Průzkum kontaminované lokality na Šumavě potrvá týdny

Armáda zahájila ženijní a chemický průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v polovině září a práce ještě zdaleka nekončí. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) to řekl novinářům ve čtvrtek při předání specializované hasičské techniky v národním parku České Švýcarsko. „Ta věc samozřejmě probíhá. To bude ještě několik určitě týdnů, protože to není jednoduchá záležitost," uvedl.
Zásah komplikují staré bunkry v místě. Při odvážení sudů a nádob s chemikáliemi jim totiž hrozí propadnutí stropu. Průzkum už podle Červeného přinesl nové poznatky, bližší podrobnosti ale nezveřejnil. Výsledky hodlá ministerstvo životního prostředí představit společně s resortem obrany. „Až nastane čas, myslím, že třeba po nějaké tiskovce na úřadu vlády, tak budeme společně s panem ministrem obrany informovat," řekl Červený.
Ministr ve středu podal trestní oznámení na neznámé pachatele. Policie případ prošetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Ministerstvo upozornilo také na možný trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.
Červený opakovaně kritizuje předchozí vedení ministerstva, podle něj mělo informace o kontaminaci již v roce 2023 a přesto nezasáhlo. „Takže kdyby v roce 2023 někdo konal, tak já jsem teďka tak maximálně přestřihl pásku, že to tam máme rekultivováno," prohlásil. Minulé vedení ministerstva tato slova odmítá. Bývalý vedoucí sekce ochrany životního prostředí David Surý (KDU-ČSL) v září vysvětloval, že lokalita byla před několika lety prozkoumána a sanována a závěrečná zpráva doporučila další průzkumné práce. Ministerstvo ale tvrdí, že po průzkumu žádná sanace neproběhla, opravit se nechal pouze původně propadlý bunkr.
Na začátku září Červený oznámil, že se v bývalém vojenském prostoru nachází přibližně tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Armáda má podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) zajistit izolaci místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy, poté bude vybrán dodavatel sanace. Náklady na ni ministerstvo ve středeční tiskové zprávě vyčíslilo na více než 150 milionů korun, přičemž Červený dříve hovořil o částce přibližně 192 milionů korun.
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