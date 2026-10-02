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Češi se na podzim neumí oblékat. Slunce hřeje, studený vítr ale tělo oklame

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Slunce svítí, teploměr ukazuje patnáct stupňů a bunda končí v ruce. Jenže podzimní vítr dokáže tělo ochladit překvapivě rychle. A vědci zjistili, že chlad může ovlivnit i první obranu nosní sliznice proti virům.
Češi se na podzim neumí oblékat. Slunce hřeje, studený vítr ale tělo oklame

Češi se na podzim neumí oblékat. Slunce hřeje, studený vítr ale tělo oklame

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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