Voda v Postřižíně splnila limit olova, jako pitnou ji ale vodárny stále neoznačily

Kontrolní rozbor vody z Datlové ulice v Postřižíně přinesl ve čtvrtek pozitivní zprávu. Laboratoř naměřila méně než jeden mikrogram olova na litr, přičemž úterní odběr ze stejného místa vykázal 28,9 mikrogramu, tedy téměř trojnásobek povoleného limitu deseti mikrogramů. Vodárny lokalitu ve středu znovu propláchly.
Z celkem 130 nově zpracovaných vzorků nepřekročil ani jeden hygienický limit, potvrdila mluvčí Středočeských vodáren Andrea Rabasová. Nejvyšší naměřená hodnota v nové sérii výsledků dosáhla 5,8 mikrogramu olova na litr v Buštěhradu, v Cvrčovicích bylo 5,6 mikrogramu a v Makotřasech 4,4 mikrogramu. Řada dalších vzorků obsahovala méně než jeden mikrogram.
Přesto zůstávají veškerá omezení v platnosti. „Platí naprosto stejná opatření i pro dnešní den, ve všech úkonech pokračujeme, zaměstnanci znovu objíždějí části distribuční sítě a odpouštějí vodu," vysvětlila Rabasová. Vodárny si podle ní chtějí být jisté, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví, a teprve pak vodu označí za pitnou. Pro takové rozhodnutí přitom neexistuje předem stanovený počet vyhovujících odběrů za sebou, záleží na posouzení provozovatele.
Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření, náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren. Situace trvá od minulého čtvrtka a postihuje zhruba 15 000 obyvatel dvanácti obcí. Vodárny denně monitorují síť na více než 25 místech a zásobují ji výhradně z nekontaminovaných zdrojů.
Situací se ve čtvrtek zabýval také krizový štáb Mělníka. Starosta Tomáš Martinec z ODS ujistil, že v samotném Mělníku ani v dalších obcích správního obvodu se nadlimitní olovo nevyskytlo. „Aktuálně je nezávadná voda na celém území ORP," řekl. Schůzku svolal proto, aby měly všechny složky integrovaného záchranného systému aktuální informace.
Příčina kontaminace zatím není známa. Vodárny původně zjistily nadlimitní množství olova v 16 z 36 vrtů jímacího území Řepínský důl a 14 z nich odstavily. Jako jeden z možných zdrojů přicházela průsak z bývalé skládky Kasova Rokle, kde se ukládal odpad od 60. do 90. let minulého století, tato spojitost ale potvrzena nebyla. Na hledání příčiny se podílejí mělnický odbor životního prostředí, vlastník infrastruktury Vodárny Kladno - Mělník a Česká inspekce životního prostředí. Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
Zdroj: autorský text / ČTK