranitelný přízrak.
Čtvrtý den operace Spojenecká síla (Operation Allied Force) v Jugoslávii však přinesl brutální procitnutí. Na televizních obrazovkách po celém světě tančili srbští vesničané na křídle zčernalého letounu s výmluvným nápisem na transparentu:
„Promiňte, nevěděli jsme, že je neviditelný.“
Brzy po incidentu se vyrojily divoké teorie o špionáži, supertajných ruských zbraních nebo nasazení legendárního československého pasivního sledovacího systému, jehož princip podrobně vysvětluje článek o
tajemství pasivního radaru Tamara. Realita byla mnohem přímočařejší. K sestřelení letounu s volacím znakem Vega 31 postačila chladná znalost radarové fyziky, disciplinovaná obsluha a série neomluvitelných přehmatů na straně koaličního letectva. Fyzika metrových vln: Proč starý radar viděl to, co moderní přehlédly
Základní nepochopení technologie stealth spočívá v domněnce, že letadlo je pro jakýkoliv radar zcela neviditelné. Ve skutečnosti stealth neznamená neviditelnost, ale dramatické snížení efektivní radarové odrazové plochy (RCS –
Radar Cross Section). Tvarování F-117, složené z plochých fasetových panelů nakloněných pod ostrými úhly, bylo optimalizováno k jedinému účelu: odrážet paprsky nepřátelských radarů pryč od zdroje vysílání. Čtyřnásobné odpalovací zařízení 5P73 raketového systému S-125 Něva (SA-3 Goa) ve Vojenském muzeu v Bělehradě. Právě touto střelou byl letoun F-117A sestřelen.
Toto fasetové tvarování a speciální nátěry pohlcující radarové vlny (RAM –
Radar Absorbent Material) však byly konstruovány proti tehdejším nejmodernějším střeleckým radarům. Ty pracují v centimetrových pásmech (pásma X a Ku s vlnovými délkami kolem 2 až 3 centimetrů), jež umožňují vysoce přesné zaměření cíle pro navedení protiletadlové rakety.
Plukovník Zoltán Dani, velitel 3. praporu 250. raketové brigády jugoslávské armády, však disponoval včasným výstražným radarem P-18 (v kódu NATO Spoon Rest D). Tento sovětský přehledový radar z šedesátých let vysílá v pásmu VHF s metrovou vlnovou délkou kolem 1,5 až 2 metrů. A zde začíná neúprosná fyzika: jakmile je vlnová délka radaru srovnatelná s rozměry konstrukčních prvků letadla (rozpětí svislých ocasních ploch nebo náběžné hrany křídel), přestává platit geometrický odraz a nastupuje takzvaný rezonanční rozptyl. V metrovém pásmu se absorbující nátěry stávají neúčinnými a letoun funguje v podstatě jako sekundární vysílací dipól. Radar P-18 dokázal F-117 zachytit na desítky kilometrů daleko.
Smrtící rutina: Chyba v plánování, na kterou plukovník Dani čekal
Samotné zachycení na přehledovém radaru metrových vln by k sestřelu nestačilo. Radar P-18 má nízkou rozlišovací schopnost a nedokáže přesně navést raketu na cíl – poskytuje pouze hrubou informaci o tom, že se v daném vzdušném sektoru pohybuje těleso. K odpálení a navedení raket systému S-125 Něva bylo zapotřebí zapnout střelecký radar SNR-125 (Low Blow), který pracuje na podstatně kratších vlnách a proti kterému byl Nighthawk dobře chráněn.
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Zde však americké velení nabídlo protivníkovi fatální výhodu. Kvůli rutině a podcenění jugoslávské obrany létaly stroje F-117 ze své domovské základny v italském Avianu po opakujících se letových trasách ve stejné časové harmonogramy. Plukovník Dani a jeho štáb pozorně sledovali odposlechy rádiové komunikace spojeneckých tankovacích letounů i hlášení vizuálních pozorovatelů na hranicích a zrekonstruovali přesný koridor, kudy se stroje vracely po odhozu pum na Bělehrad.
V osudný večer 27. března navíc došlo k zásadnímu selhání v zajištění mise. Jak detailně popisuje rozbor v
Air & Space Forces Magazine, špatné počasí v severní Itálii zabránilo startu specializovaných letounů elektronického boje EA-6B Prowler námořnictva, které měly rušit srbské radary, a do vzduchu neodstartovaly ani stroje F-16CJ Wild Weasel vybavené protiradarovými střelami AGM-88 HARM. Nighthawk podplukovníka Dalea Zelka letěl do nepřátelského prostoru zcela osamocen. Koutový odražeč v pumovnici: Dvacet sekund, které rozhodly o zkáze
Plukovník Dani rozmístil svou baterii S-125 Něva přímo pod předpokládanou návratovou osu letounu. Dodržoval mimořádně přísnou operační disciplínu: věděl, že pokud nechá naváděcí radar zapnutý déle než dvacet sekund, spojenecké senzory zaměří jeho polohu a zničí baterii. Dani proto zapínal naváděcí radar pouze na krátké, maximálně sedmnáctisekundové intervaly a okamžitě jej vypínal.
Překryt kabiny sestřeleného letounu F-117A se jménem pilota vystavený v Muzeu letectví v Bělehradě.
Dvakrát se operátorům nepodařilo cíl zachytit. Ve 20:42 místního času však nastal okamžik, na který Dani čekal. Dale Zelko se právě přiblížil ke svému cíli jižně od Bělehradu a otevřel hydraulická vrata spodní pumovnice, aby navedl laserem řízenou pumu GBU-27 Paveway III. V tom okamžiku zmizela veškerá výhoda aerodynamického tvarování.
Otevřená pumovnice s pravými úhly nosníků, pumových závěsníků a samotného těla bomby zafungovala jako dokonalý koutový odražeč. Podobně jako moderní bombardéry jako
strategický Boeing B-52 spoléhají při obraně na masivní rušení, protože mají obří radarovou stopu, i u F-117 došlo v otevřené pumovnici k okamžitému explozi odrazové plochy – z běžných zlomků čtverečního centimetru vzrostla odrazivost tisícinásobně na několik metrů čtverečních. Radar SNR-125 získal stabilní zámek. Zákopová válka radarů: Osm hodin v bahně a nečekané přátelství
Dani nezaváhal a nařídil okamžitý odpal dvou raket 5V27. Když střely s tuhotuhým motorem opustily odpalovací rampu, Zelko spatřil přes překryt kabiny zášleh startu prorážející nízkou oblačnost. První raketa prolétla v těsné blízkosti letounu tak blízko, že její aerodynamický ráz stroj rozhoupal. Druhá raketa iniciovala svůj bezkontaktní rádiový zapalovač přímo u levého křídla.
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Výbuch šedesátikilogramové tříštivé bojové hlavice utrhl podstatnou část křídla. Neovladatelný stroj přešel do divoké záporné rotace a odstředivá síla přimáčkla pilota k přístrojové desce. Zelko dokázal s vypětím všech sil nahmatat katapultážní rukojeť vystřelovacího sedadla ACES II a opustil stroj. Nighthawk se zřítil do pole u Buđanovců, zatímco pilot dopadl do zavlažovacího příkopu, kde se zamaskoval blátem.
Následovala dramatická záchranná operace týmu CSAR (
Combat Search and Rescue). Zatímco srbské policejní hlídky a vojenské jednotky se psy prohledávaly okolní remízky pouhých sto metrů od jeho úkrytu, Zelko udržoval spojení nouzovou vysílačkou. Po osmi hodinách mrazivého čekání jej vyzvedla trojice těžkých vrtulníků MH-53 Pave Low pod ochranou bitevníků A-10 a přepravila do bezpečí na základnu Tuzla v Bosně.
Příběh sestřelu Vega 31 má však pozoruhodnou lidskou tečku, kterou mapuje studie v
Air & Space Forces Magazine. Roky po skončení války navázali Dale Zelko a Zoltán Dani přes dokumentární filmaře kontakt. Bývalý velitel srbské raketové baterie, který po odchodu z armády otevřel pekařství, pozval amerického pilota do svého domu. Muži, kteří proti sobě stáli v nejmodernějším technologickém střetu konce 20. století, se stali blízkými rodinnými přáteli a jejich synové společně tráví dovolené.
Sestřel letounu F-117 Nighthawk v srbském blátě přepsal vojenské učebnice. Dokázal, že žádná technologie není absolutní a že i nejnákladnější neviditelný bombardér světa podléhá stejným fyzikálním zákonům elektromagnetického spektra, pokud velení podlehne iluzi vlastní nezranitelnosti.
Zdroje fotografií f117_nighthawk_stealth_letoun_front: Staff Sgt. Aaron Allmon II / U.S. Air Force / Volné dílo raketovy_system_s125_neva_odpalovaci_zarizeni: Srđan Popović / Wikimedia CC BY-SA 4.0 f117_sestreleny_prekryt_kabiny_muzeum_belehrad: Petar Milošević / Wikimedia CC BY-SA 4.0