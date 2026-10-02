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Potraviny bohaté na glutamin mohou podpořit žaludek při potížích s vředy. Patří mezi ně brokolice, jablka i maliny

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Žaludeční vředy jsou nepříjemný problém, který může postihnout naprosto každého. Existují však jednoduché způsoby, jak si od nich velmi rychle ulevit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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