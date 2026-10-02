Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Když už se usmíváš, i když nemáš na smích pomyšlení: 5 minut face fitness pro živější výraz

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Úsměv není povinná uniforma a žádný cvik tě nemusí přesvědčit, že špatný den je ve skutečnosti krásný. Když už ale obličejové svaly používáme celý den k mračení, zatínání čelisti i výrazům nad pracovním mailem, můžeme jim věnovat pět minut trochu vědomější práce.
Když už se usmíváš, i když nemáš na smích pomyšlení: 5 minut face fitness pro živější výraz

Když už se usmíváš, i když nemáš na smích pomyšlení: 5 minut face fitness pro živější výraz

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:05

Reklama
Další články z Poudree.cz
Proč domácí násilí pořád existuje. A proč se může týkat i ženy, u které by tě to nikdy nenapadlo
Proč domácí násilí pořád existuje. A proč se může týkat i ženy, u které by tě to nikdy nenapadlo
Afirmace jsou fajn. Ale někdy potřebuješ terapeuta, ne další větu nalepenou na zrcadle
Afirmace jsou fajn. Ale někdy potřebuješ terapeuta, ne další větu nalepenou na zrcadle

„Jsem dost dobrá.“ „Zvládnu to.“ „Zasloužím si klid.“ Podobné věty mohou být příjemný způsob, jak změnit...

Které doplňky mají skutečně smysl – a které jen dobře zní? Velký reality check
Které doplňky mají skutečně smysl – a které jen dobře zní? Velký reality check

Doplňky stravy dnes působí jako jednoduché řešení složitého problému. Stačí si vybrat správnou kapsli,...

Máš nadváhu, a přesto můžeš být podvyživená. Paradox, o kterém se skoro nemluví
Máš nadváhu, a přesto můžeš být podvyživená. Paradox, o kterém se skoro nemluví

„Ty přece nemůžeš mít nedostatek živin. Tělo má zásoby.“ Jenže tuková zásoba není spíž, ve které leží...

Červená řepa nemusí chutnat jako sladkokyselá vzpomínka ze školní jídelny. Hoď ji do trouby a začne úplně jiný příběh
Červená řepa nemusí chutnat jako sladkokyselá vzpomínka ze školní jídelny. Hoď ji do trouby a začne úplně jiný příběh

Řekneš červená řepa a někomu se okamžitě vybaví sklenice sladkokyselých kostek vedle bramborové kaše. Možná...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.