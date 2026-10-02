Když už se usmíváš, i když nemáš na smích pomyšlení: 5 minut face fitness pro živější výraz

Nejdřív si ujasněme, co face fitness umí a neumí
Obličej obsahuje desítky svalů, které se podílejí na mimice, pohybu rtů, tváří i čelisti. Stejně jako jiné svaly je můžeme aktivovat a vědomě používat, což je základní princip obličejových cvičení a takzvané face yoga.
Malá studie zveřejněná v časopise JAMA Dermatology sledovala ženy středního věku během dvacetitýdenního programu obličejových cvičení. Hodnotitelé po programu zaznamenali větší plnost horní a dolní části tváří a nižší odhadovaný věk účastnic.
Jenže studie měla pouze několik desítek účastnic, neměla kontrolní skupinu a sama o sobě rozhodně nedokazuje, že pět minut cvičení vymaže vrásky nebo „zvedne obličej“. Face fitness je proto lepší chápat jako práci se svaly, pohybem a výrazem než jako domácí náhradu estetické medicíny.
1. Začni tím, co na obličeji často držíme úplně zbytečně
Než začneš cokoli posilovat, povol čelist. Rty nech lehce u sebe, ale zuby by se v klidové poloze neměly neustále tisknout jeden k druhému.
Polož prsty před uši do oblasti žvýkacích svalů a několikrát pomalu otevři a zavři ústa. Potom oblast lehce promasíruj drobnými kroužky bez silného tlaku.
Pokud během práce nebo řízení automaticky zatínáš zuby, může už tahle minuta změnit výraz obličeje víc než velmi dramatický „liftingový“ cvik.
2. Velký úsměv bez mhouření očí
Zavři ústa a pomalu vytáhni koutky do širokého úsměvu. Nesnaž se přitom zatínat čelist ani křečovitě mačkat oči.
Vydrž přibližně pět sekund, povol a několikrát zopakuj. Cílem není vytvořit maximální grimasy, ale vědomě aktivovat svaly tváří a okolí úst.
Pokud se u toho začneš sama sobě smát do zrcadla, počítá se to jako bonus, nikoli povinná součást metody.
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3. Tváře nahoru
Usměj se jemně se zavřenými ústy a polož prsty velmi lehce na horní část tváří. Zkus tváře aktivně zvednout směrem k očím, ale rukama pohyb pouze vnímej, nevytahuj kůži silou.
Několikrát pomalu aktivuj a povol. Právě práce s oblastí tváří patřila mezi části programu zmíněného výzkumu a jde o pohyb, který lze dělat bez agresivního natahování pokožky.
Pokud tě začne bolet čelist nebo obličej, intenzita je zbytečně vysoká.
4. „O“ pro oblast kolem úst
Vytvoř rty tvar písmene O, ale nevysouvej je křečovitě dopředu. Potom zkus koutky lehce stáhnout do úsměvu, zatímco rty zůstávají zaoblené.
Je to překvapivě zvláštní výraz a člověk u něj působí trochu jako mimořádně překvapená ryba, ale právě kontrast pohybů aktivuje různé svaly kolem úst a tváří.
Udělala bych pět až osm pomalých opakování místo desítek rychlých grimas.
5. Nakonec obličej úplně pusť
Poslední minuta je možná nejpraktičtější. Zavři oči, povol čelo, jazyk, čelist i ramena a několikrát pomalu dýchej.
Spousta „unaveného výrazu“ není jen otázkou věku nebo pokožky. Stažené obočí, sevřená čelist a zvednutá ramena dokážou změnit celý obličej během jednoho pracovního dopoledne.
Face fitness proto nemusí znamenat pouze posilování. U části lidí může být stejně příjemné naučit se všímat okamžiku, kdy svaly drží napětí úplně bez důvodu.
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A co vrásky?
Tady bych kosmetickým slibům výrazně ubrala hlasitost. Mimické vrásky vznikají kombinací pohybu svalů, změn kolagenu a elastinu, genetiky, UV záření, věku a dalších faktorů. Několik obličejových cviků tedy nemůže celý proces jednoduše obrátit.
Nadměrné opakování výrazných grimas navíc teoreticky může mimické linie spíš zdůrazňovat. Pokud tedy face yoga vypadá jako půlhodinová olympiáda v krčení obličeje, víc nemusí znamenat lépe.
Pro mladistvější vzhled pokožky mají mnohem pevnější důkazy obyčejnější věci: ochrana před sluncem, nekouřit, rozumná péče o pleť a podle potřeby dermatologické postupy.
Úsměv není léčebný plán
Světový den úsměvu může svádět k obvyklému „usmívej se, bude ti lépe“. Jenže člověk nemusí vypadat šťastně, když se šťastně necítí, a pozitivní výraz není povinnost vůči okolí.
Pět minut práce s obličejem proto ber spíš jako malý tělesný rituál. Protáhneš svaly, na chvíli se odlepíš od obrazovky, povolíš čelist a možná bude obličej působit trochu živěji.
Pokud se při tom ještě opravdu usměješ, tím lépe. Ale tentokrát proto, že chceš, ne protože ti to někdo nařídil.
Upozornění: Face fitness nemá nahrazovat léčbu bolesti čelisti, poruch čelistního kloubu, neurologických obtíží ani dermatologickou péči. Pokud cvičení vyvolává bolest, záškuby nebo jiné neobvyklé obtíže, přestaň a konzultuj je s odborníkem.
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Zdroje: JAMA Dermatology – Association of Facial Exercise With the Appearance of Aging [1], American Academy of Dermatology – 11 ways to reduce premature skin aging [2]. IMG AI GENERATED