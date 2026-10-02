Víkendový horoskop: Býci si konečně oddechnou, Lvy čeká překvapení a Ryby by měly dát na svůj instinkt

První říjnový víkend přinese chuť trochu zpomalit, ale rozhodně nebude pro všechny poklidný. Někdo bude řešit rodinné záležitosti, jinému zamotá hlavu nečekaná zpráva a další znamení dostane příležitost napravit něco, co se v posledních dnech nepovedlo. Podívejte se, co čeká právě vás. Beran (21. 3. – 20. 4.)
Poslední dny jste jeli naplno a o víkendu už vám může začít docházet energie. Nesnažte se proto stihnout všechno, co jste během týdne odkládali. V sobotu vám udělá dobře změna prostředí, třeba výlet nebo návštěva někoho, koho jste dlouho neviděli. V neděli se může ozvat člověk, od kterého byste zprávu nečekali. Neodpovídejte ukvapeně, zvlášť pokud mezi vámi zůstalo něco nedořešeného.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Konečně budete mít pocit, že nemusíte pořád něco zařizovat. Udělejte si víkend podle sebe a nenechte si do něj příliš mluvit. Někdo z rodiny vás sice může požádat o pomoc, tentokrát ale nemusíte automaticky všechno zachraňovat. V partnerských vztazích se uklidní napětí z předchozích dnů. Nezadaní Býci by si měli všímat lidí, které už znají. Někdo se k vám poslední dobou nechová jen přátelsky.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
V sobotu budete všude, kde se něco děje. Společnost vám prospěje a právě mezi lidmi můžete zaslechnout informaci, která se vám bude brzy hodit. Dávejte si ale pozor, co sami pustíte z úst. Tajemství, které vám někdo svěřil, by mělo zůstat u vás. Neděle už bude klidnější. Pokud vás čeká důležité rozhodnutí, právě tehdy si dokážete nejlépe srovnat, co vlastně chcete.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Něco vás poslední dobou trápí víc, než jste ochotni přiznat. O víkendu už nebude mít smysl dělat, že se nic neděje. Promluvte si s člověkem, kterého se problém týká, místo abyste si v hlavě vytvářeli vlastní scénáře. Můžete zjistit, že skutečnost není zdaleka tak špatná. V neděli si dejte pozor na zbytečné utrácení. Chuť udělat si radost bude velká, ale některého nákupu byste brzy litovali.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Plány se mohou během několika hodin úplně změnit. Přijde pozvání, nečekaná návštěva nebo zpráva, která vás vytáhne z domu. Neodmítejte ji jen proto, že jste si víkend představovali jinak. Právě neplánovaná akce může dopadnout nejlépe. Ve vztahu si hlídejte žárlivost. Pokud vám něco vadí, řekněte to narovinu. Tiché demonstrativní uražení tentokrát nikam nepovede.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Máte před sebou víkend, během kterého se vám podaří vyřešit věc, kterou už dlouho odsouváte. Může jít o domácnost, peníze nebo nepříjemnou povinnost. Jakmile ji budete mít z krku, výrazně se vám uleví. V soukromí ale neřešte úplně všechno rozumem. Partner od vás možná nepotřebuje radu ani návod, ale jednoduše trochu pozornosti. V neděli si dopřejte čas jen pro sebe.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Narozeninové období vám dodává energii a začínáte mít jasno v tom, co už ve svém životě nechcete. O víkendu může přijít vhodná chvíle udělat malou změnu, o které už nějakou dobu přemýšlíte. Nemusí jít o nic převratného. I jedno rozhodné „ne“ může přinést velkou úlevu. V lásce vás čeká příjemnější atmosféra. Nezadané Váhy mohou zaujmout někoho, koho dosud považovaly za nedostupného.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Tentokrát vám intuice bude fungovat velmi dobře. Pokud budete mít pocit, že vám někdo neříká všechno, pravděpodobně na tom něco bude. Není ale nutné okamžitě zahajovat výslech. Dejte druhé straně prostor a pravda může vyjít najevo sama. Sobota bude vhodná na společnost a zábavu, v neděli už zatoužíte spíš po klidu. Pozor na návrat k člověku, o kterém už dávno víte, proč jste ho nechali za sebou.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Víkend vám připomene, že život nemusí být jen seznam povinností. Pokud dostanete možnost někam vyrazit, příliš dlouho neváhejte. Změna prostředí vám udělá dobře a vrátí vám náladu. Ve vztahu se vyhněte zbytečnému rýpání do starých problémů. Některé věci už byly vyřešené a není důvod je znovu otevírat. V neděli vás může překvapit zajímavá zpráva týkající se práce nebo peněz.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Ještě v sobotu dopoledne budete mít tendenci dohánět práci a povinnosti. Pak už ale zavřete počítač a věnujte se lidem kolem sebe. Někdo blízký vás potřebuje víc, než dává najevo. V partnerském životě se může objevit drobný spor kvůli penězům nebo plánům na další týdny. Neděle přinese smíření a také možnost domluvit se na kompromisu, který bude vyhovovat oběma.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Máte chuť něco změnit a tentokrát nezůstane jen u přemýšlení. Víkend přeje novým plánům, změně vzhledu, úpravám doma i rozhodnutí, které jste dlouho odkládali. Nenechte se odradit člověkem, který má potřebu zpochybňovat každý váš nápad. V lásce bude důležitá upřímnost. Nezadaní Vodnáři mohou zjistit, že sympatie jsou vzájemné tam, kde už s ničím nepočítali.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Poslouchejte svůj první dojem. O víkendu budete velmi dobře odhadovat lidi a rychle poznáte, kdo to s vámi myslí dobře a kdo se ozývá jen tehdy, když něco potřebuje. Nemusíte být každému k dispozici. Sobota přeje rodině a přátelům, neděle bude vhodnější k odpočinku. Ve vztazích se může konečně vysvětlit nedorozumění, které mezi vámi a blízkým člověkem viselo několik dní.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com