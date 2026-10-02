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Průzkum kontaminované lokality na Šumavě potrvá týdny

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Armáda zahájila ženijní a chemický průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v polovině září a práce ještě zdaleka nekončí. Ministr životního prostředí Igor…
Info_nevybuchlá_munice_Gruberg_Slunečná_(Šumava)

Info_nevybuchlá_munice_Gruberg_Slunečná_(Šumava)

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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